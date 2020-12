iPhone 12 Pro zonder camera’s Caviar lanceert een luxe variant van de iPhone 12 Pro. Deze Limited Edition heeft geen enkele camera, waardoor fraudeurs geen toegang kunnen krijgen.

Het Russische bedrijf Caviar brengt met regelmaat luxe Limited Edition smartphones uit, die veelal gebaseerd worden op de topmodellen van Apple en Samsung. Afgelopen week bracht Caviar een bijzondere iPhone 12 Pro Max uit in teken van Joe Biden en Donald Trump. Ditmaal introduceert het bedrijf een iPhone 12 Pro zonder camera’s.

Het nieuwe model van Caviar, genaamd Titanium iPhone 12 Pro Stealth, is ontworpen om de eigenaar te beschermen tegen geheime bewaking. Met de benaming Stealth wordt gerefereerd aan het Stealth-vliegtuig, dat is ontworpen om detectie te voorkomen middels een verscheidenheid aan technologieën die de reflectie / emissie van radar, infrarood, zichtbaar licht, radiofrequentiespectrum en audio verminderen – gezamenlijk bekend als stealth-technologie.

Smartphone zonder camera

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe iPhone 12 Pro Limited Edition is de afwezigheid van camera’s. Aan de achterzijde zijn alle camera’s verwijderd, aan de voorzijde is de camera uitgeschakeld. Zodoende is het ook niet mogelijk voor fraudeurs om toegang te krijgen tot jouw smartphone, wat de gebruiker een extra veilig gevoel moet geven. Met name in bedrijfstakken waar beveiliging een belangrijk aspect is, wordt het gebruik van smartphones met camera niet altijd toegestaan. Ook criminelen kunnen natuurlijk hun voordeel doen met zo’n toestel.

De nieuwe collectie bestaat uit twee modellen. De iPhone 12 Pro Stealth is gemaakt van gehard titanium met verticale guilloche. ‘Guilloche’ is een decoratieve tekening met een ingewikkeld repetitief patroon, bedoelt voor het beschermen van documenten en certificaten.

Deze Limited Edition smartphone is afgewerkt met een duurzame zwarte lasercoating, waardoor dit toestel een strakke minimalistische uitstraling heeft.

iPhone 12 Pro Stealth Gold Limited Edition

Het tweede model is een stuk opvallender. De iPhone 12 Pro Stealth Gold heeft eveneens een behuizing gemaakt van gehard titanium, hier is een extra duurzame PVD-gouden coating overheen geplaatst. Van beide Limited Edition varianten worden 99 exemplaren geproduceerd. Elke telefoon krijgt zijn eigen unieke nummer, die in de zijkant van het toestel staat ingegraveerd.

Geïnteresseerde kunnen kiezen uit twee basismodellen: de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, beide zijn verkrijgbaar in drie geheugenvarianten: 128GB, 256GB en 512GB. De verkoopprijs van de Stealth Edition begint bij $ 5.060 USD, de Stealth Gold Edition heeft een vanaf prijs van $ 5.520 USD.