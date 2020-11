LG Slide modelnaam in Korea aangevraagd door LG Corporation Nadat de namen LG Rollable en LG Slide in Europa zijn vastgelegd heeft de Koreaanse fabrikant nu ook in Korea een trademark ingediend voor ‘LG Slide’.

Afgelopen week meldde LetsGoDigital over een Europees handelsmerk van LG Corp voor de modelnaam ‘LG Rollable’. Waarschijnlijk bedoelt voor de in ontwikkeling zijnde uittrekbare telefoon met oprolbaar display, zo concludeerde we destijds. Twee dagen na de aanvraag werd echter ook de naam ‘LG Slide’ vastgelegd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

De modelnaam LG Slide lijkt nog beter te passen bij de uittrekbare smartphone waar LG een teaser van toonde tijdens de presentatie van de LG Wing. Deze overtuiging lijkt LG zelf ook te hebben.

LG Slide handelsmerk vastgelegd in Korea

LG Corporation heeft op 4 november 2020 namelijk ook in thuisland Korea een trademark ingediend voor de naam ‘LG Slide’. De omschrijving is gelijk aan die van de Europese aanvraag en verwijst naar een smartphone.

De aanvraag voor LG Rollable is (vooralsnog) niet vastgelegd in Korea. Of dit er ook op duidt dat LG toch de modelnaam ‘Slide’ prefereert zullen we moeten afwachten, maar is zeker niet ondenkbaar. Temeer omdat je bij een ‘rollable’ al snel denkt aan een oprolbare smartphone.

Hoewel er waarschijnlijk wel een oprolbaar display zal worden toegepast, zal de telefoon zelf meer een ‘slide’ beweging maken. Dat is ook waar de LG Wing z’n naam aan te danken heeft. Bij deze dual screen swivel smartphone kun je het voorste display kantelen, waardoor het toestel lijkt op een vleugel (oftewel ‘wing’ in het Engels).

Rond maart 2021 wordt de uittrekbare smartphone van LG verwacht. Deze 5G telefoon wordt ontwikkelt onder codenaam ‘Project B’ en zal net als de Wing binnen het Explorer Project geplaatst worden. Deze nieuwe smartphone serie heeft LG opgezet om gedurfde, innovatieve designs te combineren met nieuwe gebruikersmogelijkheden.

Bekijk hier de aanvraag voor LG Slide in Korea.