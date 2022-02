Samsung maakt Galaxy S22 van gerecycled plastic Samsung onthult in persbericht dat het achterpaneel van de Galaxy S22 is gemaakt van hergebruikt plastic, in de vorm van afgedankte visnetten.

Nadat er eerder al een blogpost online verscheen over de Galaxy S22 en een trailer video werd gelanceerd voor Galaxy Unpacked, deelt het bedrijf ditmaal nieuwe informatie omtrent de gebruikte materialen – deze zijn milieuvriendelijker dan ooit tevoren.

Achterpaneel Galaxy S22 gemaakt van zwerfplastic uit de oceaan

Via de Samsung Newsroom heeft het bedrijf een bericht gedeeld aangaande het materiaal dat is gebruikt om het achterpaneel van de Galaxy S22 te vervaardigen. Samsung heeft een nieuw materiaal ontwikkelt dat bestaat uit gerecycled oceaangebonden plastic – in het bijzonder afgedankte visnetten.

Bij ‘oceaangebonden plastic’ denken velen aan waterflessen en plastic tasjes die op het oceaanoppervlak drijven. Wat misschien niet in je opkomt, is een meer verborgen bedreiging: de 640.000 ton visnetten die elk jaar worden achtergelaten en weggegooid.

Deze ‘spooknetten’, die al jaren in onze oceanen blijven hangen, zijn verantwoordelijk voor het vangen en verstrikken van het zeeleven, het beschadigen van koraalriffen en natuurlijke woonomgevingen. Ook voor de mens vormt het een gevaar, doordat het plastic in onze voedsel- en waterbronnen terechtkomen.

Deze afgedankte visnetten verstoren het evenwicht van ons milieu in een alarmerend tempo. Het verzamelen en hergebruiken van deze netten zijn essentiële eerste stappen om onze oceanen schoon te houden en de planeet en onze collectieve toekomst te behouden.

Door afgedankte visnetten nieuw leven in te blazen, wil Samsung een extra steentje bijdragen aan het creëren van een duurzame toekomst. Zodoende tracht het bedrijf z’n ecologische voetafdruk te minimaliseren.

In het persbericht staat tevens vermeld dat Samsung het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik wil elimineren. In plaats daarvan zullen er meer milieubewuste materialen worden ingezet, zoals gerecycled post-consumer materiaal (PCM) en gerecycled papier.

Samsung Galaxy S22 met plastic behuizing

Het nieuwe hergebruikte plastic materiaal zal als eerste terug te vinden zijn in de Galaxy apparaten die op woensdag 9 februari tijdens Unpacked worden onthuld, zo onthuld Samsung. Op de afbeeldingen wordt een smartphone getoond, waardoor onze gedachte al snel uitgaat naar de Galaxy S22. Onbekend is hoeveel procent van de behuizing gemaakt is van gerecycled plastic.

Dat zou overigens wel betekenen dat de Samsung S22 toch géén glazen achterpaneel krijgt – zoals al wel geruime tijd gedacht wordt. De Galaxy S21 is voorzien van een glasstic achterpaneel (plastic dat eruit ziet als glas). Dit materiaal is goedkoper om te produceren en voelt ook goedkoper aan dan het glazen achterpaneel van de Galaxy S20.

Veel gebruikers zijn niet blij met deze nieuwe ontwikkeling en hoopte dat het nieuwe model toch weer voorzien wordt van een glazen achterpaneel. Dat ziet er simpelweg luxer uit, mede daarom beschikken het Plus en Ultra model wel over een glazen achterkant.

Sinds de Galaxy S21 serie levert Samsung ook geen oplader meer mee bij de S-serie smartphones. Dit doet het bedrijf eveneens om milieuredenen. Veel consumenten hebben al een oplader in huis, zodoende kan eWaste worden tegengegaan, aldus het bedrijf.

Hier hebben wij zo onze bedenkingen bij. Juist bij de high-end S-serie smartphones is de oplaadtechnologie de afgelopen jaren steeds sneller geworden, waardoor veel mensen een langzamere oplader thuis hebben liggen – en dus besluiten om te investeren in een nieuwe. Bovendien kiezen velen ervoor om hun oude telefoon te verkopen, met oplader.

Waar het mijn inziens wringt is de filosofie die het bedrijf hanteert bij de A-serie modellen. Deze budget en mid-range smartphones worden nog wel geleverd met oplader. Echter, doorgaans gaat het om telefoons die 25W ondersteuning bieden, waar Samsung een 15W oplader bijlevert. Als je het milieu echt zo belangrijk vind, lever dan in ieder geval de lader mee die erbij hoort. Zodoende voorkom je dat mensen onnodig investeren in nóg een oplader, om wel gebruik te kunnen maken van het maximale laadvermogen.

Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat Samsung het milieu er met name bij betrekt wanneer het de consument probeert te overtuigen van een verandering in beleid, waar de menigte niet op staat te springen – denk aan het weglaten van de oplader en het vervangen van luxe materialen voor goedkope materialen, zonder dat dit resulteert in een lagere adviesprijs.

Desondanks moet gezegd worden dat er ook voordelen zitten aan een kunststof achterpaneel. Plastic is sterker dan glas en ook minder vingerafdrukgevoelig. Bovendien gebruiken veel consumenten een hoesje of cover om hun telefoon te beschermen, waardoor je de achterkant niet voelt en vaak ook niet eens ziet.

Op woensdag 9 februari 2022 zal het Galaxy Unpacked evenement plaatsvinden. Het launch event zal via een live stream te volgen zijn en gaat om 16:00 Nederlandse tijd van start. Verwacht wordt dat de Galaxy S22 serie en Galaxy Tab S8 modellen direct na de officiële introductie te bestellen zullen zijn als pre-order.