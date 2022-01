Samsung S22 officiële introductie tijdens Galaxy Unpacked Het staat definitief vast. Op woensdag 9 februari 2022 zal Samsung de nieuwe Galaxy S22 smartphone serie onthullen, tijdens het Galaxy Unpacked event.

Al maanden wordt er online gesproken over de nieuwe Galaxy S-serie smartphones. Vorig jaar werd de Galaxy S21 serie in januari geïntroduceerd. Ditmaal houdt Samsung er een iets andere planning op na. Eerder deze maand werd namelijk de langverwachte Galaxy S21 FE aangekondigd. Zodoende laat de Galaxy S22 serie iets langer op zich wachten. Nog even geduld, op 9 februari 2022 zal de nieuwe S-serie line-up officieel worden aangekondigd.

Vorige week liet de bekende leaker Ice Universe via Twitter en Weibo weten dat het Samsung Unpacked launch event op woensdag 9 februari zal plaatsvinden – een dag later dan menigeen op dat moment dacht.

De introductiedatum wordt nu bevestigd door de Amerikaan Evan Blass, die via Twitter een officiële marketingafbeelding van Samsung deelt waarop vermeld staat: ‘Galaxy Unpacked, 9 February 2022, 15:00’.

Grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, heeft op basis van deze marketingafbeelding een reeks nieuwe product renders gemaakt van de Samsung S22 Ultra.

Samsung Galaxy Unpacked

Onbekend is waar de marketing poster vandaan komt, waardoor ook niet met zekerheid gezegd kan worden om welke tijdszone het hier gaat. Vermoedelijk gaat het om de Engelse tijd – in Londen is het één uur vroeger dan in Nederland. Dat zou overeenkomen met hetgeen Ice Universe vorige week meldde. Hij meldt namelijk ‘23:00 Beijing time’ – wat gelijk staat aan 16:00 CET – Nederlandse tijd.

Op de afbeelding is verder een grote roze ‘S’ te zien. De kleur lijkt exact overeen te komen met de nieuwe Burgundy uitvoering van de Galaxy S22 Ultra. Deze nieuwe kleur was tevens zichtbaar op de allereerste officiële persafbeelding van de Samsung S22 serie – die LetsGoDigital kort voor Kerst exclusief wist te bemachtigen.

Met de ‘S’ lijkt Samsung zowel te refereren aan de S-Serie, als de S Pen ondersteuning. De Galaxy S22 Ultra wordt namelijk de allereerste S-serie telefoon met een styluspen compartiment. Zodoende wordt het Ultra model de vervanger van de Galaxy S21 Ultra als ook de Galaxy Note 20 Ultra – de Note-benaming komt hiermee definitief tot een einde. De andere twee S22 modellen zullen overigens geen ondersteuning bieden voor de S Pen, deze functionaliteit blijft exclusief voor het Ultra model.

In de afbeelding is nog een verwijzing naar de S Pen te vinden. Het gaat om de tekst ‘The Epic Standard’, waar een handgeschreven lettertype voor is gekozen. Deze tekst heeft dezelfde Burgundy kleurstelling – die exclusief voor het Ultra model voorbehouden zal zijn.

Samsung zette eerder deze maand al een uitgebreide blog post online, tijdens deze Galaxy Unpacked preview werd tevens verwezen naar de S Pen. Hier zal ongetwijfeld veel aandacht naar uitgaan tijdens de officiële product presentatie op 9 februari.

Het Ultra model krijgt ditmaal ook een afwijkend design ten opzichte van z’n kleinere broers. Om ruimte te maken voor het styluspen compartiment wordt de Galaxy S22 Ultra voorzien van minder afgeronde hoeken. Ook krijgt het een totaal ander camera systeem. Door een water drop camera design toe te passen kan er op het gewicht bespaard worden. Zo heeft Samsung aan alles gedacht om het nieuwe topmodel extra veelzijdig te maken, zonder dat dit ten koste gaat van andere functionaliteiten.

Samsung Galaxy S22 pre-order

De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus worden in vier standaard kleuren verwacht: zwart, wit, groen en pink gold. De Samsung S22 Ultra wordt in de kleuren zwart, wit, groen en burgundy verwacht. Mogelijkerwijs zullen er ook nog enkele exclusieve kleuren worden uitgebracht, die uitsluitend via de website van Samsung worden aangeboden.

Verwacht wordt dat het na de officiële introductie direct mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Tijdens de voorverkoop geeft Samsung doorgaans een presentje, om de verkoop te stimuleren. Zo werd tijdens de pre-order periode van de Galaxy S21 een gratis setje Galaxy Buds Live draadloze oordopjes (t.w.v. €140) en de Galaxy SmartTag Bluetooth tracker (t.w.v. €30) cadeau gegeven.

Ditmaal zal Samsung echter geen nieuwe oordopjes introduceren. Later dit jaar worden overigens nog wel de Galaxy Buds Pro 2 (Q2) en de Galaxy Buds Live 2 (Q3) verwacht – die arriveren echter te laat om ten tijde van de S22 serie cadeau te geven. Mogelijkerwijs worden de Galaxy Buds 2 geschonken als pre-order actie. Deze Bluetooth oortjes werden halverwege 2021 uitgebracht – gelijktijdig met de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoons. Wellicht dat er additioneel een oplader wordt meegeleverd, want het niet meeleveren van een essentieel onderdeel zoals de oplader valt bij veel consumenten in het verkeerde keelgat.

Vermoedelijk wordt de release datum vastgesteld op vrijdag 25 februari 2022. Vanaf dat moment zullen de telefoons ook in de winkel liggen. Ook over de Samsung S22 prijzen en geheugen opties is inmiddels de nodige informatie bekend. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende modellen met de verwachte prijzen voor een simlockvrij los toestel.

Prijs, kleuren & geheugen varianten

• Galaxy S22 – 6,1″ – 8GB RAM / 128GB – Prijs: € 850

• Galaxy S22 – 6,1″ – 8GB RAM / 256GB – Prijs: € 900

• Beschikbare kleuren: zwart, wit, groen, pink gold

• Galaxy S22 Plus – 6,6″ – 8GB RAM / 128GB – Prijs: € 1.050

• Galaxy S22 Plus – 6,6″ – 8GB RAM / 256GB – Prijs: € 1.100

• Beschikbare kleuren: zwart, wit, groen, pink gold

• Galaxy S22 Ultra – 6,8″ – 8GB RAM / 128GB – Prijs: € 1.300

• Galaxy S22 Ultra – 6,8″ – 12GB RAM / 256GB – Prijs: € 1.400

• Galaxy S22 Ultra – 6,8″ – 12GB RAM / 512GB – Prijs: € 1.500

• Beschikbare kleuren: zwart, wit, groen, burgundy

Het Galaxy S22 Ultra 1TB model ontbreekt in de lijst. Het lijkt erop dat Samsung deze geheugenvariant wel degelijk in de maak heeft. Waarschijnlijk zal het 1 Terabyte model pas op een later moment officieel worden aangekondigd.

Het standaard werkgeheugen wordt helaas verminderd. Waar de S21+ / S21 Ultra standaard over 12GB RAM beschikken, wordt dit bij de nieuwe modellen slechts 8GB. Voor meer geheugen dien je simpelweg dieper in je portemonnee te tasten. De vanaf prijs van het basismodel en de Plus variant blijft gelijk aan vorig jaar. Het Ultra model wordt €50 duurder – voor dat geld krijg je wel de S Pen standaard meegeleverd.

Uiteraard wordt het ook mogelijk om de telefoon met abonnement te kopen. Providers als KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Telfort zullen de nieuwe S-serie smartphones ongetwijfeld aanbieden. Door ook direct een abonnement af te sluiten kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs.

Mocht je overigens overwegen om een smartphone te kopen uit de Samsung S21 of S22 serie, realiseer je dan dat deze modellen geen ondersteuning bieden voor een microSD geheugenkaart. Ook wordt er geen oplader meegeleverd in de verkoopverpakking. Je kunt je oude oplader blijven gebruiken of een nieuwe kopen. Samsung zal voor de Galaxy S22 Plus en Ultra een nieuwe 45W oplader beschikbaar stellen, die kost €50. Het basismodel zal slechts ondersteuning bieden voor 25W bedraad opladen.

Op 9 februari 2022 zullen alle ontbrekende details omtrent de nieuwe S-serie smartphones duidelijk worden. Het Samsung Galaxy Unpacked evenement zal tevens via een live stream te volgen zijn. Op dat moment wordt ook het bijbehorende persbericht verspreid en zullen de eerste test exemplaren in omloop gaan.

De eerste hands-on preview publicaties zullen kort daarna volgen. Voor de uitgebreide testen op het gebied van prestaties, de batterij, maar ook test foto’s zullen we nog wat langer geduld moeten hebben. De eerste Samsung S22 reviews zullen zo’n drie weken na de officiële introductie online verschijnen.

Verwacht wordt overigens dat Samsung tijdens het event ook een drietal nieuwe high-end Android tablets zal introduceren. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S8, de Galaxy Tab S8 Plus en de Galaxy Tab S8 Ultra. Laatstgenoemde wordt een geheel nieuw model – die extra groot (14,6″) en extra krachtig wordt.

Dit kwartaal zullen er meer high-end smartphone modellen arriveren – als tegenhangers van Samsung’s S-serie modellen. Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi 12 serie en de OnePlus 10 Pro – deze toestellen zijn reeds in China geïntroduceerd en zullen rond maart ook in Nederland verschijnen. Rond diezelfde periode wordt ook de Oppo Find X5 Pro verwacht. Daarnaast blijft de iPhone 13 serie enorm populair en dan hebben we natuurlijk nog de Google Pixel 6 Pro. Mogelijkerwijs zit er ook nog een Sony Xperia 1 IV in de pijplijn, van dit model is momenteel echter nog bijzonder weinig informatie bekend.

