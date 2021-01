Xiaomi smartphone met Surround Display 2021 concept design Twee zeer stijlvolle Xiaomi smartphone modellen met een wrap around display, waarbij het scherm via de boven- en onderzijde doorloopt tot aan de achterkant.

Eerder vandaag rapporteerde we over zeven nieuwe opvouwbare smartphone modellen van Xiaomi. Daar blijft het niet bij, want op Nieuwsjaardag heeft de Chinese smartphones fabrikant ook een patent toegewezen gekregen voor een tweetal smartphones met een wrap-around display. Oftewel, er wordt een groot flexibel scherm toegepast die reikt van de voorzijde tot aan achterzijde. Geïnspireerd op de Mi Mix Alpha met surround display, maar dan anders.

Bij de Mi Mix Alpha koos Xiaomi ervoor om het scherm via de twee zijkanten door te laten lopen naar de achterzijde. Afgelopen maand publiceerde we nog over een bijzondere variant, met een 360˚ surround dsiplay en een pop-up camera. Ditmaal lijkt het bedrijf te overwegen om het display over de verticale as door te laten lopen.

Xiaomi smartphones met wrap-around display en twee smalle sub-displays

Beijing Xiaomi Mobile Software heeft eind 2019 een patent aangevraagd bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office). De documentatie werd op 1 januari 2021 vrijgegeven en toont twee modelvarianten. In hoofdlijnen zijn de Surround Display smartphones identiek aan elkaar, met als belangrijkste verschil het camerasysteem.

Om te beginnen met het eerste model. Er is een groot scherm geintegreerd dat via de boven- en onderzijde doorloopt tot aan de achterzijde. Daar is een verticaal frame aangebracht waar het camerasysteem in verwerkt is. Bijzonder is dat Xiaomi beide zijkanten van het toestel ook nog voorzien heeft van een langwerpig sub-display. Het is onbekend of deze sub-displays ook over een touch sensor beschikken. Mogelijk dat hierop iconen getoond kunnen worden en/of effecten en animaties weergegeven kunnen worden.

Het toestel oogt slanker dan de Mi Mix Alpha, mede doordat het display niet via de zijkanten, maar via de boven- en onderzijde doorloopt. Ruimte voor een power-knop is er niet langer, het volledige toestel bestaat uit schermoppervlak. Een power-knop is echter niet noodzakelijk, dat bewees de Meizu Zero wel, deze smartphone werd begin 2019 geïntroduceerd als eerste knoploze en poortloze smartphone.

Het camerasysteem is vergelijkbaar die van de Xiaomi opvouwbare smartphones waar we eerder vandaag over publiceerde. Helaas blijft de camera configuratie onbekend, het lijkt om een quad-camera te gaan met een extra sensor en een flitser. Doordat de telefoon zowel aan de voor- als achterzijde over een displayoppervlak beschikt kan deze camera zowel gebruikt worden voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken als voor het maken van reguliere foto- en video opnames.

Het tweede model is iets eenvoudiger vormgegeven. Zo loopt de kromming aan de boven- en onderzijde ditmaal een stuk ronder. Bij het eerste model is er voor een bijzonder stijlvolle ellipsvorm gekozen, wat ongetwijfeld nog moeilijker te fabriceren zal zijn. Ook is het tweede model iets breder en minder hoog vormgegeven.

Een ander opmerkelijk verschil is het camera systeem. De getoonde drievoudige camera zou overeenkomstig kunnen zijn met die van de Mi Mix Alpha – dit toestel is voorzien van een 108MP triple-camera met drie lenzen van gelijke grootte.

Of Xiaomi nog een surround display smartphone in de planning heeft staan blijft vooralsnog onbekend. Er zijn wel meermaals geruchten geweest dat er een opvolger van de Mi Mix Alpha in de pijplijn zou zitten. Vooralsnog heeft Xiaomi hier echter nog geen blijk van gegeven.

Hoewel er veel over de Mi Mix Alpha is gezegd en geschreven heeft Xiaomi uiteindelijk besloten om dit toestel niet uit te brengen. Niet alleen de hoge prijs van omgerekend €2.550 droeg hieraan bij, ook het ingewikkelde productieproces dat vereist is om zo’n wrap around display smartphone te vervaardigen zou Xiaomi hebben doen besluiten om van de lancering af te zien.

Het is dan ook de vraag wanneer Xiaomi in staat is om dergelijke smartphones tegen een iets schappelijkere prijs in de markt te zetten. Als de prijs goed is, zal er ongetwijfeld een markt zijn voor dergelijke opvallende en futuristische modellen.

Bekijk hier de Xiaomi Surround Display smartphones.