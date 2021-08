Huawei Mate 50 met Arc-display en under display selfie camera Huawei patenteert futuristische smartphone met een super-curved display, side-touch functionaliteit en een under display camera. Voor de Mate serie?

Wel of geen gebogen scherm, de meningen hierover zijn sterk verdeeld. Hoewel een smartphone met een curved display er doorgaans stijlvoller uitziet, laat het bedienings-gemak nog wel eens te wensen over. Ten slotte reageert een touch-display doorgaans slechter op de rand van het scherm. Daar komt bij dat een gebogen display ook duurder is om te fabriceren. Zodoende dat het Koreaanse Samsung steeds minder smartphones uitbrengt met een edge display, terwijl veel Chinese fabrikanten juist wel verder innoveren op dit gebied.

Vandaag bespreken we een nieuw ontwerp van Huawei. Het gaat om een soort vernieuwde, extra geavanceerde variant van de Huawei Mate 30 Pro en de vorig jaar gelanceerde Mate 40 Pro. Deze smartphones werden voorzien van een 88˚ edge-to-edge display met side-touch functionaliteit.

Huawei smartphone met super-curved display en side-touch functionaliteit

Het betreft een octrooi dat in maart 2019 is aangevraagd door Huawei Technologies bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO). Op 15 juli 2021 werd het patent gepubliceerd, onder de noemer ‘Mobile terminal’. De 23-pagina tellende documentatie omschrijft een Huawei smartphone met een sterk afgerond display. Dit wordt door Huawei een ‘Arc display’ genoemd – oftewel een boogvormig display.

Het octrooi werd in maart 2019 al aangevraagd, maar moest volgens de richtlijnen van de USPTO aangescherpt worden. Nadat Huawei in 2020 aanvullende documentatie heeft toegezonden is het patent alsnog goedgekeurd. Zodoende heeft de goedkeuringsprocedure langer geduurd dan normaal gesproken het geval is.

Het betreft een Huawei telefoon met een super-curved display. Het scherm loopt aan de zijkanten over in een boogvorm (arc), waarbij het toestel aan de zijkant de helft dunner is, als op het dikste punt. Dit geeft de smartphone een extra stijlvol en futuristisch karakter. De display beslaat de gehele zijkant, tot aan de achterzijde van het apparaat – en loopt daarmee beduidend verder door dan bij de huidige Mate modellen. Ook aan de boven- en onderzijde zijn de frameranden zeer minimaal gehouden.

De zijkanten van het scherm worden voorzien van touch-bediening. Zo worden er onder andere virtuele volume knoppen toegevoegd. Ook beschikt het gepatenteerde toestel over virtuele trigger knoppen, handig tijdens het gamen in landschap-modus. Je kunt het zien als alternatief voor de schouderknoppen die op game controllers en handheld spelsystemen te vinden, zoals de Nintendo Switch en de Valve Steam Deck.

Hoewel deze functie ook beschikbaar is op de meest recente Huawei Mate smartphones, zal deze beter werken bij het nieuwe ontwerp. Dit komt doordat het scherm verder doorloopt, waardoor ook het virtuele knopgebied kan worden uitgebreid, zodat de gebruiker minder specifiek te werk hoeft te gaan.

De site-touch functionaliteit is drukgevoelig, oftewel als je harder drukt worden er andere functionaliteiten geactiveerd als wanneer je zacht drukt. In de documentatie wordt verder vermeld dat de smartphone zal worden uitgerust met een AI chip, een warmtedissipatie reguleringssysteem (een koelsysteem), een trillings-component en een stereo speaker.

Om een beter idee te krijgen bij het ontwerp van deze mobiele telefoon heeft grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D product renders gemaakt, op basis van de patent illustraties van Huawei Technologies. Ook onderstaande video is door de Technizo Concept vormgegeven.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een Huawei smartphone met vernieuwde side-touch functionaliteit. Afgelopen jaar patenteerde de Chinese fabrikant nieuwe camera bedieningsfuncties, die eveneens via de zijkant van het scherm geactiveerd konden worden. Het vernieuwde super curved display ontwerp heeft veel weg van een reeks Lenovo smartphones die in april dit jaar werden gepatenteerd.



Opvallend is verder dat er geen front-camera zichtbaar is op de patentbeelden. Huawei wil dit model hoogstwaarschijnlijk voorzien van een under-screen camera – zoals het bedrijf al langer in ontwikkeling heeft. Inmiddels hebben verschillende fabrikanten een smartphone met under-display camera aangekondigd. Een maandje geleden werd de ZTE Axon 30 officieel geïntroduceerd, gevolgd door de Xiaomi Mi Mix 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone – één voor één modellen waarbij de selfiecamera onder het scherm is geplaatst.

De achterzijde van het toestel komt niet aan bod in de patentbeelden, zodoende heeft Technizo Concept een eigen camera ontwerp gemaakt. Geïnspireerd op het nieuwe camerasysteem van de Huawei P50 serie, maar dan gecentreerd geplaatst zoals we kennen van de Mate line-up.

De high-end P50 serie is inmiddels officieel geïntroduceerd in China. Een wereldwijde lancering zal vermoedelijk over enkele weken volgen. De nieuwe modellen hebben een volledig herontworpen camerasysteem, deze smartphones beschikken echter nog niet over een under-screen camera.

Huawei Mate 50 serie

Mogelijkerwijs zullen we daarvoor geduld moeten hebben tot de Huawei Mate 50 serie. Hoewel de Mate smartphones normaliter in oktober geïntroduceerd worden, lijkt ook deze line-up vertraagd te zijn. Enige tijd geleden werd er gesproken over een release in 2022. Verdere details omtrent de Mate 50 line-up zijn vooralsnog schaars.

Duidelijk is wel dat Huawei de ene tegenslag na de andere te verduren krijgt. In het tweede kwartaal van 2020 mocht het bedrijf zich nog de absolute marktleider noemen op het gebied van smartphones. Nu, een jaar later, komt Huawei niet eens meer voor in de Top 5 best verkochte smartphone merken. Het Chinese Xiaomi heeft het meest weten te profiteren van Huawei’s neergang, ook Oppo en Vivo hebben er hun voordeel mee gedaan.

Sinds het Chinese Huawei te maken heeft met Amerikaanse handelssancties mag het niet langer zaken doen met Amerikaanse bedrijven en/of bedrijven die gebruik maken van Amerikaanse apparatuur. Zodoende dat Huawei niet meer bij Qualcomm of TSMC kan aankloppen voor het maken van de benodigde Kirin chipsets.

Daar komt bij dat de coronapandemie heeft bijgedragen aan grote chiptekorten binnen de gehele tech-industrie. Dat geldt niet alleen voor smartphones, maar bijvoorbeeld ook voor de Xbox Series X en de Sony PlayStation 5 game consoles. Ook de autoindustrie heeft te kampen met grote chiptekorten. Deze ontwikkelingen maken de zoektocht naar een nieuwe chipfabrikant er niet makkelijker op voor Huawei.

Desondanks zet Huawei z’n beste beentje voort, zo is de Huawei P50 serie inmiddels officieel aangekondigd in China als eerste smartphone die draait op het Harmony OS. Eerder dit jaar lanceerde het bedrijf ook haar eerste HarmonyOS smartwatch, de Huawei Watch 3 evenals de eerste HarmonyOS tablet, de MatePad 11 Pro. Ook heeft het bedrijf een HarmonyOS smart TV in het assortiment. Hoewel het ongetwijfeld nog geruime tijd zal duren voordat alles bugs uit het nieuwe OS zijn opgelost, is Huawei nog altijd strijdvaardig. Zodoende dat we blijven uitkijken naar de nieuwe modellen van het merk.

Bekijk hier het patent van de Huawei Mate smartphone met Arc display.

