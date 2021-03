iPhone 12 Pro Goldphone vormgegeven als 1 kilo goudstaaf Caviar introduceert een luxe iPhone 12 Pro in de vorm van een goudstaaf en belegt met 1 kilo goud. Een interessant investeringsobject voor de rijken.

Het Russische bedrijf Caviar staat bekend om het verrijken en decoreren van high-end Apple en Samsung smartphones met zeldzame materialen, waaronder edelmetalen. Ditmaal kiest Caviar voor een iets andere benadering. Voor de nieuwe Goldphone is de iPhone 12 Pro (Max) als basis gebruikt. In het juweliersatelier van Caviar wordt de smartphone belegd met een kilo 24-karaats goud, wat het een interessant investeringsobject maakt voor beleggers.

Doorgaans gebruikt Caviar 18-karaats goud voor haar luxe creaties, wat praktischer is in het dagelijks leven en bovendien betaalbaarder is. Ditmaal maakt Caviar uitsluitend gebruik van 24-karaats goud, wat het een waardevolle investering maakt voor de lange termijn.

iPhone 12 Pro versiert met 1 kilo puur goud

De iPhone 12 Pro Goldphone van Caviar ziet eruit als een staaf goud, met behoudt van alle slimme functies die de iPhone te bieden heeft. Althans, de meeste functies, want om dit gouden ontwerp te creëren heeft Caviar besloten om het camerasysteem te elimineren.

Op de achterzijde van de smartphone wordt het logo van Caviar verwerkt. Direct daaronder worden de letters ‘Fine Gold 999.9’ ingegraveerd, inclusief het gewicht van 1000 gram. De Goldphone komt in een gelimiteerde oplage van slechts 7 stuks. Op de achterzijde van het toestel wordt tevens een uniek nummer ingegraveerd.

Deze gouden Limited Edition smartphone wordt geleverd in een luxe witte koffer, die voorzien is van een cijferslot. Zo kun je deze kostbare telefoon veilig opbergen. Caviar levert over de hele wereld, elke telefoon wordt door een privékoerier afgeleverd. De levering zit bij de prijs inbegrepen, ongeacht waar je je op de wereld begeeft.

Vanzelfsprekend behoudt deze gouden iPhone alle functies die ook in de reguliere iPhone 12 Pro (Max) terug te vinden zijn – afgezien van de camera’s aan de achterzijde. Klanten kunnen kiezen uit het Pro of Pro Max model. Beide toestellen zijn verkrijgbaar in drie geheugenvarianten: 128GB, 256GB en 512GB.

De verkoopadviesprijs van de Caviar Goldphone is vastgesteld op $159.000 USD, hiervoor ontvang je de 128GB iPhone 12 Pro. Kies je liever voor een Samsung telefoon? Als alternatief biedt Caviar hetzelfde design ook aan met als basis de Samsung Galaxy S21.