Xiaomi door Trump in VS op zwarte lijst gezet

Er wordt een harde strijd gevoerd binnen de smartphone markt. Fabrikanten als Samsung en Apple maken al jaren de dienst uit. Toch is er een grote verschuiving gaande, want de afgelopen jaren is de concurrentie vanuit China enorm toegenomen. Het begon met Huawei, maar inmiddels zijn ook Xiaomi, Oppo en OnePlus gevestigde merken in Europa en daarbuiten. Deze merken vormen inmiddels een serieuze bedreiging voor het Zuid-Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Apple.

Onder leiding van President Donald Trump bemoeit de Amerikaanse overheid zich inmiddels ook met de internationale smartphonemarkt. Sinds 2019 heeft Huawei te maken met een handelsban vanuit de US, waardoor het bedrijf niet langer mag samenwerken met bedrijven uit de VS (Verenigde Staten) voor het fabriceren van haar smartphones. Zodoende zijn Google services, zoals de Play Store, Maps, YouTube, Gmail niet langer toegankelijk op Huawei smartphones.

Xiaomi op millitaire zwarte lijst in VS

Over enkele dagen zal Republikein Trump worden opgevolgd door Democraat Joe Biden. In de laatste dagen van z’n presidentschap heeft Trump nu besloten om nog 9 andere Chinese bedrijven op de zwarte lijst te zetten, zo maakte het Amerikaanse Department of Defense (DoD) bekend. Eén van deze bedrijven is Xiaomi, de Chinese smartphone- en elektronicafabrikant zou banden hebben met het Chinese leger, zo meldt Reuters.

Het is een opmerkelijke beslissing van Trump. Dat de Amerikaanse president geen voorstander is van China, dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Precies op het moment dat Huawei wereldwijd een groter marktaandeel wist te verkrijgen dan Apple, werd het bedrijf op de zwarte lijst gezet. Het duurde niet lang voordat Huawei’s marktaandeel binnen de smartphonemarkt buiten Azië sterk daalde.

Nu lijkt Xiaomi aan de vooravond te staan van een soortgelijk doomscenario. Hoewel de gevolgen voor Xiaomi minder groot zullen zijn, dan de sancties die tegen Huawei gelden. Het betreft namelijk een millitaire zwarte lijst, wat inhoudt dat Xiaomi nog wel handel mag drijven met andere Amerikaanse bedrijven – denk aan chipsetfabrikant Qualcomm en natuurlijk Google.

De maatregel gaat van kracht op 11 november 2021. Op dat moment mag geen enkele Amerikaanse investeerder nog een belang hebben in Xiaomi. Hetzelfde geldt ook voor de andere 8 Chinese bedrijven die ook op de zwarte lijst zijn geplaatst, waaronder vliegtuigfabrikant Comac.

Xiaomi wist in recordtempo een stevig marktaandeel te vergaren. Het is inmiddels de nummer 3 smartphonefabrikant ter wereld en aast op een nummer 2 positie, boven Apple. Hier lijkt de Amerikaanse overheid nu een stokje voor te steken.

Het marktaandeel van Xiaomi daalde direct met 8% nadat het nieuws vanochtend bekend werd. Het zal de spanningen tussen Amerika en China opnieuw doen laten oplaaien. Het blijft vooralsnog ook onbekend hoe de nieuw verkozen President Joe Biden tegenover deze situatie staat, een reactie vanuit de Democratische partij blijft vooralsnog uit. Joe Biden zal aankomende woensdag aantreden, onder zijn leiding zal de uitvoerende maatregel van kracht gaan.