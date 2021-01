LG Rollable smartphone heeft uitrolbaar scherm tot 7,4-inch Tweetal foto’s van in ontwikkeling zijnde LG oprolbare smartphone verschijnen online. Inclusief displaygrootte en -resolutie in op- en uitgevouwen stand.

Verwacht wordt dat LG Electronics rond maart 2021 haar eerste oprolbare smartphone zal introduceren. Dit toestel zal binnen het nieuwe Explorer Project worden ondergebracht, waartoe ook de LG Wing met Dual Swivel Screen behoort. Ten tijde van de product presentatie van de Wing liet LG al een korte teaser zien van de in ontwikkeling zijnde uittrekbare telefoon.

Inmiddels is er nieuws te melden omtrent dit futuristische model. Op een Koreaans forum zijn onlangs een tweetal afbeeldingen geplaatst van de vermeende oprolbare smartphone van LG. Helaas wordt uit het bericht, geplaatst door auteur Stellist, niet duidelijk of het om officiële persafbeeldingen of concept foto’s gaat.

Wel wordt er melding gemaakt over de displaygrootte en displayresolutie, zowel voor opgevouwen als uitgevouwen stand. In z’n meest compact vorm zou het toestel 6,8-inch groot zijn en een resolutie hebben van 1080×2428 pixels. Volledig uitgerold beschikt de gebruiker over een 7,4-inch scherm met een 1600×2428 pixel resolutie. Uitgevouwen zal een beeldverhouding van ongeveer 3:2 ontstaan.

Hoewel op dit moment niet met zekerheid te zeggen valt of deze informatie ook correct is, zijn de genoemde displayformaten in ieder geval niet ondenkbaar. Zo beschikte de oprolbare telefoon die Oppo in november afgelopen jaar toonde over een 6,7” scherm, dat uittrekbaar is tot 7,4”.

De product afbeeldingen die nu online zijn verschenen van LG’s opvouwbare telefoon lijken overigens veel op het ontwerp van Oppo en hebben ook wel wat weg van de LG uittrekbare telefoon waar we eind 2019 over rapporteerde (zie illustratie hieronder). Het scherm wordt vanuit het midden uitgetrokken. De linker- en rechterzijkanten behouden in op- en uitgevouwen stand dezelfde dikte, dit zal voor een betere grip zorgen dan bijvoorbeeld de LG smartphone met oprolbaar display waar we onlangs nog over berichtte.

In november afgelopen jaar legde LG al twee mogelijke modelnamen vast voor de oprolbare smartphone. Het begon met LG Rollable en twee dagen later werd ook een handelsmerk voor LG Slide vastgelegd.

Verwachte prijs & release datum

Mogelijk dat LG tijdens CES 2021 al een tipje van de sluier zal onthullen. Deze jaarlijkse consumenten elektronicabeurs gaat morgen van start, maar zal dit jaar uitsluitend digitaal plaatsvinden. Waarschijnlijk zal het nog tot maart duren voordat het toestel daadwerkelijk wordt geïntroduceerd, als er geen vertragingen ontstaan althans.

Het lijkt erop dat de LG Wing en LG Velvet opnieuw voor tegenvallende verkoopcijfers hebben gezorgd, het is te hopen dat dit geen consequenties zal hebben voor de ontwikkeling van de oprolbare smartphone. In de tussentijd heeft Oppo ook haar eigen oprolbare telefoon getoond, genaamd de Oppo X 2021. Daarnaast lijkt Samsung ook een uittrekbare telefoon in ontwikkeling te hebben.

Als de LG Rollable in maart 2021 wordt geïntroduceerd, dan zal de Zuid-Koreaanse fabrikant waarschijnlijk wel de eerste zijn die ook daadwerkelijk een oprolbare telefoon uitbrengt. Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend, maar gezien de geavanceerde technologie dat gepaard gaat met zo’n displayapparaat zal de verkoopprijs ook stevig zijn.

Mogelijk dat LG ervoor kiest om niet de meest geavanceerde chipset in te zetten, om zo op de kosten te kunnen besparen en het toestel voor een lagere verkooprijs in de markt te zetten – net zoals bij de €1.000 kostende LG Wing werd besloten.