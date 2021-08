Huawei smartphone camera met variabel diafragma Huawei ontwikkelt smartphone camera met 6 diafragmabladen om een variabel diafragma te creëren, voor betere controle over scherptediepte en belichting.

De beeldkwaliteit van smartphones camera’s is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zelfs de meest goedkope budget modellen worden tegenwoordig voorzien van meerdere camera’s, om in uiteenlopende omstandigheden indrukwekkende foto- en video opnames te kunnen maken. De laatste tijd zien we een nieuwe trend ontstaan als het gaat om cameralenzen met een variabel diafragma – in plaats van een lens met een vast brandpunt.

Samsung heeft bij de Galaxy S9 en S10 gebruik gemaakt van een groothoeklens met een variabel diafragma. Recentelijk heeft Sony de Xperia 1 III en Xperia 5 III uitgerust met een variabele telelens (70mm-105mm), om zodoende continue-optische zoom mogelijk te maken. Ook Oppo demonstreerde afgelopen week nog een 85-200mm continue-optische zoom functie.

Eerder deze maand rapporteerde LetsGoDigital ook nog over een Samsung Galaxy camera waarbij alle drie de lenzen (groothoek, ultragroothoek en telezoom) van een variabel diafragma werden voorzien. Ditmaal is het Huawei die bewezen technologie uit de systeemcamera industrie wil gaan toepassen op een smartphone, om zodoende een variabel diafragma te creëren.

Huawei smartphone met variabel diafragma

Al jaren staat Huawei erom bekend haar topmodellen, binnen de P-serie en Mate-serie, te voorzien van een state-of-the-art camera, die in samenwerking met lensfabrikant Leica wordt vormgegeven.

Begin dit jaar heeft Huawei Technologies een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De documentatie getiteld ‘Aperture, Camera module and Electronic Device’ werd op 19 augustus 2021 vrijgegeven en omschrijft tot in detail hoe Huawei toekomstige smartphone camera’s wil voorzien van een variabel diafragma.

De Chinese fabrikant lijkt soortgelijke technologie toe te willen passen die ook in geavanceerde systeemcamera’s wordt toegepast: diafragmabladen, om zodoende de lichtinval in de camera aan te kunnen passen. Om de gepatenteerde technologie te visualiseren heeft de getalenteerde grafisch designer Technizo Concept het nieuwe ontwerp van Huawei tot leven gebracht in een serie 3D product renders.

Wat is diafragma?

Eerst een kort stukje uitleg; Wat is diafragma?. Het diafragma is de opening in de lens van de camera, door deze te kunnen verstellen (variabel te maken) kan er meer of minder licht in de camera vallen. Zodoende kan de scherptediepte en de belichting in de foto accuraat geregeld worden.

Hierbij geldt; hoe groter het diafragma (uitgedrukt in een laag F-nummer), hoe vager de achtergrond. Ook in de avonduren wanneer er weinig licht voorhanden is, kan een groot diafragma uitkomst bieden om voldoende licht door te kunnen laten. Bij een groot diafragma valt er simpelweg meer licht op de camerasensor, zodoende zal er ook eerder sprake zijn van overbelichting. Dit kan weer worden gecompenseerd met behulp van de sluitertijd en de ISO-waarde.

Bij een lens met een vast brandpuntafstand, zoals momenteel veelal wordt toegepast bij smartphone camera’s, kan het diafragma niet worden ingesteld waardoor de mogelijkheden omtrent de scherptediepte en de belichting gelimiteerd zijn.

Huawei camera met 6 diafragmabladen

Terug naar de technologie die Huawei heeft gepatenteerd. Huawei wil gebruik gaan maken van ten minste 6 diafragmabladen, die over elkaar heen kunnen schuiven om zodoende een grotere lensopening te creëren. Door gebruik te maken van diafragmabladen kan de hoeveelheid licht dat de camera bereikt worden aangepast.

Helemaal nieuw is dit overigens niet voor smartphones. Bij de Galaxy S9 maakte Samsung ook gebruik van 8 diafragma bladen, om de belichting en scherptediepte te regelen. Bij dat toestel waren er twee diafragma instellingen (f/1.5 en f/2.4) voorhanden. De voordelen destijds waren echter nog beperkt, mede doordat er kleinere camerasensoren werden toegepast dan vandaag de dag. Bovendien worden er tegenwoordig multi-camerasystemen geïntegreerde – bestaande uit meerdere camera’s.

In de documentatie staat beschreven dat Huawei soortgelijke technologie wil gaan toepassen als in een systeemcamera. Echter, doordat een smartphone beduidend kleiner is, is er geen ruimte in de behuizing om een ultrasone motor of een stappenmotor toe te passen – zoals bij digitale systeemcamera’s wel het geval is. In plaats daarvan wil Huawei gebruik maken van een miniatuurdriver, die wordt ondersteunt middels een aandrijfspoel en een aandrijfmagneet. Als alternatief zou er ook nog gebruik gemaakt kunnen worden van een piëzo-elektrische driver.

Huawei specificeert niet nader welke lens voorzien wordt van een variabel diafragma. Het zou ook om meerdere camera’s kunnen gaan – zoals de groothoek en de telefoto lens. Voor de product renders zijn we uitgegaan van één camera met een variabel diafragma.

Daarnaast heeft Technizo Concept nog vier extra camera’s geïmplementeerd. Denk aan een groothoekcamera, een ultragroothoekcamera, een mono camera, een telefoto camera en een 3D ToF camera. Verder is er gekozen voor een ring flash, die voldoende hulplicht kan verschaffen en er bovendien stijlvol uitziet.

Of Huawei daadwerkelijk voornemens is om toekomstige smartphone camera’s te voorzien van een variabel diafragma zal de tijd moeten uitwijzen. Onwaarschijnlijk is het echter zeker niet, mede gezien de ontwikkelingen van de afgelopen periode.

Bekijk hier de documentatie van de Huawei smartphone camera variable aperture.

