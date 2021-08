Huawei Mate telefoon met rollable display en triple camera Huawei ontwikkelt oprolbare smartphone met groot uittrekbaar display dat zowel de gehele voorzijde als een groot deel van de achterzijde beslaat.

LetsGoDigital heeft afgelopen maand verscheidene malen gerapporteerd over Huawei. Eerst legde het bedrijf een Huawei Mate smartphone met sterk afgerond display en een under-display camera vast. Ook kwam er een Huawei smartphone camera met variabel diafragma aan bod. Daarnaast lijkt de Chinese fabrikant zich bezig te houden met een rollable smartphone met een uittrekbaar display.

Om het bijzondere ontwerp van deze Huawei smartphone met groot oprolbaar scherm tot leven te brengen heeft grafisch designer Ts Designer een serie 3D renders gemaakt, gebaseerd op het patent van Huawei. In z’n meest compacte stand beslaat het scherm de gehele voorzijde en een groot deel van de achterzijde. Wanneer de smartphone wordt uitgetrokken, komt het schermoppervlak aan de achterzijde ten gunste van de voorzijde – waardoor de gebruiker een extra groot beeldscherm tot z’n beschikking krijgt.

Huawei Mate telefoon met oprolbaar scherm

De rollable smartphone van Huawei heeft drie standen. Naast een gesloten positie zijn er twee open posities. Bij de eerste stand wordt het scherm met zo’n 35% vergroot. Vervolgens kun je het toestel nog verder uittrekken, in de derde stand is het schermoppervlak maar liefst 70% groter dan in gesloten stand.

Zodoende kun je een handzaam 6,5” scherm uittrekken tot een fantastisch 11-inch formaat tablet. Het zou een uitstekend alternatief kunnen zijn op de huidige opvouwbare smartphones die uitvouwen tot een tablet. Denk aan de Huawei Mate X2, de Xiaomi Mi Mix Fold en de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Fold 3.

Door gebruik te maken van een oprolbaar scherm kan er een nog groter displayoppervlak gecreëerd worden. Een ander voordeel, bij een oprolbaar scherm zal er veel minder sprake zijn van een vouwnaad – aangezien het scherm oprolt/afrolt en dus niet op één specifieke plek gevouwen wordt.

Daarnaast is het bij het design van Huawei ook niet nodig om een separaat front-scherm en/of selfiecamera te integreren. Ten slotte vind je op de achterzijde van het toestel een groot scherm en een langwerpig camera eiland, bestaande uit drie camera lenzen.

Nadelen zijn er overigens ook. Huawei kiest er bij deze constructie namelijk voor om het scherm aan de buitenzijde te plaatsen – zoals we ook kennen van de eerste Mate X en de later uitgebrachte Mate Xs opvouwbare smartphones.

Doordat het scherm aan de buitenzijde zit, is deze kwetsbaarder voor krassen en stoten. Daar komt bij dat dit design zich niet zo makkelijk leent voor het ontwerpen van bijpassende hoesjes om de smartphone te kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Hier heeft Samsung overigens wat op bedacht, de Zuid-Koreaanse tegenhanger heeft namelijk recentelijk nog een Samsung Galaxy Z Fold & Roll gepatenteerd met een binnenwaarts vouwbaar scherm, dat eveneens uittrekbaar is.

Dat is niet de enige rollable smartphone die Samsung recentelijk heeft gepatenteerd, want begin deze maand publiceerde LetsGoDigital ook over een Galaxy Z Slide oprolbare smartphone die bijzonder veel gelijkenissen toonde met het model van Huawei.

Bij het design van Huawei is het scherm overigens beduidend verder uittrekbaar. Het toestel van Samsung heeft namelijk twee standen; gesloten of open – de tweede positie ontbreekt. Vermoedelijk is hier overigens bewust voor gekozen. Als je het scherm zover kunt uittrekken, dan kan het namelijk behoorlijk onstabiel aanvoelen als je druk zet met je vinger op het dunne, uitgetrokken gedeelte. Het is ten slotte een behoorlijk groot oppervlak dat niet wordt ondersteunt door de behuizing.

Qua handligging zal het zodoende waarschijnlijk fijner zijn om het toestel te draaien, wanneer je deze in uitgetrokken positie gebruikt. Op deze wijze houden beide handen goede grip op de behuizing. Het lichte, uittrekbare gedeelte steekt dan de hoogte in.

Om het scherm ook in open stand mooi vlak te houden wil Huawei gebruik maken van magneten – die moeten ervoor zorgen dat het scherm strak tegen de behuizing wordt gehouden.

Huawei smartphones

Het blijft vooralsnog geheel onduidelijk wanneer Huawei haar eerste oprolbare smartphone zal uitbrengen. Twee jaar geleden was het bedrijf nog enorm competitief met Samsung. Slechts enkele dagen nadat de Samsung Galaxy Fold werd aangekondigd, werd onverwachts ook de Huawei Mate X geïntroduceerd.

Ook bij de eerste smartphone met punch-hole camera zaten de twee bedrijven elkaar op de hielen. Nog geen week na de introductie van de Samsung Galaxy A8s werd de concurrerende Huawei Nova 4s aangekondigd.

Huawei is haar concurrenten ook dikwijls te snel af geweest. Zo was het bedrijf in 2018 de eerste fabrikant die een smartphone met driedubbele camera aankondigde, de Huawei P20 Pro. Gelijktijdig werd ook de Huawei Mate RS geïntroduceerd, met een vingerafdrukscanner in de display. Eveneens een functie die we tot dan toe niet in Samsung of Apple smartphones hadden gezien.

Apple-fans wachten overigens nog steeds. De in oktober verwachte iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zullen vermoedelijk de eerste modellen worden met Touch ID onder de display, maar dat even terzijde.

In de tussentijd is er echter iets wezenlijks veranderd, nadat Huawei in 2019 te maken kreeg met handelssancties vanuit de Verenigde Staten mag het bedrijf niet langer samenwerken met Amerikaanse bedrijven en/of bedrijven die gebruik maken van Amerikaanse technologie.

Deze maatregel heeft tot vandaag de dag grote gevolgen voor het merk. Het marktaandeel van het bedrijf is enorm gekelderd en daarmee ook de omzet.

In het tweede kwartaal van 2020 mocht Huawei zich nog wereldwijd marktleider noemen op het gebied van smartphones. Het bedrijf had -net als Samsung overigens- een marktaandeel van 20%.

Hoewel er sindsdien pas een jaar is gepasseerd, komt Huawei inmiddels niet eens meer voor in de Top 5 smartphone fabrikanten. In het eerste kwartaal van 2021 had Huawei een wereldwijd marktaandeel van slechts 4%, aldus onderzoeksbureau CounterPoint Research.

Waar het bedrijf in haar hoogtij dagen meer dan 66 miljoen smartphones verkocht in één kwartaal, ligt dat aantal vandaag de dag nog maar op 15 miljoen. Desondanks lijkt Huawei nog altijd strijdvaardig. De eerste Huawei smartphones met HarmonyOS zijn inmiddels aangekondigd in China, de P50 en P50 Pro. Beide modellen zullen naar verwachting in september / oktober ook internationaal worden aangekondigd – met uitzondering van de VS.

Hoewel de Huawei P50 serie in essentie een fantastische smartphone is, zal het ontbreken van het Android OS en Google services velen ertoe doen besluiten om toch voor een ander merk te kiezen. Daar komt bij dat de P50 modellen ook niet over 5G beschikken, dit is eveneens een gevolg van de Amerikaanse handelssancties.

Toch een vreemde situatie, als je je bedenkt dat juist Huawei ontzettend veel kennis in huis heeft omtrent 5G technologie. Vorig jaar werd er nog door tal van landen gediscussieerd -ook in Nederland- over het gebruik van Huawei apparatuur bij de aanleg van het 5G netwerk. Nu is het bedrijf niet eens in staat om een 5G smartphone uit te brengen.

Dit alles roept de vraag op in welke richting het bedrijf zich in de toekomst zal begeven. Voorlopig lijken de zakken nog diep genoeg te zijn om te kunnen blijven innoveren. Aan het HarmonyOS zal de komende tijd ongetwijfeld volop worden door gesleuteld. Harmony OS 2.0 lijkt overigens ontzettend veel op Android 10.

Daarnaast heeft het bedrijf haar zinnen gezet op de cloud service markt. In de regio Azië-Pacific zal het de komende 3 jaar zo’n 100 miljoen USD investeren, om start-up bedrijven te ondersteunen. Huawei’s doel is om in drie jaar tijd tot de Top 3 cloud service providers te behoren, zo meldde de South China Morning Post eerder deze maand. Daarmee zal het de concurrentie aangaan met andere grote spelers zoals Amazon, Microsoft Azure en Alibaba.

