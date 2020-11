iPhone 12 Pro Max in teken van Joe Biden en Donald Trump Caviar introduceert iPhone 12 Pro Max Limited Edition smartphone met in de hoofdrol president-elect Joe Biden en zittend president Donald Trump.

Naar aanleiding van de historische Amerikaanse verkiezingen tussen Joe Biden en Donald Trump heeft Caviar besloten om een Limited Edition smartphone te ontwerpen van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, geheel in teken van de twee politici en de machtsstrijd tussen de Republikeinen en de Democraten. De nieuwe toevoeging heet ‘Sands of Time’, waarmee verwezen wordt naar het nieuwe tijdperk dat inluidt.

Caviar is een Russisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het verrijken en decoreren van Apple en Samsung smartphones met luxe materialen, zoals goud, titanium, leer en edelstenen. Ditmaal is de iPhone 12 Pro (Max) als basis gebruikt. Caviar heeft de achterzijde van deze 5G telefoon voorzien van een tweetal basreliëf-portretten van president-elect Joe Biden en zittend president Donald Trump. Middels een zandloper wordt aangeduid dat het oude tijdperk voorbij gaat en er nieuwe hoop en plannen ontstaan.

iPhone 12 Pro Max met gouden zandloper

Op de cover van de telefoon wordt ook een afbeelding weergegeven van de Amerikaanse vlag, deze is vervaardigd uit duurzaam titanium. De Amerikaanse vlag wordt gekenmerkt door 50 sterren, waarmee verwezen wordt naar de 50 Amerikaanse lidstaten. De 7 horizontale lijnen worden in het telefoonontwerp verticaal weergegeven..

Om de zandloper vorm te geven is 18 karaats goud gebruikt, ook de bas-reliëfportretten van Joe Biden en Donald Trump zijn gemaakt van echt goud, dat wordt beschermt door een laagje glas. Deze iPhone 12 Pro Max Limited Edition is niet alleen een bijzonder vormgegeven smartphone, het symboliseert ook de historische gebeurtenis die momenteel in Amerika gaande is.

Deze unieke 5G telefoons zijn wel behoorlijk kostbaar. Voor de iPhone 12 Pro (128GB) beginnen de prijzen bij $14.900 USD. Het grotere model, de iPhone 12 Pro Max is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van $18.360. Caviar zal 46 exemplaren producten van deze nieuwe Limited Edition smartphone. Met het getal 46 wordt verwezen naar het aantal presidenten dat Amerika door de tijd heen heeft gekend.

Amerikaanse verkiezingen tussen Joe Biden en Donald Trump

Vier jaar geleden wist Donald Trump voor veel opschudding te zorgen. Niet eerder had een niet-politicus de Amerikaanse verkiezingen weten te winnen. Gedurende de 4 jaar dat Trump als president van Amerika heeft gefungeerd is er echter een grotere kloof ontstaan tussen de bevolking, met de Republikeinen aan de ene kant en de Democraten aan de andere kant.

De verkiezingen dit jaar waren dan ook enorm spannend. Inmiddels is Joe Biden gekozen tot president-elect. De zittende president Donald Trump is echter van mening dat er is gefraudeerd tijdens de verkiezingen en weigert zodoende de verkiezingsuitslag te accepteren. Ondertussen kampt het land met grote problemen, zowel economisch, als op het gebied van COVID-19 (coronavirus). Amerika behoort tot de zwaarst getroffen landen, volgens sommige is de aanpak van Trump hier de oorzaak van. Het is nu aan Biden de taak om Amerika weer te helen, zoals hij in z’n verkiezingstoespraak meldde.

Het is overigens niet voor het eerst dat Caviar de politiek gebruikt als thema voor haar Limited Edition uitvoeringen. Zo bracht het Russische bedrijf vorig jaar tijdens President’s Day ook al een collectie 24-karaats gouden modellen uit waarbij de presidenten van Amerika centraal werden gesteld.