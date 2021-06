Huawei Watch 3 smartwatch review De Huawei Watch 3 is nu verkrijgbaar. Hoe presteert de allereerste HarmonyOS smartwatch in de praktijk en wat heeft dit slimme horloge zoal te bieden?

Toon pagina inhoud

De Huawei Watch 3 is de allereerste smartwatch dat draait op het HarmonyOS. Dit besturingssysteem is ontworpen door Huawei, als alternatief op Android – mede ontstaan door de aanhoudende handelssancties vanuit de VS. Het nieuwe OS is geschikt voor verschillende type apparaten, zo worden er op den duur ook HarmonyOS smartphones en PC’s verwacht. Ideaal wanneer je verschillende devices met elkaar wilt verbinden, ook voor app-ontwikkelaars kan dit een groot voordeel zijn. Maar hoe presteert HarmonyOS 2.0 in de praktijk en wat mag je verder van Huawei’s nieuwste smartwatch verwachten?

Sebastien Marien heeft het nieuwe horloge van Huawei geruime tijd mogen testen en een uitgebreide review gepubliceerd op AndroidWorld. Uit zijn publicatie blijkt het dat het fantastische smartwatch is, maar wel met twee grote nadelen.

Huawei Watch 3 een stijlvol 46mm horloge

Om te beginnen met het design, de Huawei Watch 3 is een stijlvol horloge om te zien, dat duidelijk geïnspireerd is op de sportieve Watch GT serie. Bij de Watch 3 ligt de focus echter op slimme functies, in plaats van sportfuncties.

De waterdichte smartwatch is uitgerust met een rond 1,43-inch AMOLED display, het betreft een 46mm model. Er is een roestvrijstalen frame aangebracht met een kroontje en twee knoppen. De achterzijde van de horlogekast is gemaakt van keramiek en een laagje saffierglas. Aangaande het horlogebandje wordt er keuze geboden uit leer of een silicone bandje.

Over het design zegt Sebastien in zijn Huawei Watch 3 review: “Het horloge heeft een schitterend design en een erg degelijk scherm. De Watch 3 heeft een van de beste schermen voor smartwatches die er op de markt zijn. Het paneel heeft mooie kleuren, de resolutie is hoog en de helderheid is altijd zoals je het hebben wil. Het horloge heeft namelijk een automatische helderheidsfunctie, waardoor het scherm in alle omstandigheden goed afleesbaar is.“

Verder is de Watch 3 van Huawei uitgerust met een TruSeen-hartslag sensor en een nieuwe sensor waarmee je huidtemperatuur kan worden vastgesteld. De Health-app biedt alles om aan je gezondheid te kunnen werken, hier vind je onder andere meer dan 100 sport activiteiten. Ook zijn er een groot aantal wijzerplaten beschikbaar, om de interface naar eigen wens in te stellen.

De eerste Huawei HarmonyOS smartwatch

Dat dit Huawei horloge er stijlvol uitziet en veel sportfuncties bevat is mooi meegenomen, maar uiteindelijk zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar HarmonyOS 2.0. Hierover meldt Sebastien in zijn review: “Huawei is al erg ver gevorderd met de ontwikkeling van de Health-app, maar helaas voelt de Harmony-software op de Watch 3 veel minder aan als een afgewerkt product. De software draait erg vlot, maar er zijn nog wel vrij veel bugs te vinden. Apps crashen soms, willen niet installeren of het horloge raakt plots de verbinding met je telefoon kwijt.” Ook wordt Sebastien nog niet erg enthousiast van de werking van de AppGallery – waar je applicaties kunt zoeken en downloaden.

Dat een nieuw besturingssysteem fouten bevat is niet verassend, hier zal de fabrikant de komende periode ongetwijfeld hard aan blijven werken. Het is in ieder geval positief dat de software vlotjes reageert en een gebruiksvriendelijke interface kent. We zijn dan ook erg benieuwd hoe het HarmonyOS in de toekomst zal evolueren. Voor de tussenliggende periode geldt, wil je ergernissen voorkomen dan kun je beter voor een smartwatch kiezen die draait op een besturingssysteem dat z’n sporen reeds heeft verdient, denk aan het Google Wear OS, Apple iOS of het Samsung Tizen OS.

Verder is de Huawei Watch 3 uitgerust met een luidspreker en een microfoon, waardoor je dit horloge ook kunt gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken. Dankzij de ingebouwde eSIM functionaliteit kan de smartwatch ook met 4G netwerken overweg. Later dit jaar zal deze functionaliteit ook beschikbaar komen in Nederland, hiervoor moet Huawei eerst steun vinden bij Nederlandse telecomproviders.

Dat brengt ons bij het laatste onderdeel, de batterijduur. Volgens de fabrikant heeft de smartwatch een accuduur van 14 dagen in de batterij-besparende modus. In de reguliere modus, waarbij alle functies bruikbaar zijn, zou de batterij het zo’n 3 dagen moeten volhouden. Sebastien heeft tijdens zijn testperiode echter ervaren dat het slimme horloge doorgaans al na 2 dagen aan de oplader gelegd moet worden. Maak je ook gebruik van het Always-On display dan wordt de accuduur nog eens gehalveerd. Dit alles is toch een beetje magertjes en vormt samen met het HarmonyOS het grootste nadeel van de Huawei Watch 3.

Wat betreft de prijs en verkrijgbaarheid, het slimme horloge van Huawei is in Nederland verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De door AndroidWorld geteste variant is de Watch 3 Classic (46mm), met een bruine leren band. De Watch 3 Active (46mm) heeft een zwart siliconen bandje, daarnaast is er ook nog een extra geavanceerde en grote Watch 3 Pro (48mm, titanium) beschikbaar met keuze uit een metalen of lederen horlogebandje.

Prijzen variëren van €370 voor de Active tot €500 voor het Pro model. De Classic uitvoering valt er met een adviesprijs van €400 tussenin. De smartwatch wordt onder andere verkocht via de Huawei webstore, Coolblue en Bol. Op het moment van schrijven krijg je bij aankoop van één van deze smartwatches de Huawei FreeBuds 4i cadeau, deze in-ear oordopjes werden gelijktijdig geïntroduceerd.