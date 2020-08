Xiaomi smartphone met beweegbare camera’s Xiaomi overweegt toekomstige smartphones uit te rusten met een beweegbare camera module voor betere kwaliteit groothoekopnames en nieuwe fotofuncties.

Toon pagina inhoud

Steeds meer mensen fotograferen met hun smartphone. Logisch ook, want een smartphone draag je nagenoeg altijd met je mee. Bovendien is de beeldkwaliteit van smartphone-fotografie de afgelopen jaren significant verbetert, waardoor het maken van foto’s en video’s met je telefoon een echte toegevoegde waarde is geworden. Steeds meer telefoonmodellen worden dan ook uitgerust met drie of zelfs vier camera’s op de achterzijde. Elke lens is geschikt voor een ander type fotografie – van macro’s tot (ultra)groothoek- en zelfs zoomfoto’s.

Hoewel smartphone fabrikanten er momenteel massaal voor kiezen om meerdere cameralenzen te integreren lijkt het maximaal aantal camera’s inmiddels wel zo’n beetje bereikt te zijn. Ten slotte vergen meer camera’s ook meer ruimte in de compacte behuizing, bovendien heeft elke camera zo z’n kostprijs. Mede daarom blijven fabrikanten op zoek naar nieuwe innovaties om smartphone fotografie naar een nieuw niveau te tillen, zonder het aantal camera’s te laten toenemen.

Zo rapporteerde LetsGoDigital onlangs nog over een Xiaomi smartphone met één grote AI Super Zoom Camera. Het lijkt erop dat Xiaomi zich op de achtergrond met meer camera innovaties bezig houdt, ditmaal heeft het bedrijf namelijk een patent ingediend voor een beweegbare cameramodule, waardoor je met slechts twee camera’s een grotere kijkhoek kunt creëren om zodoende hoogwaardige groothoek-opnames te kunnen vastleggen, zonder vervorming.

Xiaomi smartphone met kantelbare camera’s

Het utility patent genaamd ‘Camera module and terminal’ werd in oktober 2019 ingediend door Beijing Xiaomi Mobile Software bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Op 30 juli 2020 werd het patent goedgekeurd en tevens gepubliceerd in de WIPO (World Intellectual Property Office) database voor wereldwijde bescherming van deze innovatie.

Gelijktijdig diende het bedrijf ook een aanvraag in voor een octrooi genaamd ‘Camera assembly and terminal’ waarin gedetailleerd omschreven staat hoe de nieuwe cameratechnologie geïmplementeerd kan worden in een smartphone.

Huidige telefoonmodellen worden voorzien van een groothoeklens om prachtige weidse groothoekopnames te kunnen maken. Het nadelige effect van zo’n lens is dat er vaak vervorming optreedt, waardoor het opgenomen beeld afwijkt van de werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan hoge gebouwen, die er op de foto ineens scheef uitzien. De gepatenteerde technologie van Xiaomi moet hiervoor uitkomst bieden.

In de uitgebreide documentatie wordt er gesproken over de implementatie van een tweetal camera’s met een kleine kijkhoek. De camera’s kunnen synchroon van elkaar draaien, waardoor het bereik van de effectieve kijkhoek aanzienlijk wordt vergroot. Zodoende kan de cameramodule hoogwaardige groothoekbeelden vastleggen, zonder dat er een groothoeklens hoeft te worden toegepast – waardoor de beeldkwaliteit kan worden verbeterd (geen vervormingen).

Ook maakt deze technologie het mogelijk om ‘continu multi-frame beelden’ vast te leggen, al dan niet in de vorm van video-opnames, waarbij de kantelbare camera zorgt voor vloeiende, bewegende beelden – zonder dat je het toestel zelf hoeft te bewegen.

Hoewel de tweetal camera’s op de patentafbeeldingen horizontaal van elkaar geplaatst zijn, wordt uit de bijgesloten documentatie duidelijk dat deze technologie ook toepasbaar is bij een verticaal geplaatst camerasysteem.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een camera smartphone met een kantelbare beeldsensor. In juni 2020 wisten we een enigszins vergelijkbaar patent op te sporen van Samsung. De Koreanen lijken deze technologie echter wel toe te willen passen in combinatie met meer camera’s, daar ging het namelijk om 6 camera’s waarvan één zoomlens.

Bekijk hier de documentatie van de nieuwe Xiaomi smartphone.