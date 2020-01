Xiaomi smartphones met wrap-around display Xiaomi patenteert twee innovatieve telefoonmodellen, beide smartphones beschikken over een flexibel display dat doorloopt tot aan de gehele achterzijde.

Toon pagina inhoud

Afgelopen jaar zijn er verschillende dual display smartphones geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan de Vivo NEX Dual Display en de Meizu Pro 7 Dual Screen. Xiaomi deed er in oktober 2019 nog een schepje bovenop met de introductie van de Xiaomi Mi Mix Alpha concept smartphone. Deze mobiele telefoon beschikt over een flexibel doorlopend scherm, ook wel een surround display genoemd. Is dit een eenmalig probeersel geweest of kunnen we in de toekomst meer Xiaomi telefoons met een wrap-around scherm verwachten?

Een onlangs gepubliceerd patent wijst erop dat Xiaomi meer creatieve ideeën heeft voor een smartphone met een flexibel scherm. Het gaat om twee modellen, het zijn geen opvouwbare telefoons, wel loopt de display helemaal door tot aan de achterzijde.

Xiaomi telefoon met dubbelzijdig flexibel display

Eind 2018 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een opmerkelijk octrooi ingediend in thuisland China. Op 10 januari 2020 is het designpatent ook opgenomen in de Global Design Database van de WIPO. Het patent getiteld ‘Mobiele telefoon’ toont een tweetal smartphonemodellen, beide zijn voorzien van een flexibel scherm.

Van het eerste ontwerp (model A) zijn een 11-tal afbeeldingen opgenomen, waarvan drie kleuren renders die het toestel van alle kanten tonen. Deze dubbelzijdige smartphone beschikt over een nagenoeg full screen ontwerp waarbij de display via de linkerzijde van de telefoon doorloopt tot aan de achterzijde. Ook de gehele achterzijde bestaat uit schermoppervlak, op een smalle bies na, waar een drievoudig camerasysteem in verwerkt is.

Het is een soort vereenvoudigde variant van de Mi Mix Alpha. Ditmaal heeft Xiaomi er voor gekozen om de camerabies aan de uiterste zijkant te plaatsen, zodoende is slechts één van de twee zijkanten afgerond. Aan de andere zijde -vanuit de voorkant gezien- is een dunne metalen frame zichtbaar, die qua grootte gelijk is aan de boven- en onderzijde.

Xiaomi smartphone met doorlopend scherm via de bovenzijde

Van het tweede design (model B) zijn een 10-tal afbeeldingen beschikbaar, ook bij dit model zijn er twee kleuren renders toegevoegd. Bij deze Xiaomi smartphone gaat het om een flexibel scherm dat via de bovenzijde doorloopt naar de achterkant. Dit toestel ziet er bijzonder stijlvol uit en bestaat nagenoeg helemaal uit schermoppervlak. Het drievoudige camerasysteem is in het scherm verwerkt, vergelijkbaar met een hole-punch camera.

De framerand aan de onderzijde is aan de achterzijde iets breder dan aan de voorzijde, mogelijk dat hier sensoren in verwerkt zullen worden. Er zijn verder geen knoppen zichtbaar, waardoor de telefoon er bijzonder strak uitziet.

Samsung heeft vorig jaar ook al eens een soortgelijk type smartphone met doorlopend scherm gepatenteerd. Het toestel van Xiaomi ziet er wel erg futuristisch uit, bij het model van Samsung was een beduidend grotere framerand aan de onderzijde zichtbaar, zowel aan de voor- als achterzijde.

Of Xiaomi daadwerkelijk voornemens is om deze modellen in de markt te zetten blijft onduidelijk. De Xiaomi Mi Mix Alpha werd als concept smartphone geïntroduceerd en zou op kleine schaal geproduceerd worden. Initieel zou de smartphone in december 2019 worden uitgebracht, vooralsnog is de lancering echter uitgesteld. Of deze innovatieve smartphone in 2020 alsnog op de markt wordt gebracht blijft nog even afwachten. Met een adviesprijs van omgerekend zo’n €2.250 is deze mobiele telefoon in ieder geval niet voor iedereen weggelegd.

De komende jaren zal er op steeds grotere schaal gebruik worden gemaakt van flexibele schermen voor onze mobiele apparaten. Naarmate de tijd verstrijkt zullen deze type smartphones ook aanzienlijk goedkoper worden. We zijn dan ook erg benieuwd wat voor een smartphone modellen we in 2020 mogen verwelkomen.

Bekijk het patent van de Xiaomi smartphones.