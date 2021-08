Huawei Mate X Rollable smartphone met uittrekbaar display Huawei oprolbare smartphone met groot flexibel display dat voor- en achterzijde beslaat. Dankzij magneten blijft het flexibele scherm ook uitgerold kreukelvrij.

Huawei maakte zware tijden door, desondanks weet de Chinese fabrikant nog altijd te innoveren. Zo lanceerde het bedrijf eerder dit jaar een geheel nieuwe opvouwbare smartphone, de Huawei Mate X2 met binnenwaarts vouwbaar scherm als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Fold 2. Ook is de Huawei P50 serie inmiddels officieel geïntroduceerd, als eerste smartphones die draaien op het door Huawei ontwikkelde HarmonyOS. Zodoende rijst de vraag; wat mogen we de komende periode nog verwachten van Huawei?

Het lijkt er sterk op dat het bedrijf zich naast de Huawei Mate 50 serie ook actief bezig houdt met de ontwikkeling van een oprolbare smartphone. Uit het volgende uitgebreide en gedetailleerde patent blijkt dat de ontwikkeling zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevindt.

Huawei Mate rollable smartphone met groot flexibel scherm

Op 31 januari 2021 heeft Huawei Techologies een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) genaamd ‘An electronic device having a rolling display comprising magnetic means for flattening the display when extracted’. De 21-pagina tellende documentatie werd vandaag, 5 augustus 2021, gepubliceerd.

De documentatie lijkt voort te borduren op een octrooi dat Huawei reeds in april 2020 heeft aangevraagd voor een Huawei smartphone met uitschuifbaar scherm. Destijds werd de vormgeving vastgelegd. Inmiddels lijkt de ontwikkeling hiervan verder te zijn gevorderd, waarbij Huawei tegen een probleem is aangelopen.

Wanneer je het oprolbare scherm uittrekt zal deze namelijk willen vervormen – dit heeft mede te maken met het feit dat het scherm langs de zijkant van het apparaat wordt uitgerold. Om te voorkomen dat het scherm kreukels vertoont worden er op strategische plekken twee magneten geplaatst, waardoor het display plat tegen het apparaat wordt gedrukt en kreukvrij oogt – ongeacht of je het display uittrekt.

Tussen de tweetal magneten wordt een roller geplaatst, die een fractie groter is dan de dikte van de behuizing – zoals ook in bovenstaande patentafbeelding wordt getoond. Zodoende zorgt de roller ervoor dat er enige vorm van speling ontstaat tussen het uittrekbare display en de magneten. Op deze wijze kan voorkomen worden dat er ongewenste wrijving optreedt, wat het op- en uitrolproces zou bemoeilijken.

Verder wordt in de documentatie vermeld dat de Huawei rollable smartphone wordt voorzien van een POLED display (plastic organic light emitting diode) met een kunststof basislaag, zoals polyethyleentereftalaat (PET) en polyethyleennaftalaat (PEN).

Het is een bijzonder gedetailleerd patent, dat voornamelijk is gericht op het voorkomen van ongewenste scherm-kreukels. Daarnaast wordt er nog een ander detail onthuld, het apparaat zal namelijk over 3 standen beschikken. Je kunt het scherm een klein stukje uitrollen, nog een stuk verder uitrollen of niet uitrollen.

In z’n meest compacte stand heb je een regulier formaat mobiele telefoon tot je beschikking dat zowel aan de voor- als achterzijde over displayoppervlak beschikt – dit betreft één groot flexibel scherm. Zodra het toestel wordt uitgetrokken verdwijnt het schermoppervlak aan de achterzijde en wordt deze via de linkerzijde van het toestel toegevoegd aan het schermoppervlak dat zich aan de voorzijde begeeft.

Wanneer de display geheel is uitgerold zal het displayoppervlak circa 70% groter zijn dan in z’n meest compacte vorm. Dat houdt in dat je een 6,5-inch telefoon zou kunnen uittrekken tot een displayformaat van maar liefst 11-inch. Daarmee heb je ineens een volwaardige tablet in handen.

Bovenstaande afbeelding is afkomstig uit het bijbehorende patent dat reeds in 2020 is ingediend.

Oprolbare smartphones in 2022

Huawei is zeker niet de enige fabrikant die zich bezighoudt met de ontwikkeling van oprolbare smartphones. LG Electronics was de eerste fabrikant die publiekelijk te kennen gaf aan een oprolbaar toestel te werken, de LG Rollable zal echter niet meer worden uitgebracht nu LG eerder dit jaar heeft besloten om de smartphone business vaarwel te zeggen.

Ook Oppo heeft reeds een prototype getoond, de Oppo X 2021 is een concept smartphone met een oprolbaar display. Bij dit toestel is er echter geen scherm zichtbaar aan de achterzijde. Ook is dit model minder ver uittrekbaar, het 6,7” display kun je vergroten tot een 7,4” scherm. Verschillende reviews en previews hebben aangetoond dat het rolmechanisme nog vrij luidruchtig is. Wel blijft het scherm mooi vlak, ook tijdens het uitrollen. Of hier eveneens gebruik wordt gemaakt van magneten is ons onbekend.

Het Chinese TCL heeft tevens een prototype getoond, in april dit jaar werd de TCL Fold ’n Roll getoond. Deze smartphone kun je zowel opvouwen als uitrollen. In z’n meest compacte stand heb je een 6,8” scherm tot je beschikking, deze kun je openslaan tot een 8,85” exemplaar. Heb je behoefte aan een nog groter displayoppervlak? Dan kun je het toestel uittrekken tot een volwaardige 10-inch tablet.

Een andere fabrikant die niet in dit lijstje mag ontbreken is Samsung. De displaydivisie van het bedrijf toonde in mei dit jaar een slideable display device dat qua vormgeving veel wegheeft van het model van Oppo. Ook legde Samsung alvast twee potentiële modelnamen vast; de Galaxy Z Roll en Galaxy Z Slide. Verwacht wordt dat Samsung in 2022 haar eerste rollable smartphone met uittrekbaar display zal uitbrengen. Het is daarbij zeker niet uit te sluiten dat Huawei snel zal volgen.

Ten slotte behoort Huawei samen met Samsung tot de enige smartphonefabrikanten ter wereld die inmiddels twee verschillende opvouwbare smartphone modellen hebben uitgebracht. De Huawei Mate X en Mate Xs beschikte beide over een buitenwaarts vouwbaar scherm. De nieuwere Huawei Mate X2 is voorzien van een binnenwaarts vouwbaar display, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 2 – en de komende week verwachte Galaxy Z Fold 3.

Oprolbare smartphones lijken de volgende trend te worden. Hoewel Huawei zware tijden doormaakt lijkt het bedrijf vastberaden te zijn om te blijven innoveren. Zodoende is het niet ondenkbaar dat komend jaar de eerste oprolbare smartphone van Huawei geïntroduceerd zal worden.

Over de modelnaam is overigens nog geen informatie bekend. Binnen de Mate X serie worden alle opvouwbare smartphones geplaatst, mogelijkerwijs worden de oprolbare smartphones binnen dezelfde line-up geplaatst, hoewel Mate Z ook een mooie benaming zou zijn.

Bekijk hier de documentatie van de Huawei rollable smartphone met magneten.