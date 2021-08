Samsung Galaxy camera met variabele Field of View (FoV) Samsung ontwikkelt nieuw type camera voor smartphones. Deze triple-camera kan bewegen voor een variabel diafragma en een variabele Field of View (FoV).

Camera’s zijn een steeds belangrijker onderdeel geworden van onze smartphone. De halverwege 2017 uitgebrachte Galaxy Note 8 was de eerste Samsung smartphone met een dual camera. Sindsdien hebben de ontwikkelingen zich in een razendsnel tempo opgevolgd. Inmiddels worden de meeste high-end smartphones voorzien van een triple camera systeem bestaande uit een groothoek, een ultragroothoek en een telefoto cameralens. Waar gaat dit in de toekomst naartoe, welke nieuwe lens technologieën mogen we nog verwachten op onze mobieltjes?

Vorig jaar legde Samsung Electronics nog een octrooi vast voor een Galaxy smartphone met bewegende camerasensoren. Ditmaal lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant de mogelijkheden te onderzoeken om een beweegbaar camerasysteem te implementeren in een smartphone, voor meer fotografie mogelijkheden en een betere beeldkwaliteit.

Samsung smartphone camera die kan bewegen

In oktober 2020 heeft Samsung Electro-Mechanics een utility patent ingediend bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) voor een ‘Camera module and portable electronic device including the same’. De 19-pagina tellende documentatie werd op 5 augustus 2021 vrijgegeven, waarna het tevens is opgenomen in de database van de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

In de documentatie wordt melding gemaakt van een Samsung Galaxy camera met een beweegbare constructie. Het gaat om de implementatie van een triple-camera op de achterzijde van het toestel. Er wordt gebruik gemaakt van een groothoek, ultragroothoek en een telefoto lens. Additioneel kunnen er extra camera’s worden toegevoegd.

De groothoeklens wordt in het midden geplaatst. De ultragroothoek en telefotolens worden links en rechts van de hoofdcamera geplaatst. Elke lens heeft een andere Field of View (FoV).

Standaard worden de drietal camera’s naast elkaar geplaatst. Afhankelijk van de opname situatie kan de gebruiker de middelste lens naar onderen bewegen (via het touchscreen), gelijktijdig zullen de andere twee camera’s naar de zijkanten opschuiven – zodoende ontstaat een driehoek.

Doordat de afstand tussen de camera’s verandert, wordt ook het diafragma aangepast. In de driehoek opstelling hebben de camera’s het kleinste diafragma, oftewel een kleine opening – daar hoort een hoog diafragma getal (f/) bij.

Welk diafragma geschikt is hangt af van de situatie. Voor portretfotografie wordt doorgaans een groot diafragma (klein getal) toegepast, om een onscherpe achtergrond te creëren. Bij stadsfotografie of landschapsfotografie wil je juist dat het hele beeld scherp is, waardoor een klein diafragma gewenst is.

Het gaat dus om een beweegbare camera met een variabel diafragma en een variabele FoV. Dankzij dit systeem kan de scherptediepte zeer accuraat worden ingesteld. Daarnaast kunnen er ook kwalitatieve zoomfoto’s worden gemaakt.

Iedereen die wel eens heeft gefotografeerd met een systeemcamera en gebruik heeft gemaakt van verwisselbare lenzen kan zich ongetwijfeld een voorstelling maken van de voordelen van dit systeem. Kies je bijvoorbeeld voor een pancake lens, dan heb je altijd een vast brandpuntafstand – vergelijkbaar met de huidige mobieltjes. Met de nieuwe ontwikkeling van Samsung krijgen gebruikers echter de mogelijkheid om in te zoomen zoals met een echte zoomlens.

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung een Galaxy camera met een variabel diafragma ontwikkelt. De Samusng Galaxy S9 en Galaxy S10 werden beide voorzien van een groothoekcamera met een variabel diafragma. Met behulp van dit nieuwe camerasysteem zullen echter alle drie de camera’s over een variabel diafragma beschikken. Bovendien zal ook de FoV variabel zijn.

Galaxy camera systeem ontwikkeld door Samsung Electro-Mechanics

Mocht Samsung deze technologie in de toekomst willen gaan toepassen, dan zal het ongetwijfeld nog enige tijd gaan duren alvorens we hier het eindresultaat van te zien krijgen. Het betreft namelijk een kersvers patent van de componentendivisie van het bedrijf; Samsung Electro-Mechanics.

Als deze technologie succesvol wordt door-ontwikkelt, dan zal er nog enige tijd overheen gaan alvorens Samsung Electronics dit nieuwe camerasysteem ook daadwerkelijk kan gaan toepassen in een eindproduct. Desondanks is het interessant om te zien welke mogelijkheden het bedrijf allemaal onderzoekt om de beeldkwaliteit van smartphone camera’s naar een nieuw niveau te tillen.

Samsung is overigens niet de enige fabrikant die een beweegbare camera ontwikkelt. Een jaar geleden rapporteerde LetsGoDigital over een Xiaomi smartphone met beweegbare camera set-up.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy camera system.