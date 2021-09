Honor oprolbare smartphone met wrap-around display Het Chinese Glory Terminal patenteert een futuristische Honor oprolbare smartphone met een groot wrap-around display en een quad-camera systeem.

Toon pagina inhoud

Tijdens onze continue zoektocht naar nieuw gepatenteerde technologieën en designs komen we in toenemende mate relatief onbekende Chinese fabrikanten tegen. Eén bedrijf waar LetsGoDigital de afgelopen maanden meermaals nieuwe telefoonontwerpen van is tegengekomen is Glory Terminal Co. Ltd. Hoog tijd om hier eens dieper in te duiken. Wie is Glory, wat is de verhouding met Honor en wat mogen we in de toekomst van dit bedrijf verwachten?

Glory Terminal is een jonge Chinese speler. De onderneming werd opgericht in april 2020 met Huawei als grootste aandeelhouder. Door de aanhoudende problemen die Huawei doormaakt werd het bedrijf in november vorig jaar overgenomen door Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Wellicht dat deze naam wel een belletje doet rinkelen. Shenzhen Zhixin heeft vorig jaar namelijk ook Honor overgenomen van Huawei, dit gebeurde eveneens in november.

Sinds de overname is dhr. George Zhao Ming de CEO van zowel Glory als Honor. Het is dan ook niet zo vreemd dat Glory en Honor vaak samen worden genoemd. Zo wordt de Honor 50 serie door sommige ook wel de Glory 50 serie genoemd. Het bedrijf heeft grote ambities, recentelijk heeft de topman in een interview met Xinhua News Agency te kennen gegeven dat het de Nummer 1 smartphonefabrikant in China wil worden, in de komende 12 tot 18 maanden.

Zhao Ming, CEO of Glory Terminal and Honor, stated in a recent interview: “Honor will become the number one brand in the Chinese mobile phone market within 12-18 months.”

De ambitieuze fabrikant heeft tal van innovatieve ideeën. Zo blijkt uit een recent patent dat het merk zich ook bezighoudt met de ontwikkeling van een oprolbare smartphone. Het gaat om een zeer geavanceerd model met een groot wrap-around scherm.

Honor rollable smartphone met quad-camera die je kunt verbergen

Op 22 juli 2020 heeft Glory Terminal Co.Ltd. een designpatent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie werd op 24 september 2021 gepubliceerd. Naast een serie schetsen zijn er ook 24 kleuren renders opgenomen in de patentdocumentatie. De afbeeldingen die getoond worden in deze publicatie zijn dan ook rechtstreeks afkomstig uit het octrooi.

Het betreft een oprolbare smartphone die in z’n meest compacte vorm bijzonder handzaam is. Het is namelijk een relatief smalle telefoon, dat over een groot wrap-around display beschikt – dat zowel de gehele voorzijde, beide zijkanten als de achterzijde bedekt. Er is op het eerste gezicht geen enkele camera zichtbaar – het gehele toestel bestaat uit schermoppervlak.

Alleen op de achterzijde is een klein verticaal frame aangebracht, daar waar de displaydelen bij elkaar komen. Wanneer de gebruiker het schermoppervlak wil vergroten, wordt het displayoppervlak vanuit de achterzijde uitgerold richting de voorzijde. Doordat deze rollable ook aan de zijkanten voorzien is van schermoppervlak is de power-knop verplaatst naar de bovenzijde van het device.

Zodra de display gedeeltelijk is uitgerold wordt op de achterzijde een verticaal vormgegeven quad-camera met flitser zichtbaar – de vormgeving van het camerasysteem lijkt te zijn geïnspireerd op de Huawei Mate X. In deze stand heeft het toestel een vergelijkbare schermverhouding als hedendaagse telefoons. Wanneer de smartphone slechts deels is uitgerold blijft er op de achterzijde ook een deel van het schermoppervlak beschikbaar. Zodoende kunnen gebruikers de viervoudige camera zowel inzetten voor het maken van hoge resolutie selfies, als voor het vastleggen van reguliere foto- en video opnames.

Deze bijzondere smartphone is nog een stuk verder uitrolbaar. Wanneer het scherm volledig is uitgerold beschikt de gebruiker over een tabletformaat scherm dat maar liefst 3,5x zo breed is als in z’n meest compacte vorm. Volgens onze berekeningen beschikt het toestel uitgevouwen over een displayoppervlak van zo’n 11-inch. Opmerkelijk genoeg komt dat overeen met de Huawei Mate rollable telefoon waar LetsGoDigital afgelopen maand over rapporteerde.

Het uitgerolde display is veel groter dan alle rollable smartphones die tot op heden zijn gedemonstreerd. Als voorbeeld, de Oppo x 2021 is uitrolbaar van 6,7” tot 7,4” formaat. De Glory / Honor oprolbare smartphone is zowel compacter om met je mee te dragen (wel iets dikker), bovendien beschik je uitgevouwen over een nog groter displayoppervlak – om extra productief te werk te kunnen gaan.

Deze gigantische toename in schermoppervlak wordt mogelijk gemaakt doordat het scherm aan de buitenzijde van de behuizing ligt opgeslagen. Dit brengt ons ook direct bij het belangrijkste nadeel van dit ontwerp, want het scherm is op deze wijze uiteraard ook kwetsbaarder voor krassen en stoten. Dat hebben we destijds ook gezien bij de Huawei Mate X opvouwbare smartphone.

Of en wanneer Glory voornemens is om een Honor oprolbare smartphone te presenteren blijft vooralsnog onbekend. Voor die tijd lijkt het bedrijf eerst nog een of meerdere opvouwbare smartphones uit te willen brengen. De CEO heeft reeds aangegeven dat er een foldable op komst is. Dat wordt ook niet zomaar een vouwtelefoon, het wordt ‘the best foldable solution in the industry’, zo onthulde de topman vorige maand in een interview met GSMArena. In juni dit jaar werden reeds de modelnamen ‘Honor Magic Flip’ en ‘Honor Magic Fold’ vastgelegd.

Honor smartphones met penta camera

Zoals reeds aangegeven is deze rollable smartphone niet het enige ontwerp dat Glory recentelijk heeft gepatenteerd. Afgelopen maand kreeg het Chinese bedrijf nog een tweetal designpatenten toegewezen. Het gaat om reguliere telefoon ontwerpen met een duidelijke focus op het camerasysteem. Beide patenten werden in augustus 2021 gepubliceerd. Ook van deze designs heeft Glory verschillende kleuren renders opgenomen in de patentdocumentatie – enkele hiervan zijn op bovenstaande afbeelding zichtbaar.

Een sterke focus op de camera, dat geldt eigenlijk voor alle Honor smartphones die sinds de overname zijn aangekondigd. Dit zagen we begin dit jaar bij de Honor View 40 en werd nog eens dik onderstreept bij de recent geïntroduceerde Magic 3 serie. Het camerasysteem van de gepatenteerde modellen heeft veel weg van de View 40 (ook wel bekend als de V40).

Om te beginnen met het eerste model (links weergegeven op bovenstaande afbeelding). Hierbij is het camera-eiland onderverdeeld in twee vierkanten. De indeling is precies omgekeerd ten opzichte van de Honor View 40. Bovenin zijn er vier kleine camera’s geïntegreerd, de onderste helft biedt plaats voor een groots vormgegeven hoofdcamera. Daarmee komt het totaal aantal camera’s op de achterzijde op 5 – ook wel een penta camera genoemd. Ten opzichte van de V40 is er één camera extra geïntegreerd, waardoor de flitser naast het camera-eiland is gepositioneerd in plaats van erbinnen.

Verder is de telefoon voorzien van een afgerond display met een centraal geplaatste punch-hole camera. Aan de bovenzijde is tevens plaats gemaakt voor een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Het tweede model (rechts weergegeven) beschikt eveneens over een mooi curved display. Bij dit toestel zijn de schermranden zeer minimaal gehouden. Verder is er ditmaal een dubbele punch-hole camera geïntegreerd, die in de linker bovenhoek is gesitueerd. De documentatie toont ook nog een alternatief model, met een full screen ontwerp een under-display camera.

Kijkende naar het camerasysteem aan de achterzijde, dan zien we opnieuw een tweedelig camera-eiland die boven elkaar is geplaatst. In beide delen zijn twee camera’s geïntegreerd, waardoor het geheel symmetrisch oogt. Alle vier de camera’s hebben ook om en nabij dezelfde grootte. De flitser is rechts van de quad-camera geplaatst.

Deze smartphone beschikt niet over een 3.5mm jack. Wel is er aan de bovenzijde een microfoon geplaatst. Verder biedt de onderzijde plaats voor een extra microfoon, een speaker, de USB-C poort en het sim-compartiment.

Zoals de ambitieuze CEO Zhao Ming reeds heeft aangegeven zullen we de komende periode ongetwijfeld meer te horen krijgen over Glory en Honor. Het bedrijf is vastbesloten om de Nummer 1 in China te worden, ook buiten China worden er inmiddels weer Honor smartphones verkocht – met Google services. Moederbedrijf Shenzhen Zhixin zal hier ongetwijfeld de nodige ondersteuning bij bieden.

Shenzhen Zhixin is opgericht door verschillende Chinese bedrijven, waaronder Shenzhen Smart City Technology Development Group (onderdeel van de Chinese staat), China Telecom en meer dan 30 agenten en distributeurs.

Download the documentation of the Glory Honor rollable smartphone.

Download the documentation of the Glory Honor smartphone with penta camera.