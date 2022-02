Samsung Galaxy S22 reclameposter te zien in telecomwinkel Live foto toont Amerikaanse AT&T telecom store. In de winkel is een grote marketing poster opgehangen van de verwachte Samsung Galaxy S22 serie.

Toon pagina inhoud

Het gaat om een live foto geschoten van een Amerikaans winkelpand. De foto is vanuit buiten geschoten, in de reflectie van het raam is de ‘AT&T’ branding te lezen. Het gaat hier dan ook om een telecomwinkel van de Amerikaanse telecomprovider AT&T. In de winkel is een grote promotieposter opgehangen, die erg bekend voorkomt. Het betreft exact dezelfde poster die LetsGoDigital reeds in december 2021 in handen kreeg. Destijds ging het om de allereerste officiële persafbeelding waarop de Galaxy S22 Ultra en de S22 Plus te zien zijn.

De live foto is gedeeld via Twitter door de Zuid-Koreaanse Dohyun Kim, die de afgelopen periode meer informatie over de Samsung S22 en Tab S8 serie online heeft gezet. Dohyun Kim heeft LetsGoDigital per mail voorzien van de originele foto, in volledige resolutie – deze is onderstaand te downloaden.

Download originele foto van de Galaxy S22 in de winkel

Samsung Galaxy S22 poster te zien in AT&T winkel

Het is opmerkelijk dat deze reclameposter nu al gebruikt wordt in de store van AT&T. Het gaat hier ongetwijfeld om een fout van een medewerker die iets te enthousiast is begonnen met het vernieuwen van de winkel lay-out. Samsung zal de nieuwe S-serie smartphones volgende week woensdag pas officieel aankondigen. Bedrijven als AT&T mogen dergelijk promotie materiaal pas inzetten vanaf het moment dat de toestellen officieel geïntroduceerd zijn.

Voor de reclame poster van de Galaxy S22 serie is een displaystand zichtbaar. Hierop worden verschillende Samsung telefoon modellen getoond, waaronder de Galaxy S20 Ultra 5G en de Galaxy Note 20 5G. Ook de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn beschikbaar in de winkel. Direct ernaast liggen verschillende oordopjes, waaronder de Galaxy Buds Live en de nieuwere Galaxy Buds 2 en Galaxy Buds Pro. Ten slotte zijn er een reeks accessoires te zien in de vorm van third-party hoesjes voor Samsung telefoons.

Verwacht wordt dat het direct na de officiële introductie op 9 februari mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen voor de Galaxy S22, de S22 Plus en de S22 Ultra. Gelijktijdig worden ook de Galaxy Tab S8, de Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra tablets verwacht. Inmiddels is zo’n beetje alle informatie omtrent de zestal nieuwe mobiele devices bekend. Inclusief het design, de specs, maar ook de prijs, release, kleuren en geheugenvarianten.

Zodra de smartphones en tablet officieel zijn uitgebracht kun je de nieuwe toestellen ook kopen in combinatie met een abonnement. Alle Nederlandse telecomproviders, waaronder KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2, en Telfort zullen de Galaxy S22 en Tab S8 modellen aanbieden. De nieuwe S-serie modellen zullen standaard 5G ondersteuning bieden. Voor de tablets geldt dat er een WiFi-only en een 5G model beschikbaar zal worden gesteld.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy S22 Ultra are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. The display shows a picture shared by Dohyun Kim. The product images are based on rumors, this smartphone is not yet for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.