Samsung Galaxy Space trademark Samsung legt trademark vast voor ‘Galaxy Space’. Omschrijving duidt op een VR headset, hoewel een zero-bezel laptop ook tot de mogelijkheden behoort.

Toon pagina inhoud

In 2017 bracht het Koreaanse Samsung de HMD Odyssey Mixed Reality headset uit, deze tethered VR headset werd een jaar later opgevolgd door de HMD Odyssey+. Daarnaast voert het bedrijf de relatief goedkope Gear VR headset met controller, deze mobile headset is compatibel met een Samsung smartphone. Het lijkt erop dat Samsung een nieuwe Virtual Reality of Mixed Reality headset in ontwikkeling heeft, die ditmaal binnen de befaamde ‘Galaxy’ line-up geplaatst wordt.

Samsung heeft een trademark aangevraagd die erop duidt dat er een nieuwe VR headset of 2-in-1 laptop aanstaande is, die onder de naam Galaxy Space in de markt wordt gezet.

Samsung Galaxy Space

Op 22 oktober 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor de naam ‘Galaxy Space’. De aanvraag werd op 26 oktober 2020 gepubliceerd en is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung Galaxy Space trademark description: virtual reality headsets; LED displays; routers; digital door locks; battery chargers for portable phones; tablet PCs; portable computers; video projectors; smart watches; smartphones; audio speakers.

De omschrijving is erg breed gedefinieerd, waardoor het niet met 100% zekerheid is te zeggen dat het hier inderdaad een VR headset betreft. Desalniettemin is het erg opvallend dat ‘VR headsets’ helemaal vooraan het lijstje genoemd wordt. Vaak wordt hiermee het daadwerkelijke product gedefinieerd, door de andere categorieën ook te benoemen wordt ook binnen deze categorieën naam bescherming vastgelegd.

Nieuwe VR headset of een zero-bezel laptop

Samsung gebruikt de Galaxy-naam voor veel verschillende soorten mobiele producten, waaronder smartphones, tablets en laptops. Voorheen werden de smartwatches van Samsung binnen de ‘Gear’ line-up geplaatst, maar deze vallen sinds twee jaar ook binnen de bekende ‘Galaxy’ serie. Het is goed mogelijk dat Samsung deze wijziging nu ook wil doorvoeren binnen het segment van VR-headsets.

Halverwege vorig jaar verscheen er ook een Geekbench test online van een apparaat genaamd ‘Samsung Galaxy Space’. Dit device draaide op Windows 10 Home en werd getest met een 2,84Ghz octa-core chipset aan boord met 8GB RAM geheugen – mogelijk gaat het hier om de Qualcomm Snapdragon 850 chipset, zo meldde Techradar destijds. Het is overigens best denkbaar dat de Galaxy Space tijdens de introductie over iets afwijkende hardware zal beschikken – wellicht werd er vorig jaar een vroeg prototype getest.

Afgaande op deze specificaties zou je ook kunnen denken aan een 2-in-1 laptop PC – zoals de Galaxy Book. De naam ‘Space’ heeft Samsung vaker gebruikt, zo heeft het bedrijf ook een ‘Space Monitor’ in het assortiment – waarmee gerefereerd wordt naar een zero-bezel monitor. Zodoende zou je bij Galaxy Space ook kunnen denken aan een zero-bezel laptop – in februari 2018 bracht LetsGoDigital al verslag uit van zo’n full screen laptop. Minimalistische schermranden is natuurlijk een echte trend van dit moment, zo bracht Samsung begin dit jaar ook haar eerste zero-bezel TV uit.

De Geekbench verscheen echter al ruim een jaar geleden online. Als het een laptop geweest zou zijn, zou je denken dat deze inmiddels wel verkrijgbaar zou zijn. De ontwikkeling van een VR headset neemt wat dat betreft meer tijd in beslag, gecombineerd met de trademark omschrijving neigen we dan ook te geloven dat het waarschijnlijker is dat de Galaxy Space een nieuwe virtual reality headset wordt.

Vermoedelijk krijgen we begin volgend jaar, tijdens CES 2021, meer te horen over de Samsung Galaxy Space. De Consumenten Elektronica beurs zal komend jaar uitsluitend digitaal plaatsvinden, toch zal dit fabrikanten er niet van weerhouden om nieuwe producten te demonstreren en te introduceren – via virtuele events.

Bekijk hier de trademark voor Samsung Galaxy Space.