Samsung Galaxy S21 FE kopen: los toestel of met abonnement Wil jij de Galaxy S21 FE kopen? Dit moet je weten over de nieuwste Samsung telefoon. Lees hier alles over de specs, de prijs en de koopmogelijkheden.

Samsung heeft de Galaxy S21 FE officieel uitgebracht. Het is de goedkoopste toevoeging binnen de Galaxy S21 serie. De 5G telefoon heeft een prijs van €750 (6GB / 128GB). Velen hebben lange tijd uitgekeken naar de Fan Edition. Ten slotte was z’n voorganger, de Galaxy S20 FE, een regelrechte hit. Het nieuwe model is op verschillende punten verbeterd, denk aan een krachtigere chipset, nieuwere software, betere camera’s en een mooier design. Toch kunnen we het je niet aanraden om dit model nu al te kopen.

De S21 FE is namelijk bijna een half jaar later verschenen dan initieel gepland, de aanhoudende chiptekorten liggen hieraan ten grondslag. Dit heeft een voordeel, maar ook een duidelijk nadeel. Het voordeel hiervan is dat Samsung ervoor heeft gekozen om de Fan Edition uit te rusten met Android 12 gecombineerd met de One UI 4.1 gebruikersinterface – terwijl de andere S21 modellen uit de doos op Android 11 draaien.

Samsung Galaxy S21 FE prijs

Hoewel Samsung voor de andere S-serie modellen inmiddels ook een update heeft uitgerold naar Android 12, betekent het simpelweg dat het FE model één jaar langer zal profiteren van Android updates. Met het softwarebeleid van Samsung zit het wel snor. Er zullen gegarandeerd drie jaar Android OS updates en vier jaar beveiligingsupdates beschikbaar worden gesteld.

Maar de verlate release heeft helaas ook negatieve gevolgen. Want de verkoopprijs is niet naar beneden bijgesteld, de adviesprijs van € 750 is gelijk gebleven ten opzichte van de S20 FE 5G. Samsung telefoons dalen normaal gesproken vrij snel in prijs. In een half jaar tijd was de telefoon normaal gesproken allang in prijs gezakt.

Zodoende dien je jezelf af te vragen of dit toestel wel een goede prijs/kwaliteit verhouding biedt. Mijn inziens is het toestel minstens €100 te duur in de markt gezet. Persoonlijk verwacht ik ook dat de verkoopprijs erg snel zal dalen.

Dit komt mede doordat komende maand de Galaxy S22 serie al wordt verwacht. Hierdoor daardoor zijn de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra momenteel ook in de aanbieding via de website van Samsung. Je ontvangt op het moment van schrijven maar liefst €200 directe kassakorting op alle drie de modellen.

Zodoende betaal je voor het basismodel momenteel geen € 780, maar slechts € 580 – voor een simlockvrij, los toestel. Dat maakt de beter presterende Galaxy S21 goedkoper dan de nieuwe Galaxy S21 FE. Dat zorgt voor een enigszins vreemde situatie, ontstaan door de verlate introductie.

Samsung S21 FE versus S21

Nu denk je wellicht; zitten er dan helemaal geen voordelen aan de nieuwe Fan Edition? Jawel, zoals reeds genoemd is dit model voorzien van een nieuwere Android versie. Daarnaast is de telefoon ook iets groter dan het basismodel – het verschil is 0,2”. Dat klinkt misschien niet erg noemenswaardig, toch zorgt dit wel voor een iets andere handligging.

De keuze voor een klein of groot display is erg persoonlijk. Als je twijfelt waar jij de voorkeur aan geeft is het raadzaam om een telecomwinkel of een MediaMarkt of BCC bij jou in de buurt binnen te lopen, zodat je zelf wat toestellen kunt testen qua handligging en bediening.

De Samsung S21 FE beschikt over een plat 6,4” Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Dat houdt in dat het scherm 120x per seconde ververst wordt, wat bijdraagt aan extra scroll comfort en vloeiendere animaties.

Een ander verschil is te vinden in de selfie-camera. De S21 FE beschikt over 32MP (f/2.2) selfiecamera, terwijl de S21 is uitgerust met een 10MP selfiecamera (f/2.2). Met de Fan Edition richt Samsung zich dan ook meer op jongeren, die doorgaans meer gebruik maken van de front-camera.

De nieuwe Galaxy telefoon is voorzien van een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 25W snelladen. De accu is groter dan de 4.000 mAh batterij die in de S21 is terug te vinden. De batterijduur zal echter om en nabij hetzelfde zijn, ten slotte is de Fan Edition ook voorzien van een groter display.

Tot zover de voordelen van de Fan Edition, ten opzichte van het basismodel. Op andere gebieden moet de Galaxy S21 FE het afleggen ten opzichte van z’n kleinere broertje. Denk aan minder geheugen (6GB vs 8GB) en een minder goede camera set-up aan de achterzijde (8MP i.p.v. 64MP telefoto camera).

Op veel andere punten zijn de tweetal modellen gelijk aan elkaar, waaronder het camera design. Ook zijn beide telefoons IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat de behuizing stof- en waterdicht is. Daarnaast is er Corning Gorilla Glass Victus toegepast om de display extra kras en stootbestendig te maken. Ook zijn er stereo speakers ingebouwd – tuned by AKG en onder de motorkap is dezelfde 5nm octa-core Exynos 2100 te vinden.

Samsung Galaxy S21 FE kopen

Zie jij voldoende voordelen in de Galaxy S21 FE en wil je deze telefoon kopen? Je kunt nog altijd gebruik maken van de pre-order actie van Samsung, die geldig is tot en met 23 januari 2022. Tijdens de actieperiode ontvang je bij aankoop van het nieuwe telefoonmodel een gratis setje Galaxy Buds 2 oordopjes (t.w.v. €150) cadeau, na registratie. De telefoon is verkrijgbaar in vier kleuren: Graphite, Olive, Lavender en White.

Samsung biedt ook verschillende bijpassende optionele accessoires aan, denk bijvoorbeeld aan een Wireless Charger Duo met adapter voor € 47. Of een Smart Clear Cover voor €50. Samsung levert overigens niet langer een oplader mee in de verkoopverpakking, mocht je in een nieuwe lader willen investeren houdt dan rekening met de 25W support.

De website van de fabrikant biedt tevens de mogelijkheid om een Samsung Care+ verzekering af te sluiten, voor 1 of 2 jaar. Zodoende ben je verzekert tegen onopzettelijke schade, waaronder vloeistofschade. Ook kun je gebruik maken van de inruilservice. Door je oude telefoon in te leveren kun je korting krijgen op je nieuwe toestel.

Er is echter nog een mogelijkheid om korting te krijgen, want in plaats van een los toestel kun je er ook voor kiezen om de Samsung Galaxy S21 FE met abonnement te kopen. De smartphone wordt aangeboden door alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders, waaronder T-Mobile, Vodafone en KPN.

Door direct een abonnement af te sluiten kun je korting krijgen op de toestelprijs. Onderstaand een overzicht van de toestelkosten die providers rekenen voor de S21 FE – gesorteerd op prijs. De lijst is samengesteld met behulp van de vergelijkingswebsite Mobiel.nl. De prijzen kunnen door de tijd heen fluctueren.

T-Mobile: € 504

Vodafone: € 504

Tele2: € 504

KPN: € 576

Ben: € 588

HollandsNieuwe: € 602

Als je een abonnement wilt afsluiten, adviseren we je om eerst een vergelijkingswebsite te bezoeken om ook de verschillende bel- en databundels met elkaar te kunnen vergelijken. Elke provider mag zijn eigen tarieven hanteren, waardoor het altijd raadzaam is om de prijzen en mogelijkheden met elkaar te vergelijken. Overstappen naar een andere telecomprovider is gratis – mits je niet aan een lopend telefooncontract vast zit – ook kun je zonder problemen je 06-nummer mee verhuizen.

Samsung Galaxy S22 serie

Heb je nog wat meer geduld? Op dinsdag 8 februari 2022 zal Samsung een Galaxy Unpacked launch event organiseren om de Galaxy S22 serie te introduceren. Het gaat om drie modellen. Naast een basismodel wordt er een extra geavanceerde Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra verwacht. Eén van de voordelen van de S22 ten opzichte van de S21 wordt de glazen behuizing.

Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om het toestel te voorzien van een kunststof achterzijde – net zoals het geval is bij de S21 FE – het nieuwe S-serie model zal echter toch weer over een glazen behuizing beschikken, met een chique matte afwerking. Het basismodel wordt ook wat kleiner dan voorheen, de S22 wordt voorzien van een 6,1″ Full HD+ AMOLED scherm.

Over de prijs van de Galaxy S22 serie is nog enige onduidelijkheid. Desondanks is de verwachting dat de prijzen ligt zullen stijgen. De S21 werd ten tijde van de release voor een vanaf prijs van € 850 in de markt gezet. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model tussen de € 850 en € 900 zal gaan kosten.