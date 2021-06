Huawei Mate 50 release uitgesteld naar 2022 In 2021 wordt er geen Huawei Mate 50 serie meer verwacht, door aanhoudende handelssancties vanuit de VS. Release Huawei P50 serie opnieuw uitgesteld.

Toon pagina inhoud

Al maanden wordt er online gesproken over de langverwachte Huawei P50 serie. Er zitten drie modellen in de pijplijn, naast een basisuitvoering is er een P50 Pro en een P50 Pro Plus in ontwikkeling. Veel van de nieuwe functies, waaronder de herontworpen camera, zijn al veelvuldig in het nieuws geweest. Toch blijft het onduidelijk wanneer de nieuwe line-up officieel geïntroduceerd zal worden. Normaliter worden de P-serie modellen in de eerste helft van het jaar geïntroduceerd, waarna de high-end Mate modellen in de tweede helft van het jaar volgen.

Hoewel de tweede helft van 2021 aan dreigt te breken, moeten de P-serie modellen nog officieel geïntroduceerd worden. Er is nog meer slecht nieuws te melden, want het lijkt er steeds meer op dat er dit jaar helemaal geen nieuwe Huawei Mate smartphones uitgebracht zullen worden.

Huawei Mate 50 serie verschijnt niet in 2021

Het Chinese nieuwsmedium cnBeta meldt dat Huawei dit jaar afziet van een Mate 50 release. Dat zou voor het eerst zijn sinds 2013. De aanhoudende handelssancties vanuit Amerika zou de belangrijkste drijfveer vormen voor het bedrijf om af te zien van de Huawei Mate 50 serie.

De Chinese fabrikant is simpelweg (nog) niet in staat om high-end mobiele chips te produceren, zonder de hulp van semiconductor TSMC – zoals het jaren gewend is geweest met haar Kirin chips. Aangezien TSMC gebruik maakt van Amerikaanse apparatuur voor het maken van chips mag deze Taiwanese fabrikant niet langer zaken doen met Huawei, of dochterbedrijf HiSilicon, om nieuwe Kirin chips te ontwikkelen en te fabriceren. Mogelijk dat Huawei in de toekomst zal uitwijken naar het Taiwanese MediaTek. Dergelijke veranderingen kosten echter veel tijd en inspanning.

Het nieuws is zeker niet ongeloofwaardig, onlangs meldde Huawei-kenner Yash Raj Chaudhary een soortgelijk bericht via Twitter. Daar komt bij dat de release van de Samsung Galaxy Note 21 serie ook is uitgesteld tot volgend jaar – dit zijn normaliter de directe concurrenten van de Mate modellen.

In plaats van de Huawei Mate 50 zal de Nova 9 serie geïntroduceerd worden, zo vervolgt Yash Raj zijn Twitterbericht. Deze smartphones worden naar verluidt aangedreven door de nieuwe 7nm Kirin 990E chipset. Een exacte lanceringsdatum is nog onbekend, maar de nieuwe toestellen worden rond november / december 2021 verwacht. Het blijft echter nog onbekend of de Huawei Nova 9 uitsluitend in China verkocht zal worden, of dat het bedrijf voor een wereldwijde release kiest.

Eerste Huawei HarmonyOS smartphone

Begin deze maand heeft Huawei een persconferentie gehouden voor haar HarmonyOS 2.0 besturingssysteem. Verwacht werd dat tijdens deze conferentie ook de veelbesproken Huawei P50 serie geïntroduceerd zou worden, als eerste HarmonyOS smartphones van het merk.

Huawei CEO Richard Yu (Yu Chengdong) gaf tijdens de productpresentatie echter te kennen dat de lancering van de nieuwe P-serie vlaggenschip smartphones is uitgesteld, de time-to-market is nog niet bepaald. Al met al hebben de Amerikaanse sancties, die reeds in 2019 zijn ingegaan, een steeds grotere invloed op de bedrijfsvoering van Huawei.