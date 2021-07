Xiaomi verslaat Apple: Consumenten kopen Chinese smartphone Smartphone fabrikant Xiaomi is in een jaar tijd gestegen van de 4de naar de 2de plek op de wereldwijde ranglijst van best verkochte smartphone merken.

De afgelopen jaren is het smartphone toneel sterk veranderd. Hoewel Samsung en Apple wereldwijd al jaren tot de Top 3 smartphone fabrikanten behoren zijn er diverse Chinese merken die inmiddels een aanzienlijk marktaandeel naar zich toe hebben getrokken. In het tweede kwartaal van 2021 heeft Xiaomi wereldwijd zelfs voor het eerst de Nummer 2 positie weten te behalen, aldus analistenbureau Canalys. Met een wereldwijd marktaandeel van 17% staat Xiaomi nu boven Apple (14%) en onder Samsung (17%).

Afgelopen jaar stond in het teken van de coronapandemie, die wereldwijd voor dalende smartphone verkopen heeft gezorgd. Inmiddels is een aanzienlijk deel van de bevolking gevaccineerd en kleuren de cijfers weer groen. Alle Top 5 smartphonefabrikanten tonen een groei ten opzichte van een jaar geleden.

Om een beter idee te krijgen van de Top 5 smartphone fabrikanten wereldwijd in de periode 2019 – 2020 – 2021 heeft LetsGoDigital een overzicht gemaakt, op basis van de data die door Canalys is vrijgegeven.

Top 5 smartphone merken wereldwijd 2019 – 2020 – 2021

Twee jaar geleden waren velen ervan overtuigd dat de Chinese fabrikant Huawei de smartphone markt zou gaan domineren. In 2019 was Huawei met een marktaandeel van 17,7% de Nummer 2 smartphonefabrikant ter wereld. Exact een jaar later mocht Huawei zich zelfs de grootste telefoonfabrikant ter wereld noemen.

In de tussentijd kreeg het bedrijf echter te maken met Amerikaanse handelssancties, die tot op de dag van vandaag voortduren. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in het wereldwijde marktaandeel van Huawei. Met als gevolg dat Huawei nu, slechts een jaar later, niet eens meer in de Top 5 is terug te vinden.

Desalniettemin zijn er in het lijstje nog altijd 3 Chinese spelers te vinden. Waar Xiaomi in het tweede kwartaal van 2019 en 2020 nog de Nummer 4 positie bekleedde, met een marktaandeel van respectievelijk 9,7% en 10,1%, heeft deze Chinese fabrikant het meest weten te profiteren van Huawei’s teruglopende marktaandeel. Met een jaar-op-jaar groei van ruim 83% is Xiaomi ineens doorgeschoten naar de Nummer 2 positie.

Xiaomi heeft ook een goede marktpenetratie binnen de (online) retail. Zo kun je in Nederland onder andere Xiaomi smartphones kopen bij MediaMarkt, Coolblue, Bol, Mobiel en Belsimpel maar ook bij providers zoals KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2.

Canalys Research Manager Ben Stanton zegt hierover: “Xiaomi breidt zijn overzeese activiteiten snel uit. De zendingen stegen bijvoorbeeld met meer dan 300% in Latijns-Amerika, 150% in Afrika en 50% in West-Europa. Het bedrijf is grotendeels gericht op de massamarkt, en vergeleken met Samsung en Apple is de gemiddelde verkoopprijs respectievelijk zo’n 40% en 75% goedkoper. Een belangrijke prioriteit voor Xiaomi dit jaar is om de verkoop van zijn high-end apparaten, zoals de Mi 11 Ultra, te laten groeien. Maar het zal een zware strijd worden, met Oppo en Vivo die hetzelfde doel delen, en beiden bereid zijn veel geld uit te geven aan stevige marketing en sponsorcontracten om hun merken op te bouwen op een manier zoals Xiaomi dat niet doet. Alle leveranciers vechten hard om de levering van componenten veilig te stellen te midden van wereldwijde tekorten, maar Xiaomi heeft al zijn zinnen gezet op de volgende prijs: Samsung verdringen om ’s werelds grootste leverancier te worden.

De andere twee Chinese spelers die in Q2 2021 in de wereldwijde Top 5 best verkochte smartphonemerken staan zijn Oppo en Vivo, beide goed voor een marktaandeel van 10%. Dit zijn zusterbedrijven van elkaar, die samen met OnePlus, RealMe en iQOO toebehoren tot BBK Electronics. Zou je het marktaandeel van al deze merken bij elkaar optellen, dan is BBK Electronics zonder twijfel de grootste speler ter wereld.

Samsung daarentegen wordt al jaren geteisterd door opkomende concurrentie vanuit China, desondanks mag de Zuid-Koreaanse fabrikant zich nog altijd marktleider noemen. Kijkende naar het overzicht van de afgelopen drie jaar wordt echter al snel duidelijk dat Samsung niet langer in staat is om te groeien. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het Amerikaanse Apple.

Nu steeds meer consumenten al vanaf jonge leeftijd over een smartphone beschikken is de behoefte aan goedkope telefoons beduidend groter geworden. Daar spelen Chinese fabrikanten handig op in, deze merken zijn dan ook voornamelijk gericht op het jongere publiek. De toestellen bieden doorgaans een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, als je de specificaties vergelijkt met die van Samsung Galaxy en Apple iPhone modellen. Bovendien worden deze merken steeds innovatiever.

Toch is het te makkelijk om te denken dat Samsung en Apple hun producten te duur in de markt zetten. We hebben in Nederland niet voor niets het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’. Nu kun je van Chinese smartphones zeker niet zeggen dat ze onder presteren of sneller kapot gaan. Toch zijn er wel een aantal kenmerken waar de gevestigde fabrikanten beter in scoren.

Denk bijvoorbeeld aan het updatebeleid. Een punt waar met name Samsung zich afgelopen jaar sterk in heeft verbeterd, door haar smartphones tegenwoordig te voorzien van 3 jaar OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates (5 jaar voor de zakelijke Enterprise modellen). Apple staat er al langer om bekend haar iPhone modellen ten minste 5 jaar van iOS updates te voorzien – terwijl dat bij veel Android fabrikanten beperkt is tot slechts 2 jaar. Zodoende dat iPhones ook veel langer hun waarde behouden, deze toestellen blijven langer up-to-date, voorzien van de nieuwste functies en de laatste beveiligingsupdates.

Een ander punt waardoor Xiaomi in staat is om haar smartphone modellen goedkoper in de markt te zetten, is door haar apps te voorzien van advertenties. Deze kun je lang niet altijd uitschakelen. Voor Xiaomi is dit uiteraard een extra inkomstenbron, maar niet iedereen is bereid om elke dag naar deze advertenties te kijken op z’n telefoon.

We laten het horror-scenario van een meekijkende en meeluisterende Chinese overheid maar even buiten beschouwing, hoewel deze geluiden ook nog wel eens opduiken. Al met al blijft het belangrijk om bij het kopen van een nieuwe telefoon voldoende vooronderzoek te doen, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Zo dien je tegenwoordig met meer dingen rekening te houden dan alleen het vergelijken van specificaties via één van de talloze vergelijkingswebsites.