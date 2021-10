Samsung Galaxy Tab S8 Ultra tablet met 14,6″ display Drie high-end Android tablets van Samsung op komst. Het vlaggenschip binnen de Galaxy Tab S-serie krijgt een inkeping in het scherm voor de selfiecamera.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft een drietal nieuwe tablets in de maak, het gaat om de opvolgers van de populaire Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus. Dit zijn momenteel de meest geavanceerde Samsung tablets die je kunt kopen. De nieuwe Galaxy Tab S8 line-up wordt begin 2022 verwacht. Naast een ‘Plus’ model lijkt er ditmaal ook een ‘Ultra’ model in de pijplijn te zitten – als ultiem vlaggenschip. Deze benaming past het bedrijf ook toe om de topmodellen binnen de Galaxy smartphone reeks aan te duiden – denk aan de Galaxy S21 Ultra en de Note 20 Ultra.

Drie nieuwe high-end tablets, het lijkt een beetje teveel van het goede te zijn. Ten slotte heeft de Android tablet markt al tijden te kampen met teruglopende verkoopaantallen. Later in het jaar wordt er ook nog een goedkopere Galaxy Tab S8 FE verwacht – wat zou betekenen dat de Tab S-serie uit vier modellen komt te bestaan. Het basismodel wordt naar verluidt voorzien van een 11” scherm. De Tab S8 Plus krijgt een 12,4” scherm en ten slotte wordt de Tab S8 Ultra naar verluidt uitgerust met een 14,6-inch display.

Het nieuwe topmodel krijgt niet alleen een andere benaming en een groter scherm, ook het design wordt aangepast. De Samsung Tab S8 Ultra wordt de eerste tablet met een notch in het scherm. Door een inkeping te maken voor de selfie-camera kunnen de schermranden verkleint worden, waardoor er een relatief groot screen-to-body ratio ontstaat.

Samsung Tab S8 Ultra met notch in het scherm

Dankzij Steve McFly, aka OnLeaks, hebben we inmiddels een goede eerste indruk van de verwachte Android tablets van Samsung. Eerder vandaag rapporteerde we al over de Galaxy Tab S8, nu is ook het design van de Tab S8 Ultra gelekt in een serie product renders gepubliceerd door 91Mobiles.

Op de afbeeldingen is duidelijk te zien dat de schermranden worden verkleind. Desondanks is de zwarte rand nog altijd beduidend groter dan het geval is bij hedendaagse smartphones. Doordat de schermranden smaller worden is er geen ruimte meer om de selfiecamera in de bezel te verwerken. Zodoende wordt de Galaxy Tab S8 Ultra uitgerust met een notch.

Ondanks het grotere scherm zullen de totale afmetingen niet groter zijn dan de Tab S7+. De afmetingen van het Ultra model zijn omstreeks 326 x 208 x 5.4mm. Zodoende zal de nieuwe tablet net zo draagbaar zal zijn als z’n voorganger – en toch over een groter schermoppervlak beschikken, om nog productiever te werk te kunnen gaan.

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een in ontwikkeling zijnde Apple iPad Pro met notch. Samsung lijkt echter eerder te zijn, de Tab S8 Ultra wordt ten slotte al begin 2022 verwacht. Terwijl de nieuwe iPad naar verwachting niet voor mei 2022 zal arriveren. De inkeping zal overigens uitsluitend een selfiecamera herbergen, gezichtsdetectie technologie lijkt te ontbreken bij het topmodel van Samsung.

Uiteraard zal de Galaxy Tab S8 ook te gebruiken zijn met de stylus pen van Samsung. Met behulp van de S Pen kun je eenvoudig aantekeningen of gedetailleerde schetsen maken. Het is een zeer veelzijdige pen, boordevol functionaliteiten. Op de achterzijde van de tablet wordt een magnetische strip aangebracht, om de S Pen op te kunnen laden. Daarnaast zullen er optionele accessoires beschikbaar worden gesteld, waar je de S Pen ook in kunt opbergen.

Een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal ontbreken. Uiteraard zal er wel een USB Type-C poort worden aangebracht, om de tablet op te kunnen laden. Over de batterijcapaciteit is vooralsnog geen informatie voorhanden. Verder zal de Samsung Tab S8 Ultra naar verwachting worden uitgerust met 4 stereo speakers. Naast een selfie-camera zullen er ook twee camera’s worden aangebracht op de achterzijde. De resolutie hiervan is nog onbekend.

Prijs & Release datum

Vermoedelijk zal de Galaxy Tab S8 serie in januari 2022 worden aangekondigd, gelijktijdig met de Galaxy S21 FE. Deze smartphone werd al in augustus dit jaar verwacht, maar is uitgesteld vanwege chiptekorten. Dit euvel lijkt ook te spelen bij de Tab S8 serie.

Over een adviesprijs van de nieuwe Android tablet van Samsung is vooralsnog geen informatie bekend. De Tab S7+ (128GB) ging afgelopen jaar in de verkoop voor een adviesprijs van € 900 (Wi-Fi) en € 1100 (5G). Voor de 256GB variant wordt een meerprijs van € 80 gerekend. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Tab S8 Ultra duurder wordt dan de Tab S7 Plus.