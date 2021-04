iPhone 12 Pro Space Conquerors Collectie met Elon Musk Caviar lanceert 5 Limited Edition modellen van de iPhone 12 Pro (Max) in teken van de ruimtevaart. Elk met een echt fragment van bekende ruimtevaartuigen.

Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat de eerste bemande ruimtevlucht plaatsvond. Deze gedenkwaardige dag is omgedoopt tot de Dag van de Kosmonauten. Ter ere van deze bijzondere gebeurtenis heeft het Russische accessoire bedrijf Caviar een reeks smartphones geïntroduceerd binnen de ‘Space Conquerors’ Collectie. Het gaat om vijf iPhone 12 Pro (Max) modellen, elk model is gewijd aan een beroemde persoonlijkheid binnen de ruimtevaart.

Deze exclusieve en luxieuze smartphones zijn zeker niet voor ieders budget weggelegd. Dit komt mede doordat Caviar elk telefoonmodel binnen de Space Conquerors Collectie heeft voorzien van een echt fragment van de romp van bekende ruimteschepen. Dat maakt deze modellen bijzonder uniek en prijzig.

iPhone 12 Pro Collectie: Elon Musk editie

Het eerste model is opgedragen aan een moderne pionier van de ruimtevaart; Elon Musk. De Tesla-oprichter heeft als droom om Mars te veroveren, met zijn SpaceX ontwikkelprogramma. De iPhone 12 Pro (Max) Musk editie is gemaakt van ultrasterk titanium met een PVD-coating. De smartphone is voorzien van een herkenbaar silhouet van Elon Musk, dat is afgebeeld tegen de rood-vergulde achtergrond van planeet Mars.

Een vergulden gouden lijn rond de rode planeet symboliseert de aanstaande vlucht – de droom van de legendarische visionair. De vluchtbaan wordt bekroond met een echt ruimtedeeltje, dat aan boord heeft gezeten van de CRS-14 Falcon 9 en de CRS-17 Dragon – beide ruimtevaartuigen zijn gemaakt door SpaceX.

De datum die op de gouden lijn is gegraveerd, is de datum waarop SpaceX werd opgericht. In 2021 bestaat het bedrijf 19 jaar, zodoende heeft Caviar besloten om 19 exemplaren te vervaardigen van de iPhone 12 Pro Space Conqueror Musk Editie.

De prijs van de iPhone 12 Pro Musk Limited Edition is vastgesteld op $6.610 USD (128GB). Daarnaast is er keuze uit 256GB en 512GB. Hetzelfde ontwerp is ook verkrijgbaar met de iPhone 12 Pro Max als basis, voor deze Limited Edition smartphone is de vanaf prijs vastgesteld op $7.150 USD.

Space Conquerors Collectie: Gagarin editie

Op 12 april 1961 vond de eerste bemande vlucht naar de ruimte plaats, aan boord van de Vostok 1 bevond zich astronaut Joeri Gagarin. Ter ere van deze belangrijke gebeurtenis heeft sieradenmerk Caviar de iPhone 12 Pro (Max) Gagerin Editie ontworpen. De behuizing van het Gagarin-model is gemaakt van gehard luchtvaarttitanium en composietsteen, versierd met een driedimensionale afbeelding van de Vostok-raket, die Gagarin in een baan om de aarde bracht.

Het middelpunt van het ontwerp is een zeldzaam horloge van de Navigator, gegraveerd met de datum van de eerste vlucht naar de ruimte. Op een identiek horloge telde Yuri Gagarin zijn kosmische 108 minuten, die de wereld op z’n kop zette en zijn naam en prestatie onsterfelijk maakten.

Het meest unieke ontwerpelement van het Gagarin-model is een echt fragment van het Vostok 1 ruimtevaartuig – waarmee de eerste vlucht rond de aarde gemaakt is. Het Gagarin-model is een van de meest exclusieve modellen in de geschiedenis van Caviar geworden – er zullen slechts 12 smartphones van geproduceerd worden, ter ere van de gedenkwaardige datum 12 april.

Dit is tevens het duurste model binnen de Space Conquerors collectie. De iPhone 12 Pro Gagarin editie is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van $8.920 USD. Voor de iPhone 12 Pro Max is de vanaf prijs vastgesteld op $9.450 USD.

Space Conquerors: Korolev Limited Edition

Caviar heeft ook een iPhone gemaakt dat in teken staat van de Oekraïens Sovjet natuurkundige Sergej Pavlovitsj Korolev, ook wel vader van het Sovjet ruimtevaartprogramma genoemd. Dit smartphone model is versierd met een driedimensionale vergulde ster, dat ​​de naam draagt van de grote Sovjet-ingenieur en maker van de eerste kunstmatige aardse satelliet, de Spoetnik 1.

Een opvallend designdetail is de enorme ster die door een mensenhand de ruimte in wordt gegooid. Het is een symbool van de wereldwijde gebeurtenis. Het is een metaforische weergave van hoe Korolev en de Sovjet-Unie de eerste stappen naar kosmische oneindigheid zetten.

De behuizing van de smartphone is gemaakt van gehard titanium met een artistieke tekening van een donker ruimtelandschap. Voor de decoratie is een dubbele coating van 18-karaats goud aangebracht, gemaakt volgens de 7 micron Double Electroplated-techniek.

Caviar zal 99 exemplaren vervaardigen van de Korolev editie. De iPhone 12 Pro Korolev editie is verkrijgbaar voor $ 6.760 USD (128GB). Voor de iPhone 12 Pro Max beginnen de prijzen bij $7.300 USD.

iPhone 12 Pro Limited Edition in teken van Bezos

Het vierde model binnen de Space Conquerors collectie van Caviar is gewijd aan de Amerikaanse ruimtevaart pioneer Jeff Bezos en zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Zijn missie is om mensen naar de Maan te brengen. De Maan lijkt zo dichtbij dat je je hand kunt uitstrekken en aanraken, maar de 384.467 kilometer die ons van elkaar scheiden, is een serieuze test voor ervaren astronauten.

De smartphone heeft een titanium behuizing dat versierd is met het symbool van Blue Origin; een grijze titaniumveer. Op de achtergrond is een diepblauwe composietsteen gebruikt, dat de aarde symboliseert.

Onze planeet valt op in de eindeloze ruimte, dat is vormgegeven middels zwart PVD-titanium met geometrische reliëfpatronen. Op de omtrek van de aarde is de gedenkwaardige datum gegraveerd: ‘Going to the Moon to stay, 29 april 2015’. Deze datum verwijst naar het moment waarop de succesvolle test van het herbruikbare driedubbele ruimtevaartuig New Shepard plaatsvond.

Deze bijzondere telefoon verschijnt in een gelimiteerde oplage van 99 stuks. De iPhone 12 Pro Bezos editie is verkrijgbaar voor $ 5.840 USD (128GB). Liefhebbers van de iPhone 12 Pro Max moeten rekenen op een vanaf prijs van $6.380 USD.

Armstrong editie met echt fragment van Apollo 11

Ten slotte heeft Caviar een telefoonmodel gewijd aan de eerste man die voet op de Maan zette: Neil Armstrong. De Amerikaanse astronaut en luchtvaartkundig ingenieur bereikte in 1969, samen met collega’s Buzz Aldrin en Michael Collins, aan boord van het Apollo 11 ruimtevaartuig de Maan. Tijdens zijn afdaling op de ladder deed Armstrong de legendarische uitspraak: ‘That’s one small step for man, one giant leap for mankind.’

Deze iPhone 12 Pro Limited Edition bevat een reliëfafbeelding van titanium, met daarop astronaut Armstrong die de Amerikaanse vlag op de Maan plaatst. Op de achtergrond is een kosmisch landschap te zien, bestaande uit sterren en onze planeet.

Wat dit model extra bijzonder maakt, Caviar heeft een echt fragment in het ontwerp verwerkt van Apollo 11 – het ruimtevaartuig dat de eerste mens naar de maan bracht. Ook is er een herdenkingsgravure toegevoegd met de tekst: ‘First moon landing. July 20, 1969’.

Symbool voor de benaming ‘Apollo 11’ zal Caviar slechts 11 exemplaren maken van de Armstrong editie. Deze exclusieve smartphone heeft een vanaf prijs van $6.450 USD, hiervoor ontvang je de iPhone 12 Pro 128GB. Voor $6.990 ben je de trotse eigenaar van de iPhone 12 Pro Max Armstrong editie.

Het is overigens niet voor het eerst dat Caviar een exclusieve smartphone line-up heeft ontworpen in het teken van de ruimte. Afgelopen jaar werd de iPhone 11 Pro Space Odyssey Collectie in het leven geroepen. Niet lang daarna introduceerde het bedrijf een iPhone 12 Pro Concept gewijd aan Elon Musk en zijn SpaceX project.