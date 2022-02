Samsung A73 en andere A-serie 2022 modellen gecertificeerd Vijf nieuwe Samsung A-serie 2022 smartphones gecertificeerd in Rusland. Het gaat om de Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A35 en de Galaxy A73.

Samsung produceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen. Volgende week worden de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra verwacht. Deze high-end smartphones zijn met een vanaf prijs van €850 niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig voert de Zuid-Koreaanse fabrikant ook de A-serie. Binnen deze line-up worden de budget en mid-range toestellen geplaatst, met variërende verkoopprijzen van zo’n €150 – €500. Nadat de Galaxy A03 in november 2021 is geïntroduceerd, als goedkoopste A-serie 2022 model, is het nu wachten op de andere modellen.

Samsung zal in de eerste helft van 2022 maar liefst vijf nieuwe A-serie smartphones uitbrengen. Al deze devices zijn inmiddels gecertificeerd in Rusland, zo merkte LetsGoDigital eerder vandaag op.

Samsung Galaxy A-serie 2022 modellen

Het gaat om de Samsung Galaxy A13, de Galaxy A23, de Galaxy A33, de Galaxy A53 en tot slot de Galaxy A73. Deze toestellen krijgen de volgende modelnummers, zo blijkt uit de Russische certificering:

• SM-A135F/DSN

• SM-A135F/DS

• SM-A235F/DS

• SM-A235F/DSN

• SM-A336B/DSN

• SM-A336B/DS

• SM-A536B/DS

• SM-A536E/DS

• SM-A736B/DS

Met de letters ‘DS’ wordt overigens niet verwezen naar Dual SIM functionaliteit, zoals vaak gedacht wordt. DS staat voor de global version. De DSM variant wordt in Rusland en India gevoerd. De DS / DSN modellen variëren onderling vaak qua geheugen – andere specs zullen identiek zijn.

De afgelopen periode is er al veel bekend geworden omtrent de nieuwe A-serie 2022 modellen van Samsung. Eén van de meest opmerkelijke wijzigingen, die door de gehele line-up wordt doorgevoerd, is het weglaten van de 3.5mm aansluiting. De koptelefoon aansluiting wordt al langer achterwege gelaten bij de S-serie modellen, dit jaar zullen ook de A-serie modellen eraan moeten geloven.

Uiteraard worden de nieuwe telefoons ook voorzien van een vernieuwde processor en de laatste Android versie. het gaat om Android 12 gecombineerd met de One UI 4 gebruikersinterface. Samsung levert standaard 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates waardoor je relatief lang van een up-to-date telefoon kunt genieten.

Volgens Twitteraar Ahmed Qwaider worden de Galaxy A33 en Galaxy A53 in maart verwacht. Afgaande op voorgaande jaren zullen dit tevens de meest populaire toestellen worden. In april zal Samsung de Galaxy A13 en de Galaxy A73 presenteren, gevolgd door de Galaxy A23 in mei.

In de tussentijd worden er ook nog twee M-serie modellen verwacht, het gaat om de Galaxy M33 en Galaxy M53 – dit zijn eveneens mid-range modellen. Lees hier meer over alle verwachte Samsung telefoon modellen in 2022.

Samsung Galaxy A73

De Galaxy A73 wordt het topmodel binnen de A-serie – dit toestel wordt tevens weergegeven in de productbeelden die gebruikt zijn voor deze publicatie. Waarschijnlijk wordt deze Samsung smartphone uitgerust met een groot, plat 6,7” Full HD+ AMOLED display, een 32MP punch-hole selfiecamera en een quad-camera aan de achterzijde.

Het viervoudige camerasysteem bestaat uit een 108 megapixel hoofdcamera. Daarnaast wordt er mogelijk een 12MP ultra-groothoekcamera, een 5MP macro-camera en een 5MP dieptecamera ingezet.

Het topmodel binnen de populaire A-serie zal vermoedelijk worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G SoC. Hoogstwaarschijnlijk worden er meerdere geheugenvarianten aangeboden: 6GB/8GB RAM en 128GB/256GB opslaggeheugen. Tot slot wordt verwacht dat de Samsung A73 wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij met 25W snellaad-functionaliteit.

