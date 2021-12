iPhone 13 Pro met kogelwerende behuizing Caviar introduceert de iPhone 13 Pro Stealth 2.0 Collectie, bestaande uit twee kogelwerende telefoon modellen. Eén met en één zonder camera’s.

Het Russische Caviar staat erom bekend customed smartphone modellen uit te brengen, die veelal gebaseerd zijn op de nieuwste iPhone of Galaxy modellen. De telefoons worden in een speciaal daarvoor ingericht design atelier onder handen genomen, waar ze worden voorzien van de meest luxe en duurzame materialen. Afgelopen maand introduceerde het bedrijf nog de iPhone 13 Pro Electro, dat deels is vervaardigd uit een Tesla Model 3. Ditmaal brengt Caviar een kogelwerende iPhone uit. Het toestel heet de iPhone 13 Pro Stealth 2.0.

De nieuwe collectie van Caviar bestaat uit twee modellen. Eén zwart model zonder camera, ontworpen voor mensen die werken in streng beveiligde gebieden waar het gebruik van camera’s verboden is. Deze telefoon ziet er bijzonder strak uit en beschikt over een verticale satijn afwerking. Het tweede model heeft een militaire stijl. Dit toestel is wel voorzien van camera’s, heeft een duurzame titanium behuizing met een zwart/wit camouflage patroon.

Met de Stealth 2.0 Collectie borduurt Caviar voort op de iPhone 12 Pro Stealth dat Caviar in december vorig jaar introduceerde. Dit was Caviar’s eerste iPhone zonder camera. Daar zijn ditmaal kogelwerende eigenschappen aan toegevoegd.

Kogelwerende iPhone van Caviar

De nieuwe Limited Edition smartphones hebben een behuizing die is gemaakt van Klasse 2 Body Armor (BR-2). Dat houdt in dat de behuizing is beschermt tegen pistoolschoten. Om dit mogelijk te maken heeft Caviar de expertise ingeroepen van NPO TCIT, een bekende fabrikant voor bulletproof vesten, pantservoertuigen en gevechtshelikopters.

Caviar heeft ook testen laten uitvoeren met de smartphone op een gespecialiseerde schietbaan. Hierbij weerstond de customized iPhone twee directe kogelinslagen. De test is opgenomen op video en hieronder te bekijken.

Voor het eerste schot is een sportversie van het Makarov-pistool gebruikt, de Baikal-442. Het Makarov-pistool is het populairste pistool in Oost-Europa en een van de meest populaire ter wereld. Het tweede schot werd afgevuurd met het populaire Oostenrijkse Glock 17-pistool.

Een woordvoerder van Caviar zegt: In het tijdperk van internet en digitale technologieën is het moeilijk om geheimhouding en privacy van je persoonlijke leven te bewaken. Onze droom is om de perfecte telefoon voor James Bond te maken. Zodat je grenzen beschermd blijven en je vertrouwelijkheid intact.

Caviar zal 99 exemplaren produceren van de iPhone 13 Pro Stealth 2.0. Deze exclusieve, kogelvrije iPhone is verkrijgbaar vanaf $ 6.290 USD. Hiervoor ontvang je het camouflage model met 128GB geheugen. Daarnaast wordt er keuze geboden uit 256GB, 512GB en 1TB. Voor het zwarte model zonder camera’s is de vanaf prijs vastgesteld op $6.370 USD. Geïnteresseerden kunnen tevens kiezen voor de iPhone 13 Pro Max.



Specificaties iPhone 13 Pro en Pro Max

Ongeacht welke variant je prefereert, het toestel zal exact dezelfde features bieden als het standaard model. Althans, het zwarte model beschikt dus niet over camera’s – dat is uiteraard een belangrijk verschil.

De iPhone 13 Pro wordt gekenmerkt door een 6,1” Super Retina XDR-display met Promotion technologie (120Hz). Het vernieuwde display ziet er bijzonder scherp en helder uit en blijft dankzij de toepassing van Ceramic Shield goed beschermt tegen krassen en stoten.

De smartphone wordt aangedreven door de uiterst krachtige A15 Bionic chip. Deze SoC levert ongeëvenaarde prestaties. Het toestel draait op het Android iOS 15 besturingssysteem. Verder is de behuizing IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat de telefoon stof- en waterbestendig is. Ook de accuduur is verbeterd. De iPhone 13 Pro is uitgerust met een 3.095 mAh batterij die het 1,5 uur langer volhoudt dan z’n voorganger.

De iPhone 13 Pro Max is in grote lijnen gelijk aan het Pro model. Een belangrijk verschil zit hem in de grootte van het toestel. De Pro Max beschikt namelijk over een 6,7” display. Ook is er een beduidend grotere accu ingebouwd van maar liefst 4.352 mAh.

Aangaande de camera’s, de 13 Pro (Max) beschikt over een 12MP FaceTime camera. Daarnaast zijn er drie 12MP camera’s geplaatst op de achterzijde, met een groothoek, ultra-groothoek en een telefoto zoomlens. De camera’s zijn sterk verbeterd ten opzichte van de 12-serie.

Bij het zwarte Stealth 2.0 model van Caviar zijn de camera’s eruit gehaald, waardoor deze functionaliteit komt te vervallen. Met het camouflage model -zoals hieronder afgebeeld- kun je wel foto- en video opnames maken.

Bulletproof iPhone met camera’s