Samsung S22 prijs, geheugen, kleuren en release Lees meer over de verwachte prijs voor de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra, de beschikbare geheugenvarianten, de release datum en verkrijgbare kleuren.

Over minder dan drie weken zal Samsung een Galaxy Unpacked event inplannen om de nieuwe line-up aan te kondigen. Het gaat om drie Galaxy S22 smartphones en drie Galaxy Tab S8 tablets. Begin deze maand doken er voor het eerst prijzen op van de verwachte Samsung S22, S22+ en S22 Ultra modellen. Het prijs overzicht toonde aan dat de nieuwe modellen iets duurder worden dan vorig jaar. In de tussentijd is er echter nieuwe informatie online verschenen, waaruit blijkt dat de nieuwe S-serie smartphones waarschijnlijk toch goedkoper worden dan vooraf gedacht.

Het is de bekende Duitse leaker Roland Quandt die de Europese prijzen heeft gedeeld via Twitter. Hij meldt de prijzen voor alle drie de modellen en voor alle beschikbare geheugenvarianten. Onderstaand zie je de verwachte prijzen per model.

Samsung Galaxy S22 prijs & geheugen

• Samsung Galaxy S22 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 850

• Samsung Galaxy S22 8GB / 256GB – Prijs los toestel : € 900

• Samsung Galaxy S22 Plus 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 1.050

• Samsung Galaxy S22 Plus 8GB / 256GB – Prijs los toestel : € 1.100

• Samsung Galaxy S22 Ultra 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 1.300

• Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB / 256GB – Prijs los toestel : € 1.400

• Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB / 512GB – Prijs los toestel : € 1.500

Het 1TB Galaxy S22 Ultra model ontbreekt in de lijst. Het lijkt erop dat Samsung deze geheugenvariant wel degelijk in de maak heeft, vermoedelijk zal het 1 Terabyte model pas op een later moment officieel worden aangekondigd.

Hoe verhoudt de prijs zich ten opzichte van vorig jaar

De prijs van het basismodel blijft identiek aan vorig jaar. Ook de geheugenopties blijven identiek, wel wordt de display wat kleiner. De Galaxy S21 beschikt over een 6,2” display, terwijl de Galaxy S22 wordt voorzien van een 6,1” scherm.

Voor de Samsung S22 Plus blijft de prijs eveneens gelijk aan vorig jaar. Bij dit model heeft Samsung echter wel besloten om het geheugen te verminderen. Waar z’n voorganger werd voorzien van 12GB werkgeheugen zal het nieuwe model standaard voorzien worden van 8GB werkgeheugen. Er zal ditmaal ook geen 12GB variant worden aangeboden.

Daarnaast zal ook het schermformaat van het Plus model kleiner worden dan voorheen. Bij de S21+ ging het om een 6,7” display, de S22+ zal in de markt worden gezet met een 6,6” scherm. Het is opmerkelijk dat Samsung maar liefst €200 extra vraagt voor het Plus model – de voornaamste verschillen met het basismodel zijn te vinden in de displaygrootte en de batterijcapaciteit.

Ten slotte het topmodel, de Ultra wordt €50 duurder dan z’n voorganger. Dat is niet zo vreemd als je je bedenkt dat de S Pen ditmaal standaard zal worden meegeleverd. Helaas heeft Samsung ook bij de Galaxy S22 Ultra besloten om minder geheugen in te bouwen dan vorig jaar. De basisvariant wordt voorzien van 8GB RAM – net als de andere nieuwe S-serie 2022 modellen.

Bij de Ultra kun je echter wel kiezen voor 12GB RAM, door de 256GB of 512GB opslagvariant te kopen. Doordat deze geheugenvarianten zowel over meer werkgeheugen als meer opslaggeheugen beschikken, heeft Samsung besloten om bij deze varianten een meerprijs van €100 te rekenen. Bij de S22 en S22 Plus wordt er €50 extra gerekend, voor dubbel zoveel opslaggeheugen.

Net als bij de Galaxy S21 serie zal Samsung geen oplader meeleveren bij de nieuwe modellen. Het basismodel zal ondersteuning bieden voor 25W snelladen, net als afgelopen jaar. Het Plus en Ultra model zullen beide compatibel zijn met een 45W oplader. Samsung heeft een nieuwe lader ontwikkelt, die 30% compacter is dan voorheen. Deze 45 Watt USB-C adapter krijgt een verkoopprijs van €50.

Uiteraard zal Samsung meer optionele accessoires ter beschikking stellen. Denk aan een grote verscheidenheid aan officiële hoesjes en cases – die in tal van kleuren zullen worden aangeboden.

Afgelopen week heeft het bedrijf reeds een blog post online gezet omtrent het Galaxy Unpacked evenement. Hierbij werd tevens duidelijk gemaakt dat het nieuwe topmodel, de Galaxy S22 Ultra, over een geïntegreerd S Pen compartiment zal beschikken. De S22 Ultra wordt daarmee een vervanger van de S21 Ultra en de Note 20 Ultra.

Beschikbare kleuren en Release datum

Sprekende over de kleuren, de Samsung Galaxy S22 / S22+ worden in vier standaard kleuren uitgebracht: zwart, wit, groen en pink gold. De Samsung S22 Ultra wordt in de kleuren zwart, wit, groen en burgundy verwacht. Mogelijkerwijs zullen er ook nog enkele exclusieve kleuren worden uitgebracht, die uitsluitend via de website van Samsung worden aangeboden.

Waarschijnlijk zal de officiële introductie op woensdag 9 februari 2022 plaatsvinden. Op dat moment wordt het ook mogelijk om een pre-order te plaatsen voor één van de nieuwe modellen. Verwacht wordt dat de wereldwijde release plaatsvindt op vrijdag 25 februari. Vanaf dat moment kun je de telefoons ook in de winkel kopen.

Uiteraard wordt het ook mogelijk om de Samsung S22 met abonnement te kopen. Alle Nederlandse retailers waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Telfort, en Ben zullen de nieuwe S-serie smartphones aanbieden.

Zoek je een goedkoper alternatief? Eerder deze maand heeft Samsung de Galaxy S21 FE onthuld. Dit is een Android 12 smartphone met 6,4-inch AMOLED display, een triple camera en voorzien van een Snapdragon 888. In deze Galaxy S21 FE review lees je meer over de prestaties van de nieuwe Fan Edition. Op den duur wordt er overigens ook een Galaxy S22 FE verwacht – als goedkoopste toevoeging binnen de S22 line-up. Vermoedelijk zal dit toestel ergens in de tweede helft van 2022 arriveren.