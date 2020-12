Apple AirPods Max een gouden Limited Edition uitvoering De nieuwe AirPods Max Limited Edition van Caviar is een bijzonder luxe 18-karaats gouden koptelefoon met een zachte krokodillenleren hoofdband.

De Apple AirPods behoren al jaren tot de meest populaire oordopjes wereldwijd. Eerder deze maand introduceerde Apple de nieuwe AirPods Max, dit is de eerste geavanceerde over-ear headphone van het merk. De AirPods Max bieden hifi-geluid, adaptieve EQ en actieve ruisonderdrukking. Met een adviesprijs van €630 behoort deze koptelefoon tot de absolute top. Zoek je toch iets exclusievers, dan biedt Caviar nu een bijzonder alternatief voor de rijken onder ons. Caviar heeft zojuist een gouden Apple AirPods Max geïntroduceerd, met maar liefst 830 gram aan puur goud.

Het Russische Caviar staat erom bekend Apple producten te verrijken met duurzame en zeldzame materialen, zoals goud, leer en edelstenen. Zo biedt het bedrijf talloze Limited Edition uitvoeringen van de AirPods Pro in het assortiment. Ditmaal zijn de AirPods Max onderhanden genomen in het juweliersatelier van Caviar.

AirPods Max gouden koptelefoon met krokodillenleren hoofdband

De AirPods Max Limited Edition van Caviar is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart. De hoofdband wordt vervaardigd uit krokodillenleer, wat bijdraagt aan een bijzonder stijlvolle uitstraling en bovendien lekker zacht aanvoelt. De hoogglanzende oorschelpen zijn gedecoreerd met 18-karaats goud, wat deze koptelefoon bijzonder luxe en uniek maakt. Op het midden van de oorschelpen is het Caviar logo verwerkt. Ook de knoppen en de kenmerkende Digital Crown zijn omhuld in goud.

Deze unieke koptelefoon wordt voorzien van maar liefst 830 gram goud. Voor het vervaardigen ervan is zelfs ruim een kilo goud nodig. Vanzelfsprekend zorgt dit ook voor het nodige extra gewicht. Net als bij de reguliere AirPods Max levert Caviar een zachte compacte Smart Case mee, waar je de draadloze hoofdtelefoon veilig in kunt opbergen, deze case dient tevens als oplader. De koptelefoon heeft overigens een lange accuduur van 20 uur.

De AirPods Max Limited Edition uitvoering van Caviar biedt exact dezelfde functionaliteit als de reguliere variant van Apple. Zo detecteert de headphone automatisch wanneer deze op het hoofd wordt gezet, aan de hand van optische en positie sensoren. Zodra je de headset opzet hoor je geluid.

Deze stijlvolle audio accessoire is te gebruiken in combinatie met een iPhone, een iPad, een Mac en/of een Apple Watch. Behalve het afspelen van muziek, kun je de headphone ook inzetten om te bellen. Dankzij de ondersteuning voor Siri kun je de koptelefoon ook spraakopdrachten geven, zo kun je bijvoorbeeld routeaanwijzingen vragen of berichten laten voorlezen.

Door de grote hoeveelheid goud dat wordt toegepast bij deze Limited Edition uitvoering heeft Caviar ervoor gekozen om van beide kleurvarianten slechts 1 exemplaar te produceren. Voor een bedrag van $108.000 ben jij gegarandeerd de enige in de wereld die met deze glamoureuze gouden headphone rondloopt.

Dit is overigens niet het enige product dat Caviar vandaag geïntroduceerd heeft. Als onderdeel van het nieuwe 2021 portfolio heeft het Russische merk ook een zeer luxe gouden Sony PS5 Limited Edition uitgebracht. Daarnaast zal het bedrijf een Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition uitbrengen, die eveneens rijkelijk gedecoreerd is met massief goud.