Vorig jaar augustus werden de Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus aangekondigd. Het zijn de meest geavanceerde Android tablets die je kunt kopen. In de tussentijd heeft Samsung een nieuwe ‘Mystic Navy’ kleurvariant uitgebracht. Ook is er sinds deze zomer een extra goedkoop model beschikbaar, in de vorm van een Galaxy Tab S7 FE. Veel Galaxy-fans kijken echter uit naar de nieuwe tablet serie van Samsung; de Galaxy Tab S8. Er lijken ditmaal zelfs drie modellen in aantocht te zijn. Naast een Tab S8 Plus lijkt er ook een Tab S8 Ultra in de maak te zijn.

Van alle drie de modellen is inmiddels het nodige bekend. De nieuwe Samsung tablets worden begin 2022 verwacht en zullen mogelijk in januari, gelijktijdig met de Galaxy S21 FE arriveren. Het zou echter ook een maand later kunnen worden, dan wordt een groots Samsung Unpacked evenement opgezet om de Galaxy S22 serie aan te kondigen. In deze publicatie beperken we ons tot het basismodel.

Samsung Tab S8 draait op Android 11

Uit product renders gepubliceerd door de Amerikaanse website Zouton, in samenwerking met OnLeaks, blijkt dat de nieuwe Samsung tablet qua design in grote mate gelijk blijft aan het huidige model. De Tab S8 wordt uitgerust met een 11-inch LCD display met een WQGA+ resolutie (1600×2560 pixels) en een 120Hz refresh-rate. Het draagbare apparaat behoudt z’n grote schermranden.

Het toestel zal draaien op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3 user interface. Dit is enigszins frappant, aangezien Android 12 inmiddels beschikbaar is. Voor een high-end tablet zoals de Tab S-serie verwacht je eigenlijk dat het apparaat voorzien wordt van de nieuwste software.

Het lijkt er echter sterk op dat de Tab S8 tablets zijn vertraagd, door de aanhoudende chiptekorten. Dit is tevens de reden waarom de Galaxy S21 FE nog altijd niet officieel is aangekondigd. Zodoende is het extra waarschijnlijk dat de Tab S8 gelijktijdig met de Fan Edition zal worden geïntroduceerd.

De nieuwe tablet wordt vermoedelijk aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 SoC. Standaard wordt er naar verwachting 8GB RAM en 128GB ROM ingebouwd. Het opslaggeheugen zal tevens uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaartje.

Galaxy Tab S8 met S Pen stylus

Uiteraard zal ook de S Pen weer worden inbegrepen, met behulp van de stylus pen kun je extra productief en creatief te werk gaan. Op de achterzijde van de tablet wordt een magneten strip aangebracht, om de styluspen op te kunnen laden.

Ook zal Samsung optionele accessoires uitbrengen, zoals een Book Cover. Deze biedt optimale bescherming voor je tablet en zorgt er tevens voor dat je het apparaat in landschap mode kunt neerzetten. Handig tijdens het kijken van YouTube video’s of het spelen van een game. Daarnaast kun je de S Pen opbergen in de Book Cover, ideaal want zo kun je de stylus pen ook niet zo makkelijk verliezen.

Samsung zal de Tab S8 ook voorzien van meerdere camera’s. Er wordt een 8 megapixel camera geïntegreerd voor het voeren van videogesprekken en het nemen van selfies. Daarnaast zal er op de achterzijde een dubbele camera worden geplaatst. Deze beschikt hoogstwaarschijnlijk opnieuw over een 13MP en een 5MP beeldsensor. Ook zal er een flitser voorhanden zijn. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30fps worden vastgelegd.

Bij het basismodel wordt de vingerafdruksensor in de power-knop geïntegreerd. Z’n grotere broer, de Galaxy Tab S8 Ultra, wordt uitgerust met een in-display vingerafdrukscanner. Bij beide modellen zal ook zal Face Recognition van de partij zijn.

Volgens de geruchten wordt de Tab S8 opnieuw uitgerust met een 8.000 mAh batterij, die ondersteuning zal bieden voor 45W snelladen. Je hoeft er overigens niet vanuit te gaan dat er nog een oplader wordt meegeleverd. Hier is Samsung sinds begin dit jaar vanaf gestapt. Eerst bij de Galaxy S21 serie, ook bij de later geïntroduceerde Galaxy Tab S7 FE wordt geen lader inbegrepen in de verkoopverpakking.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Aangaande de prijs, afgelopen jaar kreeg de Samsung Tab S7 een adviesprijs van € 700 voor het WiFi-only model en €800 voor het 4G LTE model. Hoewel de tablet prijzen de afgelopen jaren telkens zijn gestegen is het niet ondenkbaar dat de nieuwe modellen voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop gaan. Temeer omdat het design en de features minimaal gewijzigd lijken te worden. De komende weken zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de nieuwe high-end tablet line-up van Samsung.