OnePlus Nord 2 batterij explodeert tijdens fietstochtje Batterij van 5 dagen oude OnePlus Nord 2 ontploft spontaan, terwijl vrouw de smartphone met zich meedraagt in een draagdoek tijdens een fietstochtje.

OnePlus heeft het afgelopen jaar een indrukwekkende groei vertoond in Europa. Deze positieve verkoopresultaten heeft de Chinese fabrikant mede te danken aan haar nieuwe mid-range Nord line-up. De OnePlus Nord 2 5G is de nieuwste toevoeging, deze smartphone is sinds een week verkrijgbaar en beschikt over geavanceerde functies voor een betaalbare prijs. Het toestel is onder andere voorzien van een 4.500 mAh dual-cell batterij met ondersteuning voor 65 Watt WarpCharge snellaadtechnologie – gebaseerd op de 65W SuperVooC technologie van zusterbedrijf Oppo.

Op Twitter heeft zich zojuist de eerste gebruiker aangediend die meldt dat de OnePlus Nord 2 van z’n vrouw spontaan is ontploft – zonder dat de smartphone aan de oplader lag. Het verhaal komt van Ankur Sharma uit Bangalore, de hoofdstad van de Indiase staat Karnataka. Zijn vrouw heeft 5 dagen geleden de Nord 2 gekocht en maakte een fietstochtje, terwijl ze haar nieuwe smartphone met zich meedroeg in haar draagdoek. Uit het niets ontplofte het toestel, wat gepaard ging met een enorme rookontwikkeling. Door deze ontploffing kreeg ze een ongeluk. Zijn vrouw heeft een trauma overgehouden aan het incident, zo sluit Ankur z’n Tweet.

OnePlus Nord 2 met ontplofte batterij in onderzoek

Ter ondersteuning van zijn verhaal heeft Ankur een viertal hoge resolutie foto’s gepubliceerd waarop een volledig verwoeste OnePlus Nord 2 te zien is. Het toestel lijkt inderdaad van binnenuit ontploft te zijn, ook de beschadigde Lithium Ion beschermzak is zichtbaar. Zelfs de glazen achterzijde is geheel weggevaagd door de explosie. Ook het plastic frame is compleet aangetast. Het moet een behoorlijke klapt zijn geweest.

De redactie van LetsGoDigital heeft contact opgenomen met Ankur om een aantal gerichte vragen te stellen, om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waarin dit incident heeft plaatsgevonden. Vanwege het tijdsverschil zal deze informatie op een later tijdstip aan de publicatie worden toegevoegd.

Uiteraard is het goed mogelijk dat dit verhaal op zichzelf staat. Het hoeft niet te betekenen dat er iets constructief mis is met dit telefoonmodel. Een opgezwollen batterij die ontploft komt helaas wel eens vaker voor bij elektronica producten. Mogelijkerwijs blijft het dan ook bij een incident.

Desalniettemin is het zeer opmerkelijk te noemen, vooral omdat het toestel niet werd opgeladen op het moment dat de explosie plaatsvond. Twee jaar geleden werd er een soortgelijk incident gemeld, destijds heeft OnePlus verder onderzoek verricht. Hier is echter nooit geen verdere opvolging aan gegeven in de vorm van een persbericht. Wel is de gebruiker gecompenseerd.

Het valt op dit moment niet uit te sluiten dat het een groter probleem betreft. Velen kunnen zich het Samsung Galaxy Note 7 debacle nog wel herinneren, deze high-end smartphone moest kort na de release uit de handel worden genomen nadat werd geconstateerd dat de batterij bij meerdere gebruikers vlam vatte. Achteraf heeft Samsung verklaard dat dit kwam doordat er te weinig ruimte zat tussen de hitte-verzegelde beschermzak rond de batterij en het binnenwerk.

Hoewel de Nord 2 pas een week verkrijgbaar is, wordt dezelfde accu en snellaad-technologie ook gebruikt voor de topmodellen van het merk, de OnePlus 9 en 9 Pro. Bij deze toestellen zijn echter geen onvolkomenheden gemeld.

Update 12:20: OnePlus Support heeft inmiddels op het Twitter bericht van Ankur gereageerd.

Official statement OnePlus Support on Twitter: We are gutted to hear about your experience. We are deeply concerned and want to make it up to you. We request you to connect to us over a direct message so that we can make amends and turn this around for you.

In een reactie aan LetsGoDigital meldt OnePlus Support aansluitend:

OnePlus Support in a statement to LetsGoDigital : We are truly gutted to hear about this incident reported. This is certainly not the experience we wish our customers to have with OnePlus. We are already on it and we will be actioning the needful on priority basis.

Update 16:00: Ankur Sharma heeft zijn Twitterbericht verwijderd zonder verder commentaar. Vermoedelijk is er in de tussentijd contact geweest met de OnePlus Support afdeling, waarbij hem compensatie is aangeboden. Waarschijnlijk heeft hij in ruil zijn tweet moeten verwijderen om geen verdere commotie rondom dit ontwerp te creëren, hopende dit incident in de doofpot te kunnen stoppen en vooral ook uit het gezichtsveld van kopende consumenten te houden.

Net zoals OnePlus onlangs ook werd betrapt op het manipuleren van de Geekbench resultaten, met als gevolg dat Geekbench zich genoodzaakt voelde om de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro resultaten uit de Geekbench database te verwijderen.