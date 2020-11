Oppo Watch review: 41mm en 46mm modellen De Oppo Watch is verkrijgbaar als 41mm en 46mm model. In deze uitgebreide Oppo Watch review kom je alles te weten over deze nieuwe Wear OS horloges!

Toon pagina inhoud

Score

Voordelen Duurzaam en mooi ontwerp

Duurzaam en mooi ontwerp Fantastische bediening dankzij Google Wear OS icm. Oppo ColorOS

Fantastische bediening dankzij Google Wear OS icm. Oppo ColorOS Uitstekend draagcomfort

Uitstekend draagcomfort Batterij is snel op te laden

Batterij is snel op te laden Waterdicht design

Waterdicht design Goede prijs/kwaliteit verhouding Nadelen Uitsluitend verkrijgbaar in zwart

Uitsluitend verkrijgbaar in zwart Geen bloeddrukmeter

Geen bloeddrukmeter Geen zuurstofsaturatiemeter

Geen zuurstofsaturatiemeter Draadloos opladen wordt niet ondersteunt

Review score Design 9.0

Gebruikersgemak 9.5

Prestaties 9.0

Functies 8.0

Prijs/kwaliteit verhouding 9.0 Recensie conclusie 8.9 Oppo Watch Reviews De Oppo Watch is veruit de beste Wear OS smartwatch die je anno 2020 kunt kopen en daarmee een zeer interessant horloge voor Android liefhebbers. In combinatie met de Wear OS en HeyTap Health app werkt deze smartwatch naadloos met elke Android smartphone. Een absolute aanrader!

Oppo, bekend om haar toonaangevende smartphone reeks, is de wereld ingestapt van wearables met de introductie van de Oppo Watch. De eerste smartwatch van het bedrijf is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland, in een tweetal formaten: 41mm en 46mm. De redactie van LetsGoDigital heeft al enige tijd kennis kunnen maken met de nieuwe slimme horloges, in deze uitgebreide Oppo Watch review zetten we onze bevindingen met beide modellen uiteen.

Bij de introductie van de Watch werd door velen al snel de vergelijking gemaakt met de Apple Watch. Niet zo vreemd, want Apple is niet alleen marktleider op het gebied van smartwatches, de Apple Watch staat ook bekend om haar kenmerkende vierkante design en de Digital Crown.

Een vierkant Google Wear OS horloge

De kroon is op de Oppo Watch niet terug te vinden, wel heeft de Oppo Watch een vergelijkbare vierkante horlogekast. Toch is er een duidelijk verschil tussen beide horloges, want waar Apple kiest voor haar eigen iOS systeem, draait de Oppo Watch op het Wear OS van Google, in combinatie met de ColorOS interface. Iets dat veel Android gebruikers interessant zullen vinden, want deze smartwatch is optimaal te gebruiken in combinatie met elk type Android telefoon (Android 6 of hoger) ongeacht het merk – iets dat helaas niet opgaat voor de Apple Watch.

Zodoende waren Android gebruikers tot op heden aangewezen op merken zoals Huawei en Fossil. Ook het Tizen OS van Samsung is beter compatibel met Android telefoons dan het iOS van Apple. Oppo brengt met de Oppo Watch een nieuw alternatief voor Google liefhebbers.

Dat is overigens niet het enige verschil tussen de momenteel verkrijgbare smartwatches. Want waar de Apple Watch 6 en de Samsung Galaxy Watch 3 beide een vanaf prijs hebben van €430 (WiFi), kun je de Oppo Watch 41mm al kopen voor €250 (WiFi). Voor de luxere 46mm variant is de verkoopprijs vastgesteld op €350 (WiFi).

Ondanks de beduidend lagere prijs biedt het horloge van Oppo toch bijzonder veel functies, waaronder WiFi, Bluetooth, GPS + GLONASS, NFC, tracking functies, work-out functies, een hartslag sensor, ademhalingsapp en een slaapritme monitor. Ook zijn er verschillende praktische features voorhanden, waaronder een barometer, lichtsensor, gyroscoop en een geomagnetische sensor.

Beide Oppo Watches bieden WiFi ondersteuning. Van het 46mm model is ook een 4G LTE variant uitgebracht met eSIM support (elektronische sim). Echter, deze variant is (vooralsnog) niet verkrijgbaar in Nederland. Desalniettemin kun je via WiFi natuurlijk wel gebruik maken van het internet. Door het slimme horloge via Bluetooth te verbinden met je smartphone kun je ook bellen via het horloge.

Maar hoe zit het met de uitwerking van al deze functies, de bediening en het draagcomfort? Dat zochten we uit voor deze review.

Design van de 41mm en 46mm Oppo Watches

Om te beginnen met het design. Het kleinere 41mm model heeft een 1,61-inch AMOLED display met een 320×360 pixel resolutie en 301ppi. Bij het 46mm model heeft Oppo kans gezien om een 1,91-inch afgerond AMOLED display toe te passen, deze heeft een resolutie van 402×476 pixels en 326 ppi. Beide Always-on displays bieden een bijzonder fijne kijkervaring, de kleuren ogen levendig ook in direct zonlicht, daarnaast is de helderheid eenvoudig naar wens aan te passen.

De 46mm Oppo Watch is overigens de allereerste dual curve display smartwatch ter wereld. Ook is dit model voorzien van een duurzame keramische achterzijde, in plaats van kunststof. Hierdoor oogt het grotere model een stuk luxer, hoewel het 41mm model zeker niet goedkoop aanvoelt. Beide smartwatches beschikken over een aluminium behuizing, qua functies komen de twee modellen in grote lijnen overeen.

In de praktijk zullen veel dames dan ook het kleinere model prefereren, terwijl veel heren waarschijnlijk voor het grotere 46mm model zullen kiezen. Een klein minpuntje, in Nederland zijn beide varianten uitsluitend verkrijgbaar in de kleur zwart. Terwijl de Oppo Watch in enkele andere landen ook verkrijgbaar is in een glanzend gouden (46mm) en een mat witte, crème en lichtroze (41mm) kleurstelling. Eén voor één prachtige varianten voor dames, dergelijke kleuropties hopen we in de toekomst ook in Nederland terug te zien.

Wat betreft het design kunnen we alleen meer zeggen: ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’. Het vierkante design zorgt ervoor dat er zelfs op het kleine model voldoende content getoond kan worden, wat de bediening zeker ten goede komt. Bovendien zijn er eigenlijk maar twee opties: vierkant of rond. Alle verkrijgbare Wear OS watches hebben een rond design, wat dat betreft is het alleen maar te prijzen dat Oppo nu voor een vierkant design kiest.

Fluoro-rubberen horlogebandje biedt veel draagcomfort

Het fluoro-rubberen horlogebandje voelt ook bijzonder comfortabel en zacht aan en is tevens vochtbestendig, waardoor deze ook uitermate geschikt is om te dragen tijdens sportactiviteiten en/of trainingssessies. Er zijn voldoende gaatjes beschikbaar, waardoor je ook met relatief dunne of dikke polsen geen probleem zal hebben met de pasvorm van het bandje. Zodoende paste het 46mm model ook goed om mijn slanke pols.

De sluiting is even wennen, maar blijft verder wel goed zitten, wat zeker tijdens het sporten een fijne bijkomstigheid is. Het horlogebandje is middels een kliksysteem aan de behuizing te bevestigen, waardoor deze naadloos aansluit – hier kan ook geen stof of vuil tussenkomen – en het horloge een bijzonder moderne look-and-feel meegeeft. Bovendien is het natuurlijk altijd handig om het horlogebandje te kunnen wisselen.

De smartwatch voelt ook zeker niet te zwaar aan. Met name het kleinere model is eigenlijk bijzonder licht te noemen (40 gram incl. het bandje), waardoor je nauwelijks doorhebt dat je een horloge draagt. De Oppo Watch biedt simpelweg een uitstekend draagcomfort. De 41mm Watch is overigens 3 ATM gecertificeerd, terwijl het 46mm model volledig waterdicht is volgens de 5 ATM normering (50 meter).

Bijzonder eenvoudig te bedienen smartwatch

Zodra je de Oppo smartwatch aanzet kun je de gewenste taal selecteren. waarna je wordt gevraagd de Wear OS app van Google op je telefoon te installeren. Zodoende kan er een Bluetooth verbinding tussen beide apparaten opgezet worden.

Een andere app die zeker het installeren waard is, is de HeyTap Health app van Oppo zelf. Deze applicatie verschaft meer inzicht over je gezondheid en fitness activiteiten. Handig als je jouw behaalde trainingsresultaten even op een iets groter display wilt terug bekijken. Ook kun je via de HeyTap Health app de wijzerplaat aanpassen, hierover later in deze review meer. Na de installatie wordt je door een korte tutorial geleid om de basisfuncties van de smartwatch te ontdekken.

Een groot pluspunt van de Oppo Watch is de bediening. Dit slimme horloge is namelijk erg eenvoudig in het gebruik. Dit komt mede door het Wear OS, dat in combinatie met de ColorOS interface een bijzonder prettige gebruikerservaring biedt. De aanpassingen die Oppo heeft verricht komen bijzonder goed uit de verf. De bediening werkt dusdanig intuïtief dat je na een paar uur gebruik al het gevoel hebt alsof je het horloge al weken draagt.

Aan de rechterzijkant van de horlogekast zijn twee knoppen geplaatst, de bovenste geeft toegang tot alle apps. De onderste functioneert als aan- / uitknop. Door gebruik te maken van het touchscreen kun je ook eenvoudig instellingen wijzigen of je dagelijkse activiteiten inkijken. Door naar boven te swipen met je vinger wordt de notificatiebar geopend, waar je allerlei algemene instellingen kunt wijzigen; van de beeldweergave tot geluid, gebaren, connectiviteit, apps, meldingen etc. Ook kun je hier de ‘niet-storen’ functie aanzetten, evenals de zaklamp. De vliegtuig- en theater modi kunnen hier eveneens geactiveerd worden.

Door naar links te swipen kun je gebruik maken van de virtuele Google assistent, om je horloge vervolgens middels spraakopdrachten te bedienen. Door naar beneden te swipen krijg je de laatste meldingen en binnenkomende berichten te zien, waar je ook direct even kort op kunt reageren middels voorgestelde reacties.

Ten slotte kun je naar rechts swipen om inzicht te krijgen in je dagelijkse activiteiten (aantal stappen, trainingstijd, verbrande calorieën en activiteiten sessies), je hartritme, work-out en slaap monitoring. In de standaard wijzerplaat zijn deze dagelijkse activiteiten ook allemaal verwerkt, in de vorm van een X, waarbij de waardes gevuld worden naarmate je meer activiteiten ontplooit en je jouw ingestelde doelen bepaalt. De dagelijkse activiteiten lijst kun je ook naar wens aanpassen, door tegels toe te voegen of te verwijderen. Zo kun je bijvoorbeeld een tegel toevoegen waarop je agenda getoond wordt of het weer.

Bellen met het slimme horloge van Oppo

Er staan verschillende applicaties voor-geïnstalleerd, het gaat hierbij om Google en Oppo apps. Om te beginnen met de bel-app. Zolang je horloge in verbinding staat met je telefoon kun je bellen via de Oppo Watch – dit geldt zowel voor het 41mm als het 46mm model.

Zo kun je jouw telefoon gewoon in je broekzak laten zitten, terwijl je via de smartwatch een telefoongesprek voert. Ook handig binnenshuis, zo hoef je de smartphone niet telkens mee te nemen naar elk vertrek om toch bereikbaar te blijven. De geluidskwaliteit tijdens het bellen is overigens opmerkelijk goed te noemen. Vanzelfsprekend heb je toegang tot dezelfde lijst aan contacten als via je telefoon. Ook functies zoals een timer, stopwatch, klok, alarm, agenda en een spraakrecorder vind je terug in de lijst met apps.

Hartslag & Slaap monitoring app

De hartslag monitoring app werkt met behulp van 4 optische sensoren die jouw hartslag continue in de gaten houden. Je kunt ook op elk gewenst moment een hartslag meting doen. De registraties kun je makkelijk inzien, deze worden weergegeven in een duidelijk vormgegeven grafiek. Mochten er zorgwekkende resultaten binnenkomen, dan zal de smartwatch automatisch een melding versturen om je hiervan op de hoogte te stellen. Een bloeddrukmeter mist overigens op beide modellen.

Wel is er een slaapmonitoring ingebouwd. Je slaapritme wordt onderverdeeld in drie categorieën: diepe slaap, lichte slaap en wakker. De smartphone kan signaleren wanneer jij gaat slapen en registreert tussen 20:00 – 10:00 automatisch jouw slaaptoestand. Mocht je een middagslaapje willen doen, dan wordt deze dus niet geregistreerd.

De tijd dat je wakker bent wordt niet meegerekend in je totale slaaptijd, maar wordt wel weergegeven in de grafiek – zo krijg je eenvoudig inzicht in de gehele nacht. Deze gegevens kun je via de HeyTap Health app ook per week, maand en zelfs per jaar bekijken. De interface is duidelijk opgezet en bij elke app is een handig info-icoontje toegevoegd, die extra informatie verschaft aangaande de beschikbare functies.

De REM slaap wordt overigens niet separaat geregistreerd. De REM slaap (Rapid Eye Movement) volgt na de diepe slaap en wordt ook wel de droomslaap genoemd. Bij de Oppo Watch wordt dit als lichte slaap geregistreerd. Wel wordt de gemiddelde slaaplatentie getoond, oftewel de tijd dat het duurt voordat je in slaap valt.

Trainingen & work-outs

Voor trainingen en work-outs zijn er verschillende mogelijkheden voorhanden, met spraakcoaching functionaliteit. Maak je hiervoor gebruik van een Oppo app, dan wordt deze resultaten ook automatisch bij je dagelijkse activiteiten opgeteld. Trainingen omvatten een fitnessprogramma, een verbrandingsprogramma, buiten wandelen, buiten fietsen en zwemmen.

Zit je krap in de tijd en heb je behoefte aan een snelle work-out om je weer wat fitter te voelen? Dan bieden de 5 minuten work-outs uitkomst. Voor elk moment van de dag is er een work-out beschikbaar. Om wakker te worden, om in beweging te komen, een volledige lichaamstraining of rekoefeningen in de avond – het behoort allemaal tot de mogelijkheden. De sessies duren kort en je wordt stapsgewijs, middels spraak en beeld, door de oefeningen geleid. Een ideale functie als je veel tijd achter de PC doorbrengt voor je werk en tussentijds even in beweging wilt komen.

Mocht je overigens voor een langere tijd zitten, dan krijg je na een uur automatisch een melding; tijd om even op te staan en je benen te strekken. Heb je behoefte aan wat ontspanning? Dan kun je gebruik maken van de ademhalingsoefeningen. Zet even alle dagelijkse beslommeringen van je af en kom twee minuten helemaal tot rust door je op je ademhaling te concentreren. Het werkt bewezen effectief.

Vervolgens zijn er nog een reeks Google apps beschikbaar. Zo kun je gebruik maken van Google translate, Google Maps, Google Herinneringen en natuurlijk ook de Google Play Store. Daarnaast is de health en work-out app Google Fit beschikbaar. Google Fit omvat een zeer uiteenlopende lijst met activiteiten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat erbij: badminton, dansen, golfen, joggen, kajakken, kickboksen, kitesurfen, paardrijden, roeien, schaatsen etc etc…. Elke training kun je in real-time volgen.

Door de vele health en work-out opties zorgt de Oppo Watch ervoor dat je automatisch meer met je gezondheid bezig bent – zonder dat het direct een obsessie wordt.

Wijzerplaat instellen

Zoals reeds vermeld wordt standaard een wijzerplaat getoond met een kleurige X-vorm, waarop je dagelijkse activiteiten getoond worden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om een andere wijzerplaat te kiezen. Dit kan zowel via het horloge als via de HeyTap Health app. Er zijn verschillende mogelijkheden voorhanden.

Zo kun je kiezen voor één van de voor-geïnstalleerde wijzerplaten. Er zijn 12 opties voorhanden, waaronder een dashboard, wereldklok, sport, fitness matrix, Google Fit en een foto album wijzerplaat.

Een andere leuke optie is AI outfit. Door met behulp van de camera van je smartphone een foto te maken van je kleding genereert de smartwatch automatisch bijpassende wijzerplaten. De foto hoeft niet zo nauwkeurig gemaakt te worden, nadien krijg je namelijk de mogelijkheid om een uitsnede te maken.

Vervolgens worden er acht verschillende voorbeelden getoond, waarna jij jouw favoriete stijl kunt selecteren. Mochten deze wijzerplaten toch niet helemaal aansluiten bij jouw stijl, dan kun je eenvoudig een nieuwe selectie maken uit de door jouw gemaakte foto, waarna je opnieuw uit 8 verschillende stijlen kunt kiezen.

Batterij & Oplaadmogelijkheden

De Oppo Watch draait op de Qualcomm Snapdragon Wear 3100 SoC met 1GB RAM en 8GB opslag. Deze processor is meer dan krachtig genoeg, ook is er ruim voldoende geheugen voorhanden. Bijzonder is het dual-chip endurance systeem van Oppo. Het horloge kan namelijk overschakelen naar de extra energiezuinige Apollo 3 wireless SoC. Zodoende heeft Oppo een speciale batterij-spaarstand kunnen ontwikkelen, genaamd de Power Saving mode.

Het kleine model is uitgerust met een 300 mAh batterij die een accucapaciteit levert van maximaal 24 uur. In de zogenaamde Power Saving mode wordt de batterijduur verlengt tot maar liefst 14 dagen. Het grote model beschikt over een 430 mAh batterij, die goed is voor een maximale accuduur van 36 uur en zelfs 21 dagen in de Power Saving mode. In de spaarstand blijft de tijdsweergave, maar ook de hartslagmeter en stappenteller actief.

Op papier biedt de Watch bijzonder goede batterij specs. Het gaat hier echter om lab-resultaten, gebruik je het horloge veelvuldig om continue je activiteiten te registreren, dan merk je in de praktijk al snel dat dit invloed heeft op de accuduur. Zeker wanneer GPS aanstaat. In onze test konden we met het 46mm model zo’n 16 uur vooruit, alvorens we deze weer aan de oplader diende te leggen. Nog altijd een boven gemiddelde prestatie voor smartwatches anno 2020.

Velen zijn er echter aan gewend geraakt om hun smartphone in de avonduren op te laden, maar aangezien dit slimme horloge ook over een slaapritme monitoring functie beschikt zal menigeen ervoor kiezen om de Watch ook ’s avonds gewoon om te houden. In dat geval zal je de smartwatch dus overdag aan de oplader moeten leggen.

Gelukkig heeft Oppo het horloge voorzien van snelle Watch VOOC Flash Charging oplaadtechnologie, waardoor de laadtijd slechts 75 minuten bedraagt. In 15 minuten kun je een lege batterij alweer voor 46% opladen. Dit is een groot voordeel van deze Watch!

Standaard wordt een USB-C oplader meegeleverd, waar je smartwatch eenvoudig inlegt – deze wordt magnetisch op z’n plek gehouden. Het oplaadproces is via het display te volgen. Draadloos opladen behoort overigens niet tot de mogelijkheden.

Oppo smartwatch review conclusie

De Oppo Watch is veruit de beste Wear OS smartwatch die je anno 2020 kunt kopen en daarmee een zeer interessant horloge voor Android liefhebbers. In combinatie met de Wear OS en HeyTap Health app werkt deze smartwatch naadloos met elke Android smartphone – en zelfs met iOS apparaten, zoals een iPhone.

Het slimme horloge heeft een modern ontwerp en zeker de 46mm variant is met z’n afgeronde display en keramische achterzijde extra luxe uitgevoerd. De 41mm variant heeft weer als voordeel dat deze een stukje lichter is, waardoor het draagcomfort werkelijk uitstekend is. Ook de bediening werkt bijzonder fijn en intuïtief – wat toch verrassend is voor een fabrikant die voor het eerst in de wereld van wearables stapt.

De functies zijn uitgebreid en de interfaces ogen duidelijk en overzichtelijk. Van de hartslag monitoring tot de slaapmonitoring, er zijn tal van mogelijkheden voorhanden om je fysieke gesteldheid in de gaten te houden. En met behulp van de training- en work-out apps kom je elke dag aan voldoende beweging en kun je jezelf eenvoudig doelen stellen om een gezonde levensstijl te leiden.

Bovendien zijn er tal van mogelijkheden voorhanden om de Watch naar eigen voorkeur in te stellen. Dit geldt niet alleen voor de basisinstellingen, maar ook voor de wijzerplaten. De AI outfit optie is een erg leuke en handige toevoeging, die ook lekker snel is toe te passen. Zo kun je jouw smartwatch elke dag een nieuw stijl meegeven, die aansluit bij jouw kleding.

Voor een vanaf prijs van €250 weet de Oppo Watch een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden. We zijn dan ook erg benieuwd naar toekomstige Oppo wearables. Zo zouden sommige functies nog verder uitgebreid kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van een bloeddrukmeter of een zuurstof saturatiemeter. Ook is het nog niet mogelijk om een middag dutje of je REM-slaap te registreren. Daarnaast zouden we in de toekomst graag meer kleuropties willen zien.

Al met al is de Oppo Watch een bijzonder complete smartwatch, waarbij vooral de bediening er zeer positief uitsteekt – ten opzichte van andere verkrijgbare Wear OS horloges.

Waar kun je de Oppo Watch kopen?

De Oppo Watch is vanaf vandaag, 16 november 2020, verkrijgbaar in Nederland als 41mm en 46mm model (WiFi). Voor een adviesprijs van respectievelijk €250 en €350 weet Oppo haar nieuwe wearables bijzonder scherp geprijsd in de markt te zetten.

Je kunt de Oppo Watch kopen in de kleur zwart via de webshop van de fabrikant en via MediaMarkt. Het slimme horloge wordt standaard geleverd met een vochtbestendig fluoro-rubberen horlogebandje, ook tref je in de verkoopverpakking een snellader aan.

Mocht je overwegen de Oppo Watch te kopen, dan is het belangrijk je hierbij te beseffen dat het verschil tussen de 41mm en 46mm uitvoering groter is dan alleen het displayformaat. Zodoende kun je niet zomaar stellen dat het 46mm model een heren horloge is en het 41mm model een dames horloge.

De 46mm uitvoering heeft namelijk een 3D dual curve display, een keramische achterzijde, is 5 ATM gecertificeerd en heeft een grotere 430mAh accu. Voor het 41mm model geldt dat deze een rigid display heeft met een kunststof achterzijde, 3 ATM certificering en een 300 mAh batterij. Laatstgenoemde model is overigens ook een stukje lichter. Voor beide uitvoeringen geldt dat er meer dan voldoende gaatjes in het horlogebandje zitten, om deze goed aan te laten sluiten op je pols. Het is dus maar net wat je prefereert.