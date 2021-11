Motorola Moto Watch 100 Nieuwe Motorola smartwatch draait op Moto Watch OS. De Moto Watch 100 is verkrijgbaar als 42mm model, heeft een rond scherm en een lange accuduur.

Toon pagina inhoud

Lenovo heeft een nieuwe Motorola smartwatch aangekondigd. Na de Moto 360 is het ditmaal de beurt aan de Moto Watch 100. Het stijlvolle horloge heeft een rond display, een aluminium horlogekast en een siliconen bandje. De 42mm smartwatch is licht van gewicht en draait op het Moto Watch OS – dat is voor het eerst, vorige horloges van het merk draaien namelijk op het Wear OS van Google. Vermoedelijk is het nieuwe besturingssysteem gebaseerd op real-time OS (RTOS) – zoals ook het geval is bij de OnePlus Watch. Dergelijke horloges bieden doorgaans een relatief lange accuduur, maar wat minder functies dan een Wear OS horloge.

Het nieuwe horloge is uitgerust met een 1,3-inch LCD display met een resolutie van 360×360 pixels. Het betreft een Always-On display. De Motorola Moto Watch 100 is tevens geschikt voor fitness en health doeleinden. Er zijn 26 sport-tracking modi toegevoegd, van rennen tot roeien – alle populaire sporten zijn inbegrepen – zodat je jouw sport-activiteiten moeiteloos kunt registreren.

Motorola Watch 100 beschikt over 26 sport modi

Het horloge kan onder andere bijhouden hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel calorieën je hebt verbrand en de afstand die je hebt afgelegd. Ook is er een hartslagmeter en een zuurstofsaturatie meter (SPO2 sensor) voorhanden. Daarnaast is GPS aanwezig evenals diverse sensoren om beweging te detecteren. Tijdens je slaap worden eveneens de nodige gegevens verzameld, waaronder je slaapduur en efficiëntie.

In december wordt de bijbehorende Motorola fitness app gelanceerd. Vooralsnog werkt de nieuwe Motorola Watch alleen met Android. In December zal er tevens een Moto iOS app ter beschikking worden gesteld. Er worden 6 analoge en digitale watch faces inbegrepen.

De Moto Watch 100 beschikt over een 355 mAh batterij die een accuduur van zo’n 2 weken moet leveren. Dit is een groot voordeel ten opzichte van Wear OS horloges – die het doorgaans beduidend minder lang uithouden. Bovendien is de accu van het Motorola horloge na één uur opladen alweer helemaal vol.

Prijs & Verkrijgbaarheid van de Motorola smartwatch

Een opvallend detail, dit horloge zal niet worden verkocht door Motorola zelf. De nieuwe wearable wordt gevoerd door het Canadese eBuyNow Commerce, die de licentierechten van Lenovo heeft gekocht. Het bedrijf werkt al langer samen met Motorola en voerde onder andere ook de Moto 360 (2019). De smartwatch zal onder andere worden aangeboden via de website MotoWatch.com.

De behuizing is 5ATM gecertificeerd, wat inhoudt dat het een stof- en waterdicht horloge betreft. Vanaf 10 december zal de Moto Watch 100 verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van $100 USD. Er is keuze uit twee kleuren Glacier Silver en Phantom Black. De Moto Watch OS smartwatch wordt helaas uitsluitend in Amerika en Canada uitgebracht.

Standaard wordt er een zwart siliconen horlogebandje meegeleverd, evenals een magnetische charging cradle. Dankzij een ingenieus systeem met springveer is het bandje zeer eenvoudig en snel te vervangen.