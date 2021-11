Xiaomi Watch S smartwatch Xiaomi vraagt een nieuw handelsmerk aan voor ‘Xiaomi Watch S’ in Peru. De benaming en omschrijving duidt op de komst van een nieuwe smartwatch.

Vier dagen geleden introduceerde Xiaomi de Redmi Watch 2, een budget smartwatch met een AMOLED display. Daarnaast heeft het bedrijf de Mi Watch, de Mi Watch Lite en de Mi Watch Color in het assortiment. Daarbij laten we de Mi Smart Band activity trackers even buiten beschouwing. Ondertussen lijkt de Chinese fabrikant zich voor te bereiden op de komst van een nieuwe smartwatch.

De nieuwe wearable zal onder de merknaam Xiaomi Watch S in de markt worden gezet, zo blijkt uit een handelsmerk dat Xiaomi afgelopen week heeft ingediend in Peru.

Xiaomi Watch S

Op 18 november 2021 heeft Xiaomi Inc. een trademark aanvraag ingediend in Peru bij Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) voor de merknaam ‘Xiaomi Watch S’. Het handelsmerk is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Xiaomi Watch S trademark description: smart watches; smart rings; smart glasses; smart phones in the form of a wristwatch’

Uit de benaming en de omschrijving kan worden vastgesteld dat het om een slim horloge gaat. Mogelijkerwijs gaat het om een goedkoop model, als tegenhanger van de Realme Watch S. De ‘S’ benaming zou natuurlijk ook kunnen refereren aan ‘Sport’.

Het is in ieder geval opvallend te noemen dat Xiaomi voor deze benaming kiest als RealMe. Temeer omdat de Watch S van Realme erg veel similariteiten bevat met de Mi Watch. Ook qua design lijken de devices erg op elkaar, mede doordat beide over een rond display beschikken.

Details omtrent de functies blijven vooralsnog onbekend. Ook is het nog helaas onduidelijk wanneer de Xiaomi Watch S geïntroduceerd zal worden.

Download official trademark documentation: Xiaomi Watch S.