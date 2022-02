Samsung Galaxy S22 Ultra: Release the Tiger! Samsung zet vol in op de Galaxy S22 Ultra door een grote 3D campagne te lanceren in 5 grote steden wereldwijd, in teken van de Super Clear Lens.

In de 38 seconde durende video teaser getiteld ‘Samsung Galaxy Unpacked February 2022: Tiger in the city’ komen de vijf steden aan bod waar je vast een eerste impressie kunt opdoen van de ‘epic launch’. In Seoul (Zuid-Korea), Kuala Lumpur (Singapore), New York (US), London (Groot Britannië) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) draait Samsung een waanzinnig grote en levensechte 3D campagne, met in de hoofdrol een Tijger. Het lijkt net alsof je een virtual reality bril op hebt.

Met deze omvangrijke reclame zet Samsung vol in op het nieuwe Ultra model. De campagne wordt weergegeven op een groot digitaal 3D scherm. Samsung wil hiermee de geavanceerde fotografie mogelijkheden van de nieuwe smartphones benadrukken. Daarom is er ook gekozen voor een Tijger; een krachtig dier met een uitstekend nachtzicht en levendige kleuren.

De ontwrichtende 3D-tijger breekt door digitale barrières heen, om te laten zien hoe Samsung’s volgende smartphone line-up is ingesteld om gebruikers verbeterde fotografiemogelijkheden te bieden bij weinig licht. Onderstaand wordt de ‘Release the Tiger – Break the rules’ advertentie getoond die vanaf vandaag op de grote billboards in de 5 bruisende steden te zien is.

Hoewel nog niet officieel bevestigd door Samsung, wordt er in deze reclame campagne duidelijk gerefereerd aan de nieuwe Super Clear Lens van de Galaxy S22 Ultra. Deze moet de effecten van reflecties en schitteringen tegengaan. De vernieuwde 108MP camera moet een beduidend betere beeldkwaliteit gaan leveren op het gebied van detail en contrast.

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung een tijger gebruikt in de reclame uitingen rondom de Samsung S22. Vorige week lanceerde het bedrijf een officiële trailer video voor Galaxy Unpacked – in teken van ‘Break the rules of light’.

Verder bleek afgelopen maand uit een officiële blogpost over de S22 serie dat de focus zal worden gelegd op de S Pen. De Samsung S22 Ultra wordt de eerste S-serie smartphone met een styluspen compartiment. Er zal ook standaard een S Pen worden meegeleverd, zoals we ook kennen van de Galaxy Note line-up. Je mag de S22 Ultra dan ook beschouwen als opvolger van de S21 Ultra én de Note 20 Ultra.

Het topmodel krijgt ook een afwijkend camera design, ten opzichte van de andere twee S22 modellen. Er wordt gekozen voor een water drop camera design, zoals LetsGoDigital reeds in oktober wist te onthullen. Naast een vernieuwde 108MP hoofdcamera zal het quad-camera bestaan uit een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP telefoto camera’s (3x en 10x zoom).

In december kreeg LetsGoDigital de allereerste officiële marketing afbeelding van de Samsung Galaxy S22 in handen. Opmerkelijk genoeg verscheen diezelfde afbeelding eerder vandaag ook online in de vorm van een foto van een reclameposter van de Galaxy S22 Ultra die in een Amerikaanse AT&T store is opgehangen.

Is de Samsung S22 Ultra ook wat voor jou? Vergeet dan zeker niet om mee te doen aan deze internationale winactie waarbij je kans maakt op Samsung’s nieuwe topmodel. Daarnaast kun je je via de website van Samsung Nederland aanmelden via het pre-registratie formulier. Je ontvangt dan een kortingsvoucher tijdens de product lancering – deze voucher kun je bijvoorbeeld inzetten voor het kopen van accessoires, zoals de nieuwe 45W oplader of een hoesje voor de Galaxy S22 Ultra.

Uiteraard zal het Galaxy Unpacked evenement ook via een live stream te volgen zijn. Het evenement vindt plaats op woensdag 9 februari om 16:00 Nederlandse tijd. Verwacht wordt dat de nieuwe modellen direct na de officiële introductie verkrijgbaar zullen zijn als pre-order. De Galaxy S22 Ultra wordt op vrijdag 25 februari uitgebracht. Voor het basis- en plus model zullen we waarschijnlijk wat langer geduld moeten hebben. Volgens de meest recent informatie zal de release van de Galaxy S22 en S22+ op vrijdag 11 maart 2022 plaatsvinden.

Ook over de prijs, kleuren en geheugenvarianten is inmiddels de nodige informatie bekend, zoals onderstaand wordt weergegeven. Uiteraard zullen de S-serie modellen ook verkrijgbaar zijn met abonnement. Alle Nederlandse telecomproviders zullen de nieuwe toestellen van Samsung aanbieden, waaronder Vodafone, T-Mobile, KPN, Tele2 en Telfort.

Samsung Galaxy S22

• 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 850

• 8GB / 256GB – Prijs los toestel : € 900

• Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold

Samsung Galaxy S22 Plus

• 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 1.050

• 8GB / 256GB – Prijs los toestel : € 1.100

• Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold

Samsung Galaxy S22 Ultra

• 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 1.300

• 12GB / 256GB – Prijs los toestel : € 1.400

• 12GB / 512GB – Prijs los toestel : € 1.500

• Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy