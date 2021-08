Oppo smartphone camera met continue optische zoom Oppo demonstreert nieuwe smartphone camera technologieën, waaronder 85-200mm continue optische zoom (8x) en een 5-assige optische beeldstabilisatie.

Tijdens het 2021 Oppo Future Imaging Technology Launch evenement heeft Oppo een reeks innovaties getoond om de beeldkwaliteit van toekomstige smartphone camera’s te verbeteren. Het gaat om een nieuwe RGBW-sensor, voor verbeterde prestaties in slechte lichtomstandigheden. Ook heeft Oppo haar nieuwe 5-assige optische beeldstabilisatie technologie gedemonstreerd. Minstens zo innovatief is de nieuwe 85-200mm continue-optische zoom functie, waarmee je 8x kunt inzoomen zonder verlies van beeldkwaliteit.

Inzoomen met de camera van onze smartphone, het is de afgelopen jaren een hot topic geweest. Veel high-end smartphones beschikken tegenwoordig over Hybrid zoom en/of Optische zoom. Er zijn ook verschillende Oppo smartphone modellen uitgebracht met een 10x Hybrid zoom functie – zoals de Oppo Reno 10x Zoom en de Oppo Find X2 Pro. Het nadeel hierbij is echter dat het zoombereik vast staat, zodoende holt de beeldkwaliteit achteruit als je voor één van de tussenliggende waardes kiest – zoals 4x zoom.

In zo’n geval grijpt de camera terug op de digitale zoom functie, waarbij een uitsnede van het beeld wordt gemaakt – wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Met continue-optische zoom kun je voor elke gewenste tussenliggende zoomwaarde kiezen, zonder verlies van beeldkwaliteit.

Oppo smartphone met continue-optische zoom lens

De nieuwe continue-optische zoom lens technologie van Oppo biedt een bereik van 85-200mm. Oftewel, het gaat om een 8x optische zoom lens.

Om de 85-200mm continue optische zoom module te ontwikkelen is er voor het eerst gebruik gemaakt van G+P-lenstechnologie (glas + plastic), waarbij twee ultradunne en uiterst precieze asferische glazen lenzen de optische effecten verbeteren, zoals het minimaliseren van strooilicht.

Dankzij de innovatieve toepassing van een tunnel magneto-resistance sensor (TMR sensor) bewegen de lenzen in de cameramodule stabieler en nauwkeuriger. Ten slotte is de motor van de aandrijfas verbeterd, om ervoor te zorgen dat de dynamische kanteling waarmee het lenssysteem beweegt wordt verhoogt, waardoor continue optische zoom bij hogere vergrotingen kan worden ondersteund.

Met een bereik van 85mm tot 200mm kunnen uiteenlopende opnames worden geschoten, van close-up portretten tot weidse landschappen. Oppo is in ieder geval erg overtuigd van deze nieuwe innovatie. Volgens Oppo zal de beeldkwaliteit van deze continue-optisch zoomlens vergelijkbaar zijn met die van een professionele camera – een stevige uitspraak die we in de toekomst zeker zullen testen voor een uitgebreide review.

Download hier een eerste test foto, links wordt een Oppo smartphone met 85-200mm continue optische zoom gedemonstreerd. De rechter test foto is geschoten met een traditionele periscopische zoomcamera.

Continue-optische zoom is overigens niet geheel nieuw. Sony past het bijvoorbeeld toe bij zowel de Xperia 5 III als de Xperia 1 III. Deze telelens heeft echter een brandpuntsafstand van 70mm-105mm. Het zoombereik is bij Oppo dus aanzienlijk groter. Ook de komend jaar verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra zal waarschijnlijk over continue-optische zoom beschikken, hoewel details hieromtrent nog onbekend zijn. Het lijkt in ieder geval sterk op continue-zoom de nieuwe trend gaat worden, persoonlijk ben ik hier erg enthousiast over.

Nieuwe RGBW-sensor voor Oppo Reno 7 Pro

De vernieuwde 85-200mm zoomlens is niet de enige innovatie die Oppo tijdens het Future Imaging Technology Launch event heeft aangekondigd. De Chinese fabrikant heeft ook een vernieuwde RGBW-sensor ontwikkelt, evenals five-axis OIS technologie. Ook toonde het bedrijf haar derde generatie under display camera, waarvan eerder deze maand de technische details al werden gedeeld.

Dankzij deze nieuwe technologieën zullen toekomstige Oppo smartphones een betere controle kennen over de lichtgevoeligheid, het zoomvermogen en de beeldstabilisatie. Samen met nieuwe AI-technologieën moet dit voor een sterk verbeterde beeldkwaliteit gaan zorgen.

De nieuwe RGBW-sensor combineert Red, Green, Blue én White. Door extra witte sub-pixels (W) toe te voegen, gecombineerd met DTI-technologie en een 4-in-1 pixelalgoritme kan er een verbeterde lichtgevoeligheid gecreëerd worden. De nieuwe RGBW-sensor kan tot 60% meer licht opvangen, terwijl de ruis met 35% wordt verminderd. Zodoende moet deze nieuwe sensor veel beter in staat zijn om heldere en detailrijke avondopnames te maken.

Oppo’s 4-in-1 pixelalgoritme helpt om de kleurprestaties van de sensor aanzienlijk te verbeteren en voorkomt problemen zoals kleurafwijkingen en ongewenste moirépatronen. Ook de DTI pixelisolatie-technologie en DeepSi-verwerking van de nieuwe sensor voorkomen sub-pixel crosstalk en verbeteren de algehele beeldkwaliteit.

De nieuwe generatie RGBW-sensor verbetert niet alleen de fotografiekwaliteit bij weinig licht, maar maakt portretten ook levendiger, dankzij optische verbeteringen aan de huid, textuur en het contrast – dit geldt zowel voor foto’s als video’s.

De nieuwe sensor zal vanaf Q4 2021 worden toegepast op Oppo-producten, zo meldt het bedrijf in haar persbericht. Waarschijnlijk gaat het om de Oppo Reno 7 Pro, die eind december 2021 verwacht wordt in China. Vermoedelijk zal de Reno 7 serie een maand later voor de wereldwijde markt worden aangekondigd. Ook in Nederland verwachten we dit model terug te zien.

Voor die tijd zal Oppo eerst nog een ander Reno model aankondigen. Op 9 september 2021 zal het bedrijf de Oppo Reno 6 en 6 Pro aankondigen voor de Europese markt, deze toestellen zijn al verkrijgbaar in thuisland China.

Oppo smartphone camera met 5-assige optische beeldstabilisatie

Om een goede camera te ontwikkelen dien je niet alleen een kwalitatieve beeldsensor en lens toe te passen, ook het beeldstabilisatiesysteem is van degelijk belang om scherpe opnames te kunnen creëren. Optische beeldstabilisatie wordt al geruime tijd succesvol toegepast in smartphones.

In de tussentijd is deze technologie doorontwikkeld, in de (nabije) toekomst zullen onze mobieltjes steeds vaker worden uitgerust met een 5-assig beeldstabilisatiesysteem. Zodoende worden onbedoelde camerabewegingen veel nauwkeuriger gecompenseerd – ideaal ook bij het schieten van bewegende onderwerpen, zoals een sport evenement of je huisdier. Dit is eveneens een functie die afkomstig is uit dure systeemcamera’s en DSLR camera’s.

De nieuwe 5-assige OIS technologie van Oppo stelt de systeemprocessor in staat om bewegingsgegevens van de gyroscoop te ontvangen, deze te analyseren en via algoritmen op te splitsen in de desbetreffende componenten. De gegevens worden vervolgens doorgegeven aan de twee beweegbare onderdelen: de lens en de beeldsensor, die op hun beurt worden aangedreven door motoren die zijn voorzien van kogellagers en vormgeheugenlegeringen.

Wanneer de beweging relatief klein is, worden beelden grotendeels gestabiliseerd door lens-shift OIS – zowel de horizontale (x) als verticale (y) verschuivingen. Wanneer de amplitude van de beweging relatief groot is, wordt daarnaast gebruik gemaakt van sensor-shift OIS, zowel voor de horizontale verschuiving (x) en verticale verschuiving (y) als de rolbeweging. Samen met de algoritme-compensatie wordt stabilisatie in 5 assen bereikt.

Dit maakt een maximale stabilisatiehoek van ±3° mogelijk, dat is 3x meer dan traditionele OIS-technologie op mobiele toestellen. Daarnaast kan de sensor verschuiven met een precisie van 2μm. Voor nacht- of bewegingsopnamen wordt er tevens gebruik gemaakt van softwarealgoritmes om de stabiliteit, helderheid en kleurprestaties te verbeteren.



Bovenstaande sample foto demonstreert de 5-assige beeldstabilisatie op een Oppo telefoon.

Deze techologie is overigens niet geheel nieuw voor smartphones. Een soortgelijke functie werd in 2016 al geïntegreerd door Sony. De Sony Xperia XZ was de allereerste Android smartphone met een 5-assige beeldstabilisatie – afkomstig uit de Sony Alpha 7 II systeemcamera.

Ook de sensor-shift technologie is niet geheel nieuw, de iPhone 12 Pro Max en de OnePlus 9 beschikken over een soortgelijk beeldstabilisatiesysteem – bij die toestellen is er echter voor gekozen om alleen sensor-shift technologie toe te passen, als alternatief op lens-shift OIS. Met de 5-assige beeldstabilisatie van Oppo worden deze technieken gecombineerd, om nog sneller en accurater scherp te kunnen stellen.

De Oppo five-axis OIS zal vanaf begin 2022 worden toegepast door Oppo. Mogelijkerwijs wordt de Oppo Find X4 Pro de eerste smartphone van het merk die deze nieuwe beeldstabilisatie bevat. Deze high-end smartphone wordt rond maart 2022 verwacht. Wanneer de 85-200mm optische-zoom lens voor het eerst zal worden toegepast blijft vooralsnog onbekend, vermoedelijk zullen we hiervoor nog iets langer geduld moeten hebben.