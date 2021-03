Samsung Galaxy S21 Ultra voorzien van 1 kilo goud Caviar transformeert de Samsung Galaxy S21 serie in een 24-karaats goudstaaf. Deze Limited Edition smartphones behouden hun waarde door de tijd heen.

Caviar heeft zojuist de Goldphone aangekondigd, een bijzondere Limited Edition smartphone die binnen de befaamde Gold Collection is geplaatst, waartoe ook de PlayStation 5 Limited Edition behoort. De Goldphone wordt verrijkt met 1 kilogram 24-karaats goud en heeft de vorm van een goudstaaf. Als basis voor deze creatie wordt de Samsung Galaxy S21 serie gebruikt. Klanten hebben keuze uit de Samsung S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. Ben je meer fan van de Apple iPhone? Dan kun je ook nog kiezen voor de iPhone 12 Pro (Max).

De achterzijde van de smartphone is grondig onderhanden genomen door Caviar. Om de S21 te transformeren in een goudstaaf is het camerasysteem geëlimineerd. Het is een prachtig afgeronde smartphone dat is gegoten in 1 kilo goud. De specificaties hiervan zijn achterop het toestel ingegraveerd: ‘Fine Gold 999.9, net weight 1000g.’.

Samsung Galaxy S21 Gouden Limited Edition

Normaliter gebruikt Caviar voor haar luxe smartphone creaties 18-karaats goud (750 gold), wat praktischer is in het dagelijks leven en bovendien betaalbaarder is. De Goldphone is echter een beleggingsobject, dat zijn waarde zal behouden door de jaren heen. Daarom heeft Caviar ditmaal gekozen voor 24-karaats goud, oftewel puur goud (99,9% in plaats van 75%).

Van deze unieke Limited Edition smartphone worden slechts 7 exemplaren vervaardigd. Op de achterzijde van de Samsung Galaxy S21 staat aan de onderzijde een uniek nummer ingegraveerd, zodat de eigenaar precies kan zien welk exemplaar van hem is.

Met een verkoop adviesprijs van $169.000 USD is dit de duurste Samsung Galaxy S21 Ultra die je kunt kopen. Klanten hebben keuze uit drie geheugenvarianten: 128GB, 256G en 512GB.

Elke Limited Edition smartphone van Caviar wordt geleverd in een chique verpakking. Voor deze Goldphone is er gekozen voor een luxe witte koffer met een cijferslot. Hiermee wordt de exclusiviteit van dit model onderstreept.