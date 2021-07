Valve Steam Deck gaming handheld Valve gaat met de Steam Deck gaming handheld de concurrentie aan met de Nintendo Switch. Krachtige portable PC om Steam games te spelen.

Valve heeft een nieuwe gaming handheld aangekondigd, de Valve Steam Deck wordt de tegenhanger van de Nintendo Switch. De Valve handheld is compatibel met alle Steam games, om urenlang via de cloud te kunnen gamen. Het compacte spelapparaatje is voorzien van een 7-inch touchscreen met 1280×800 pixels. Aan weerskanten van het scherm zijn twee controllers ingebouwd. De Deck is vanaf december 2021 verkrijgbaar en wordt uitgebracht in drie verschillende varianten met een vanaf prijs van €420.

De Valve Steam Deck portable-pc wordt aangedreven door een custom APU van AMD, geoptimaliseerd voor handheld gaming en gebaseerd op het Linux besturingssysteem. Het is een Zen 2 en RDNA 2 powerhouse met 16GB Lpddr5 geheugen en een rekenkracht van 1,6 Teraflops, waardoor de handheld ook de nieuwste AAA games aankan. Qua rekenkracht kan de Deck zich meten aan populaire consoles zoals de Xbox One S en de Sony PS4.

Valve gaming handheld voor Steam games

De Steam Deck is niet alleen een spelletjesapparaat, het is een volwaardige portable PC. Het is zelfs mogelijk om Windows te installeren, waardoor je nog veel meer games kunt spelen – aangezien de meeste Steam games werken op Windows. Door Windows te installeren raak je uiteraard wel de door Valve aangebrachte interfaceaanpassingen kwijt. Bovendien zijn er ook genoeg game titels beschikbaar voor Linux.

Zodra je bent ingelogd krijg je direct jouw volledige Steam Library te zien, net zoals op de PC. Herkenbaar en overzichtelijk. De ingebouwde controllers worden voorzien van een D-pad, twee joysticks, vier knoppen en schouderknoppen. Ook zijn er twee trackpads op de controller geplaatst, om je vingerbewegingen te kunnen registreren. Handig bij first person shooter games, waarbij precisie belangrijk is. Daarnaast zijn er twee microfoons en een gyroscoop ingebouwd, laatstgenoemde kan de bewegingen van de handheld volgen.

Valve heeft ook een speciaal dockingstation aangekondigd, die separaat verkocht zal worden. Enigszins vergelijkbaar met de Nintendo Switch. Via het dock kun je verbinding maken met een extern beeldscherm, bekabelde netwerken, USB-randapparatuur en stroom. Je kunt ook een extern aangedreven USB-C hub gebruiken, als je er een hebt liggen.

De Valve Steam Deck wordt uitgebracht in Amerika, Canada, Europa en de UK. Het goedkoopste model beschikt over 64GB eMMC geheugen. Dit model wordt geleverd met een handige case en heeft een verkoop adviesprijs van €420.

Daarnaast zijn er twee extra geavanceerde modellen met een solid-state-drive aangekondigd, een 256GB en een 512GB NVMe SSD model voor respectievelijk €550 en €670. Beide SSD varianten worden voorzien van een exclusieve Steam Community profile bundel. Bij de 512GB variant krijg je daarnaast een premium anti-glas etched glass en een exclusieve opbergcase.

Ongeacht welk model je kiest, alle varianten beschikken over dezelfde hardware en in-game opties. Daarnaast is het bij alle drie de Deck modellen mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

De prijzen van Valve’s spelletjessysteem liegen er niet om. Ter vergelijking, de Nintendo Switch is op het moment van schrijven verkrijgbaar voor zo’n €310. Voor de nieuwe Nintendo Switch OLED is de verkoopprijs vastgesteld op €350.