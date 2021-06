Oppo dubbelzijdige smartphone met wrap-around display Oppo patenteert stijlvolle smartphone dat aan drie zijdes uit displayoppervlak bestaat. Met verticaal frame op achterzijde voor quad-camera systeem.

Toon pagina inhoud

Sinds fabrikanten in staat zijn om een smartphone te ontwikkelen met een flexibel scherm, zijn er verschillende type apparaten uit voortgekomen. Denk aan een opvouwbare smartphone of een slider smartphone. Daarnaast lijken meerdere fabrikanten de mogelijkheid te onderzoeken om een wrap-around display toe te passen, waarbij zowel de voorkant, de achterkant en ten minste één van de zijkanten van displayoppervlak is voorzien. De Xiaomi Mi Mix Alpha is hier een uitstekend voorbeeld van.

Desalniettemin is Xiaomi zeker niet de enige telefoonfabrikant die dergelijke modellen in ontwikkeling heeft. Enige tijd geleden rapporteerde LetsGoDigital al over een dubbelzijdige Huawei smartphone, waarbij eveneens gebruik werd gemaakt van een wrap-around scherm. Ook wisten we een Samsung smartphone met surround display op te sporen. Ditmaal is het Oppo die overweegt om een dubbelzijdige telefoon uit te brengen.

Oppo smartphone met wrap-around display

Op 4 mei 2021 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een patent toegewezen gekregen door de World Intellectual Property Office (WIPO). De documentatie, getiteld ‘Method for assembling and disassembling electronic equipment’, omschrijft tot in detail de assemblage en demontage mogelijkheden van een Oppo smartphone met een groot flexibel scherm.

Het betreft een dubbelzijdige smartphone, waarbij de voorzijde, de achterzijde en de linkerzijde van het toestel voorzien is van schermoppervlak. Aan de rechterzijkant blijft een framerand zichtbaar, net als aan de boven- en onderzijde. Ook aan de achterzijde wordt een langwerpige bies aangebracht, om plaats te bieden aan een verticaal vormgegeven camerasysteem.

Om het gepatenteerde toestel beter te visualiseren heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een serie product renders gemaakt. Deze afbeeldingen zijn gebaseerd op de patentbeelden en documentatie van Oppo en dienen uitsluitend ter illustratie.

Een dubbelzijdige smartphone kan voldoen aan de toenemende vraag van gebruikers naar een multifunctioneel, draagbaar apparaat – zo wordt in de documentatie gesteld. Desalniettemin is het assembleren van zo’n toestel en het vervangen van onderdelen nog niet zo eenvoudig.

Oppo heeft nauwkeurig gedocumenteerd hoe het scherm gelijmd dient te worden op het middelste frame, om het naderhand weer vakkundig te kunnen demonteren. Er wordt gebruik gemaakt van een ultradunne staalplaat die tussen het scherm en het frame wordt geplaatst. Zodoende wordt het flexibele display optimaal ondersteunt en kan er een relatief dun scherm worden toegepast.

Hoewel het octrooi in hoofdzaak ingaat op het assembleren van deze dubbelzijdige Oppo smartphone, wordt er ook uitgebreid gesproken over de camera. Dit lijkt een belangrijk onderdeel te worden van dit toestel. Het camerasysteem zal uit meerdere lenzen bestaan. Op de afbeeldingen worden 4 camera’s en een flitser getoond, die onder elkaar zijn geplaatst. In de documentatie wordt verder vermeld dat er optioneel nog extra camera’s aan toegevoegd kunnen worden.

Voor de 3D renders zijn we er vanuit gegaan dat één van deze camera’s een periscopische zoomlens bevat. Ten slotte heeft Oppo inmiddels een groot aantal smartphonemodellen in het assortiment met een zoomlens die 5x of 10x Hybrid Zoom ondersteunt – waaronder de Oppo Find X3 Pro en de Oppo Reno 4 Pro.

Doordat de dubbelzijdige smartphone van Oppo op de achterzijde zowel over een camera als display beschikt, is het overbodig om ook nog een front-camera te implementeren. Tenslotte kan de gebruiker hoge resolutie selfies maken en videogesprekken voeren via de hoofdcamera. Zodoende bestaat de gehele voorzijde uit schermoppervlak, zonder inkepingen of gaten in het scherm.

Het schermdeel dat de linkerzijde van het toestel beslaat kan worden ingezet voor het weergeven van algemene status informatie, denk aan een batterij indicator en de signaalsterkte. Ook kunnen er binnenkomende notificaties en oproepen worden weergeven.

De toekomst van dubbelzijdige smartphones

Het toestel dat Oppo gepatenteerd heeft ziet er misschien wat minder futuristisch uit dan de Xiaomi Mi Mix Alpha, desalniettemin lijkt het toestel wel praktischer te zijn en bovendien goedkoper en eenvoudiger te produceren. Het frame aan de rechterzijde loopt gedeeltelijk door naar de achterkant en draagt zodoende bij aan extra stevigheid van het apparaat.

Ook is het camerasysteem verder aan de zijkant geplaatst, waardoor er een relatief groot displayoppervlak aan de achterzijde overblijft. Het ontwerp heeft veel weg van de Huawei dubbelzijdige smartphone waar LetsGoDigital in september vorig jaar over publiceerde.

Een ander belangrijk punt, Oppo heeft duidelijk nagedacht over de mogelijkheden om het assemblageproces te vereenvoudigen en tegelijkertijd de optie te behouden om onderdelen te kunnen vervangen. De moeilijkheidsgraad van het fabricageproces zou er tevens aan hebben bijgedragen dat de Xiaomi Mi Mix Alpha nooit is uitgebracht, wat initieel wel de bedoeling was. Het toestel kreeg zelfs al een prijskaartje, omgerekend zou de surround display smartphone van Xiaomi maar liefst €2550 moeten gaan kosten.

Het blijft echter de vraag of zo’n dubbelzijdige smartphone voldoende toegevoegde waarde kan bieden ten opzichte van de huidige smartphone modellen en andere toestellen met een vouwbaar scherm. Mogelijkerwijs is dat ook de reden waarom de in 2019 aangekondigde Mi Mix Alpha tot op heden niet is opgevolgd. Ook andere merken die een dual-sided smartphone hebben uitgebracht lijken daar vandaag de dag weinig opvolging aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Nex Dual Display smartphone van Vivo, een zusterbedrijf van Oppo.

Daar komt bij dat er in de tussentijd veel vorderingen zijn gemaakt omtrent het toepassen van een flexibel scherm. Er zijn inmiddels verschillende type opvouwbare smartphones uitgebracht, ook hebben meerdere fabrikanten – waaronder Oppo – inmiddels een slider smartphone met een oprolbaar scherm gedemonstreerd. Dergelijke smartphonemodellen zijn niet duurder dan de Mi Mix Alpha, maar bieden wel minstens net zoveel toegevoegde waarde en zijn bovendien duurzamer.

In de tweede helft van 2021 worden er naar verwachting verschillende opvouwbare smartphones uitgebracht. Naast de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 wordt er ook nog een vouwbaar model van Xiaomi, Vivo en Google verwacht. Ook Oppo lijkt dit jaar nog de foldable markt te willen betreden.

Het is nog onbekend of het om de Oppo x 2021 concept smartphone gaat, of dat het bedrijf een ander model zal introduceren. Zo wordt er ook al enige tijd gesproken over een Oppo clamshell telefoon met een 7-inch flexibel scherm en een 2-inch cover-display. De tijd zal moeten uitwijzen of het bedrijf kansen ziet om op den duur ook nog een dual-sided smartphone met wrap-around display uit te brengen.

Bekijk hier de documentatie van de Oppo smartphone met wrap-around display.

Note to editors: The 3D product renders presented in this publication are made by Jermaine Smit, aka Concept Creator. The images are licensed and copyrighted by LetsGoDigital. You are allowed to use these graphics on your own site if a clickable source link is included into the publication. Thanks for understanding.