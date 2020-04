Huawei smartphones met uitschuifbaar scherm Huawei patenteert tweetal smartphones met uittrekbaar display, waardoor je het schermoppervlak eenvoudig kunt vergroten via het scherm aan de achterzijde.

Toon pagina inhoud

Huawei behoorde tot de eerste smartphonefabrikanten die een opvouwbare smartphone presenteerde, de Mate X werd in februari 2019 geïntroduceerd voor de Chinese markt. Afgelopen maand kondigde Huawei ook haar eerste vouwtelefoon voor de Europese markt aan, de Huawei Mate XS kun je inmiddels ook in Nederland kopen. Nu flexibele schermen in toenemende mate worden toegepast in smartphones, ligt de weg vrij om ook andere modeltypes te ontwikkelen.

LetsGoDigital heeft al verschillende keren gerapporteerd over uittrekbare smartphone modellen, oftewel een smartphone met een uitschuifbaar display. Denk aan fabrikanten zoals Samsung, LG en Xiaomi – die het afgelopen jaar meermaals patenten hebben aangevraagd voor uitschuifbare telefoon ontwerpen. Ook TCL heeft een telefoon met een uittrekbaar beeldscherm in de maak.

Afgelopen maand toonde TCL zelfs een prototype van ’s werelds eerste uittrekbare smartphone. Eerder gingen er al geruchten dat Samsung ook een prototype van een uittrekbare Galaxy telefoon heeft meegenomen naar CES 2020, dit toestel werd echter uitsluitend aan een beperkt gezelschap getoond. Desalniettemin ligt het voor de hand dat het vanaf 2021 ook mogelijk wordt om een telefoon met een uitschuifbaar scherm te kopen. Velen zien hier meer potentie in dan opvouwbare telefoons.

Huawei uittrekbare smartphone modellen

Naast eerder genoemde fabrikanten is er nog een toonaangevende smartphonefabrikant die een uittrekbare telefoon in ontwikkeling heeft: Huawei. Het Chinese Huawei Technologies heeft een opmerkelijk design patent ingediend bij het CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Het octrooi dat op 14 april 2020 is goedgekeurd en is opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Organisation) toont een smartphone dat qua design veel weg heeft van de Mate XS. Het gepatenteerde toestel heeft echter geen opvouwbaar, maar een uittrekbaar display.

In het design patent zijn 28 productafbeeldingen opgenomen, waarop twee verschillende modellen getoond worden. Bij beide Huawei smartphones is het mogelijk om het scherm uit te schuiven, waardoor je eenvoudig over een extra groot beeldschermoppervlak kunt beschikken. Bij Model A is het uittrekbare displaydeel beduidend kleiner dan bij Model B. We lopen beide smartphones één voor één na.

Huawei telefoons met uitschuifbaar display

Model A beschikt over een nagenoeg randloos smartphoneontwerp, waarbij het flexibele scherm via de rechterzijde doorloopt tot aan de achterzijde. Het scherm aan de achterkant is iets kleiner dan die aan de voorzijde, doordat hier een verticale bies is opgenomen voor het drievoudige camerasysteem. Over een front-camera lijkt dit model overigens niet te beschikken. Voor het maken van selfies draai je de telefoon simpelweg om, zodat je met de hoofdcamera zelfportretten kunt maken.

Door een natuurlijke schuifbeweging te maken met je handen kun je het schermoppervlak aan de voorzijde eenvoudig vergroten. Wanneer je het toestel uittrekt zal het extra schermdeel vanuit de achterzijde, via de rechterzijde worden toegevoegd aan de voorzijde. Ongeacht hoe je de smartphone gebruikt (in- of uitgeschoven), het toestel blijft altijd even dik aan alle zijden. Dit is een duidelijk verschil met Model B, waar we zo op terugkomen.

Met Model A kan het displayoppervlak met ruwweg 30% vergroot worden. Huawei zal ongetwijfeld een soort vergrendelmethode bedenken, om het onbedoeld uitschuiven van het scherm onmogelijk te maken. Denk aan een knop die je eerst moet indrukken, alvorens je de smartphone kunt uittrekken.

Bij Model B heeft Huawei gekozen voor een ander soortig schuifsysteem. Dit zorgt voor een aantal design-verschillen. Zo is het drievoudige camerasysteem ditmaal aan de linker achterzijde geplaatst, in plaats van aan de rechterzijde. Het flexibele scherm wordt ditmaal via de linkerzijde uitgeschoven.

Het grootste verschil is echter, dat ook de vormfactor van het toestel verandert als je het scherm uitschuift. Want hoewel het scherm via de linkerzijde vergroot wordt, komt het schermoppervlak er uiteindelijk aan de rechterzijde bij. Het totale display schuift een stuk op. Zodoende is de smartphone in uitgeschoven stand beduidend dunner aan de rechterzijde (displaydikte) dan aan de linkerzijde (waar de behuizing achter zit).

Persoonlijk vind ik Model A er esthetisch mooier uitzien, toch zit er een duidelijk voordeel aan Model B. Want met deze techniek is het mogelijk om het schermoppervlak nog verder te vergroten. Kun je met Model A een extra beeldschermgrootte van zo’n 30% creëren, met Model B komt er tot wel 50% displayoppervlak bij.

Beide modellen wijken duidelijk af van het concept dat TCL en Samsung hebben getoond. Deze twee toestellen hadden namelijk geen display aan de achterzijde. In plaats daarvan komt het scherm vanuit de behuizing uitrollen.

De tweetal modellen die Huawei heeft gepatenteerd liggen redelijk dicht bij het ontwerp van de Mate X / XS, waardoor er een reële kans is dat de Chinese fabrikant hier serieus toekomst in ziet. Ten slotte kunnen op deze wijze bepaalde onderdelen hergebruikt worden, wat scheelt in de ontwikkeltijd cq. de kosten. In ieder geval is de kans groot dat ook Huawei in de (nabije) toekomst een smartphone zal presenteren met een uitschuifbaar scherm.

Bekijk hier het patent van de Huawei smartphones.