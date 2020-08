iPhone 12 Pro Concept smartphone van Caviar Caviar lanceert unieke iPhone 12 Pro Limited Edition, geheel in teken van Elon Musk en zijn SpaceX project. Met echt fragment van het SpaceX Dragon-raket!

Toon pagina inhoud

In september 2019 werd de Apple iPhone 11 serie onthuld, bestaande uit drie modellen. Het jaar is alweer bijna om, wat betekent dat er binnenkort weer nieuwe iPhone modellen geïntroduceerd zullen worden. Vermoedelijk zal de release dit jaar eind september / oktober plaatsvinden, door het coronavirus is er namelijk enige vertraging ontstaan bij de productie van de nieuwe toestellen. Apple lijkt dit jaar maar liefst 4 nieuwe smartphones uit te willen brengen: de iPhone 12 (Max) en de iPhone 12 Pro (Max).

Er is inmiddels al veel bekend omtrent de nieuwe toestellen, toch blijft het definitieve ontwerp vooralsnog een groot geheim. Dat weerhoudt het Russische merk Caviar er echter niet van om alvast een iPhone 12 Pro Concept te lanceren. Caviar staat wereldwijd bekend om haar exclusieve Limited Edition smartphones, waarvoor als basis meestal de nieuwste iPhones en Galaxy smartphones gebruikt worden.

iPhone 12 Pro Limited Edition smartphone

Ditmaal introduceert Caviar de iPhone 12 Pro Discovery Edition. De nieuwe smartphone is geïnspireerd op de ruimdenkende ondernemer Elon Musk die met zijn SpaceX project grote groepen mensen naar planeet Mars wil brengen. Afgelopen week was een absolute mijlpaal, de SpaceX Dragon-raket wist weer veilig op aarde te landen, nadat de raket en zijn twee bemanningsleden de afgelopen twee maanden in de ruimte verbleven.

Deze inspirerende gedachtengoed heeft ertoe geleid dat Caviar haar nieuwe iPhone 12 Pro Limited Edition lanceert onder de bijpassende slogan ‘Musk be on Mars’. Deze kreet staat ook op de achterzijde van het toestel vermeld. Direct daaronder wordt zijn volledige naam vermeld ‘Elon Reeve Musk’ inclusief signatuur.

Ook heeft Caviar de achterzijde voorzien van een prachtige reliëf-afbeelding, waarop de lancering van de SpaceX Dragon-raket te zien is. Wat deze iPhone 12 Pro Concept smartphone echter écht speciaal en uniek maakt, Caviar heeft een klein deeltje van het echte Dragon ruimteschip op de achterzijde van de smartphone verwerkt. Het stukje ruimteschip is in de reliëf-afbeelding geïntegreerd, daar waar de raket de aarde verlaat en opstijgt in de ruimte.

De concept smartphone van Caviar toont ook een vernieuwd camerasysteem, ten opzichte van de iPhone 11 Pro. De échte Limited Edition smartphone zal echter een identitek ontwerp hebben als de iPhone 12 Pro – dit toestel wordt ten slotte als basis gebruikt om vervolgens de achterzijde te customizen.

De iPhone 12 Pro smartphone van Caviar wordt vervaardigd uit titanium, de relief afbeelding is met een laser graveertechniek toegepast op metaal. Ook wordt elk toestel voorzien van een uniek nummer. Caviar zal slechts 19 exemplaren produceren van deze bijzondere Limited Edition iPhone.

Vanzelfsprekend wordt deze luxe en exclusieve smartphone geleverd in een net zo’n chique verpakking. Standaard wordt er een leren koffertje bijgeleverd, waardoor deze Limited Edition telefoon ook een perfect geschenk is voor zakenpartners.

Voor de iPhone 12 Pro Mars Edition beginnen de prijzen bij $4.990 USD (128GB). De iPhone 12 Pro Max heeft een vanaf prijs van $5.450 (128GB). Beide modellen zijn verkrijgbaar in drie geheugenvarianten: 128GB, 256GB en 512GB. Je kunt per direct een pre-order plaatsen.

Caviar lanceert overigens vaker indrukwekkende smartphone modellen die in het teken staan van de ruimte. Deze toestellen worden binnen de Discovery-serie geplaatst, hiertoe behoren onder andere de iPhone 11 Pro Mars & Moon Edition, de Titanic en Vostok 1 Edition en de Soyuz Satellite Edition.

Nike Air Force 1 sneakers

Om het Mars-gevoel compleet te maken heeft Caviar ook een stel sneakers geïntroduceerd, de Nike Air Force 1. De stoere sneakers zijn gemaakt van echt leer en met de hand geverfd, ze tonen de rode planeet en z’n prachtige sterrenhemel. Met de painting wordt de indruk gewekt alsof je net een wandeling hebt gemaakt op Mars en het stof van de rode planeet nog op je zool zit.

Op de veters is een titanium afbeelding van de SpaceX Dragon-raket afgebeeld. En ook de sneakers worden voorzien van een écht stukje van de shuttle die voor de SpaceX-missie is gebruikt. Zie jij jezelf al lopen op deze bijzondere sportschoenen? Caviar zal slechts 49 exemplaren produceren, waarmee verwezen wordt naar de leeftijd van Elon Musk.

De prijs van de Nike Limited Edition sneakers is vastgesteld op $ 1.380 USD. Mocht je geïnteresseerd zijn, de schoenen en smartphone worden gratis aan huis geleverd. Ook ontvang je één jaar service garantie van Caviar.