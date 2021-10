Samsung Galaxy S22 Ultra camera design update De Samsung S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel, dat begin 2022 verwacht wordt. Lees hier alles over het design, de specs, prijs en de release datum.

De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones zijn inmiddels officieel uitgebracht. Het zal tot begin 2022 duren alvorens Samsung nieuwe high-end devices zal uitbrengen. Tegen die tijd zal de nieuwe Samsung S22 serie geïntroduceerd worden. De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Deze telefoon krijgt een ietwat afwijkend design ten opzichte van de Galaxy S22 en S22 Plus. Samsung zal het karakteristieke Note design, met afgerond display en rechte lijnen, ook gaan toepassen bij de nieuwe S22 Ultra.

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven omtrent de nieuwe S-serie 2022 modellen. Aan de hand van alle geruchten en speculaties heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van Samsung’s verwachte vlaggenschip.

De Galaxy S22 Ultra wordt in het zwart, wit en donkerrood weergegeven. Volgens Ice Universe gaat het om ‘Burgundy Red’, zoals we kennen van de Galaxy S8 en S9. Deze kleurstelling heeft Technizo Concept ook in zijn product renders verwerkt.

Samsung S22 Ultra met verbeterde quad-camera

Hoewel er inmiddels al veel bekend is omtrent het design, is er nog altijd onduidelijkheid omtrent het camerasysteem aan de achterzijde. Enige tijd geleden publiceerde OnLeaks renders van de Galaxy S22 Ultra waarin een P-vormig camera-eiland te zien was. Velen werden niet bepaald enthousiast van het vernieuwde camera design.

Kort daarna reageerde Ice Universe via Twitter. De Chinese telecom leaker is van mening dat Samsung zal kiezen voor een tweedelig camera-eiland – waarbij er enige ruimte zit tussen het linker en rechter deel van het camerasysteem. Aan de hand van deze berichtgeving heeft OnLeaks nieuwe product renders laten maken waarin beide camera designs getoond worden.

Afgelopen weekend plaatste hoesjesfabrikant Cover Pigtou een YouTube video online waarin een aluminium dummy van de Samsung S22 Ultra getoond wordt. De beelden tonen een P-vormig camera design – vergelijkbaar met de renders van OnLeaks. Sommige geloven dat hiermee het final design bekend is.

Toch kan dit nog altijd niet met zekerheid gezegd worden. Dergelijke dummy telefoons worden onder andere gebruikt door hoesjesfabrikanten, zoals Cover Pigtou, om passende telefoonhoesjes voor de nieuwe line-up te kunnen ontwikkelen. Zodoende dat alleen de omtrek van het camerasysteem bekend is en dus niet de binnenzijde. Kijk maar eens naar dit hoesje voor de Galaxy Note 10 Plus.



Voor de product renders heeft Technizo Concept dan ook voor een middenweg gekozen. De omtrek toont een P-vormig design – vergelijkbaar met de aluminium dummy. Door er echter een tweedelig camera-eiland van te maken oogt het ontwerp meer in lijn met de bestaande Galaxy line-up. Bovendien ontstaat er een ander belangrijk voordeel: het gewicht.

Bij de Galaxy S21 serie heeft Samsung ervoor gekozen om een relatief groot metalen camera-eiland te implementeren. Dit zorgt ook voor de nodige toename in gewicht. De Galaxy S21 Ultra behoort met een gewicht van 228 gram tot een van de zwaardere telefoons. De Samsung S22 Ultra zal voor het eerst voorzien worden van een S Pen compartiment, dit zal tevens bijdragen aan het nodige extra gewicht. Een tweedelig camera-eiland kan een ideale oplossing zijn om dit extra gewicht te compenseren. Het gewicht lijkt namelijk gelijk te blijven aan het huidige model.

Aangaande de camera configuratie, verwacht wordt dat het nieuwe Ultra model opnieuw over een 108 megapixel hoofdcamera zal beschikken. Even werd er gedacht dat Samsung de onlangs geïntroduceerde 200 megapixel camera zal inzetten voor het nieuwe topmodel. Daarvoor lijkt het echter simpelweg te vroeg te zijn.

Ook was er enige tijd sprake van een samenwerking met camerafabrikant Olympus. Deze geruchten wist LetsGoDigital afgelopen maand te ontkrachten, na correspondentie met OM Digital / Olympus. Het nieuwe camerasysteem zal niet in samenwerking met Olympus worden vormgegeven.

Naast een 108MP groothoekcamera wordt er vermoedelijk een 12MP ultra-groothoekcamera, een 12MP telefoto camera met 3x optische zoom en een 12MP telefoto camera met 10x optische zoom geïntegreerd. De tweetal zoomcamera’s lijken er dus in resolutie op vooruit te gaan. Het huidige Ultra model beschikt namelijk over twee 10MP telefoto zoom camera’s.

Over het digitale zoombereik is nog geen informatie bekend, mogelijk blijft de 100x Space Zoom functie gehandhaafd. Vermoedelijk zal de nieuwe Zoom Lock functie ook in het nieuwe model terug te vinden zijn. Deze feature zorgt ervoor dat het onderwerp scherp in beeld blijft, ook als je ver inzoomt. Dit werkt erg handig, want juist bij het ver inzoomen wordt elke kleine trilling en handbeweging zichtbaar. Dankzij de Zoom Lock feature zien zoomfoto’s er aanzienlijk scherper uit.

Voor het eerst zullen ook alle vier de camera’s worden uitgerust met optische beeldstabilisatie, om bewegingsonscherpte tegen te gaan. Voorheen werd de ultragroothoek camera niet voorzien van OIS. Vermoedelijk zal ook de laserautofocus sensor weer terug te vinden zijn bij het nieuwe vlaggenschip.

Uiteraard zal er ook de nodige aandacht worden besteed aan de video features. Het opnemen en delen van video’s is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Fabrikanten als Samsung blijven dan ook inzetten op nieuwe videofuncties. Zo werd de S21 Ultra voorzien van Director’s View. Een handige functie die het mogelijk maakt om tijdens een videopname te wisselen van lens. Logischerwijs zal het nieuwe model opnieuw ondersteuning bieden voor 8K video’s.

Aangaande de front-camera, het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung opnieuw een 40 megapixel punch-hole selfiecamera zal integreren. Lange tijd werd gedacht dat Samsung het nieuwe topmodel binnen de S-serie zou voorzien van een under-display camera. Deze technologie is reeds beschikbaar op de Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone. Bij dat toestel is de front-camera echter nog behoorlijk goed zichtbaar, bovendien doet de camerakwaliteit onder ten opzichte van traditionele selfiecamera systemen.

Bij de Fold 3 is dat niet zo’n probleem, aangezien er nog een extra selfie-camera beschikbaar is via het cover-scherm. Bij de Galaxy S22 Ultra zal dit uiteraard niet het geval zijn. Zodoende dat Samsung lijkt te besluiten om voor de veilige weg te kiezen, door een ‘ouderwets’ punch-hole camerasysteem te implementeren. In de tussentijd zal Samsung de under-display camera (UDC) technologie verder door-ontwikkelen. Vermoedelijk zal de Galaxy S23 Ultra wel voorzien worden een UDC. Tot zover het camerasysteem.

Samsung Galaxy S22 Ultra de nieuwe Galaxy Note

We noemden het al even in de inleiding, het Ultra model zal voor het eerst een afwijkend design krijgen ten opzichte van de andere twee S22 modellen. De S-serie smartphones staan al jaren bekend om hun ronde vormen. De Note modellenreeks daarentegen wordt gekenmerkt door rechtere lijnen.

De vormgeving van de Samsung S22 Ultra zal dan ook meer overeenkomen met de Note line-up, dan de S-serie. Dit geeft de Samsung S22 Ultra een strakke, zakelijke uitstraling. Bovendien lijkt deze vormgeving noodzakelijk te zijn om voldoende ruimte te creëren voor het S Pen compartiment, die aan de linker onderzijde van het toestel wordt geïntegreerd.

Hoewel de S21 Ultra ook compatibel is met de styluspen van Samsung, is dit model niet voorzien van een stylus compartiment. In plaats daarvan heeft Samsung verschillende smartphone hoesjes uitgebracht met een S Pen vakje. Dat gaat bij het nieuwe model veranderen, om Note-gebruikers tegemoet te komen. Ten slotte is er dit jaar geen Galaxy Note 21 uitgebracht. Of er komend jaar wel een Galaxy Note 22 zal verschijnen blijft nog even de vraag.

Er werd zelfs even gedacht dat de S22 Ultra als Note 22 zal debuteren. Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat hier geen sprake van is, moge het duidelijk zijn dat het nieuwe topmodel zowel S-serie als Note-serie gebruikers moet gaan bevredigen.

Vermoedelijk zal dit ook betekenen dat het nieuwe Ultra model standaard met S Pen wordt geleverd. Het zou ten slotte wel erg goedkoop zijn om het pennetje als optionele accessoire aan te bieden, terwijl er wel een compartiment voor beschikbaar is.

Waarschijnlijk zal ook de onlangs aangekondigde S Pen Pro compatibel zijn met het nieuwe vlaggenschip. Deze biedt feitelijk alle functies die ook in de geavanceerde S Pen van de Galaxy Note 20 Ultra is terug te vinden. Inclusief Bluetooth support, om foto’s op afstand te kunnen maken en de stylus in te kunnen zetten als afstandsbediening voor je telefoon.

Mogelijkerwijs wordt er zelfs een camera geïntegreerd in de stylus pen. Afgelopen maand kreeg Samsung Electronics nog een patent toegewezen voor een S Pen met camera. Vooralsnog zijn er echter geen signalen dat deze feature ook daadwerkelijk in de S22 Ultra terug te vinden zal zijn.

Aangaande het displayformaat, deze lijkt voor het Ultra model ongewijzigd te blijven. De andere twee S-serie modellen worden iets kleiner dan dit jaar. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Samsung Galaxy S22 Ultra uitgerust met een 6,8-inch curved AMOLED display met een QHD+ resolutie (3200×1440 pixels). Uiteraard zal ook de adaptieve 120Hz refresh-rate beschikbaar zijn, waardoor bewegende beelden er extra vloeiend uitzien. Ook tijdens het scrollen komen de voordelen van een hoge verversingssnelheid goed tot z’n recht.

Android 12 OS en de One UI 4 gebruikersinterface

Uiteraard zal Samsung ook de software vernieuwen. De Samsung S22 serie zal draaien op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4.0 gebruikersinterface. Samsung heeft reeds een preview van One UI 4 getoond. De grootste vernieuwing is te vinden in het design, dat meer personalisatie opties bevat en speelser is gemaakt dan voorheen.

Afgelopen week is het Android 12 OS officieel gelanceerd door Google. Op 19 oktober 2021 zal het bedrijf een launch event organiseren om ook de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro smartphones te introduceren – dit worden de eerste telefoons die uit de doos op Android 12 draaien. Mogelijkerwijs zal de Amerikaanse fabrikant gelijktijdig ook haar eerste opvouwbare smartphone aankondigen, de veelbesproken Google Pixel Fold. Daarnaast wordt er gesproken over een Pixel Tab en een Pixel Watch.

Verwacht wordt dat de Galaxy S21 modellen nog voor eind 2021 een update zullen ontvangen naar Android 12. De Galaxy S22 serie wordt echter de eerste smartphone serie van Samsung dat uit de doos op Android 12 draait. Met het updatebeleid zit je bij Samsung wel goed. Het bedrijf biedt standaard 3 jaar Android OS updates en 4 jaar software updates.

De Europese Commissie is overigens voornemens om smartphone fabrikanten te verplichten om voortaan minstens 5 jaar beveiligingsupdates aan te bieden. Duitsland stuurt zelfs aan op 7 jaar, zo werd afgelopen maand bekend. Momenteel geldt er een wettelijke verplichting van slechts twee jaar. Of en wanneer er een nieuwe regeling wordt getroffen blijft vooralsnog onbekend. De besluitvorming in Europa duurt doorgaans tergend langzaam bovendien werken smartphone fabrikanten de ingediende voorstellen tegen.

Samsung S22 Ultra aangedreven door Exynos 2200

Ook over de hardware is inmiddels het nodige bekend. Samsung voorziet haar S-serie modellen van twee verschillende type chipsets – afhankelijk van de regio. In Europa wordt doorgaans de Exynos SoC van Samsung ingezet, in andere regio’s waaronder de US en Zuid-Korea zal de Qualcomm tegenhanger worden gebruikt.

De Samsung Exynos chips zijn doorgaans minder krachtig dan de Qualcomm Snapdragon variant. Samsung is echter met een serieuze inhaalslag begonnen. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft reeds te kennen gegeven een samenwerking te zijn aangegaan met AMD. De eerste resultaten van deze samenwerking zullen zichtbaar zijn bij de komende Exynos 2200. Deze SoC wordt voorzien van een AMD GPU met ray-tracing technologie.

In andere werelddelen zal vermoedelijk de Qualcomm Snapdragon 895 worden ingezet. Uit de eerste benchmark test resultaten komt de Exynos variant beter uit de bus. Desondanks zullen er de komende periode ongetwijfeld nog de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het nieuwe topmodel van Samsung ook top prestaties zal bieden – ongeacht de chip variant.

Uiteraard zullen de nieuwe S-serie modellen ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk, waardoor je kunt profiteren van extra hoge internetsnelheden.

Aangaande het geheugen, bij de S21 Ultra koos Samsung ervoor om standaard 12GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen in te bouwen. Daarnaast kun je een model kopen met 12GB RAM / 256GB ROM. Ook heeft Samsung een 512GB variant uitgebracht, die over 16GB werkgeheugen beschikt.

Het is goed mogelijk dat de S22 Ultra in dezelfde geheugenvarianten zal verschijnen. Door ook een 128GB model aan te bieden kan Samsung een lagere vanaf prijs hanteren. Mogelijkerwijs wordt er ditmaal ook een 1TB variant uitgebracht, zoals Apple heeft gedaan bij haar iPhone 13 Pro modellen.

Helaas zal het nieuwe topmodel van Samsung geen mogelijkheid bieden om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaartje. Mocht je overwegen om de Galaxy S22 Ultra te kopen, dan is het raadzaam om hier vooraf goed over na te denken. Sla je veel foto, video en/of muziekbestanden op je telefoon, dan heb je aan 128GB door de tijd heen al snel tekort.

Batterij & Opladen

De Galaxy S22 Ultra wordt de grootste telefoon binnen de nieuwe S-serie en krijgt dan ook de grootste accu. Het lijkt erop dat Samsung opnieuw zal kiezen voor een 5.000 mAh batterij. In de praktijk zal dit betekenen dat je probleemloos de dag door kunt komen. Opladen gaat via de USB-C aansluiting aan de onderzijde van het toestel.

Lange tijd werd gehoopt en gedacht dat de nieuwe S-serie smartphones ondersteuning zullen bieden voor 65W opladen. Begin dit jaar onthulde LetsGoDigital dat Samsung een 65W oplader in de maak heeft. Naderhand zijn er meermaals signalen geweest dat Samsung inderdaad aan een 65 Watt lader werkt. Toch zal deze helaas niet voor de S22 serie bestemd zijn. Hiervoor zullen we nog wat langer geduld moeten hebben.

Desalniettemin zal het nieuwe topmodel wel sneller zijn op te laden dan momenteel het geval is. De Galaxy S22 Ultra zal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen. Bij de S21 Ultra is dit beperkt tot 25W. Toch kunnen we niet spreken van een echte verbetering, want de één jaar eerder geïntroduceerde S20 Ultra bood ook al ondersteuning voor 45W opladen.

Sinds de release van de Galaxy S21 serie levert Samsung niet langer een oplader mee in de verkoopverpakking van haar high-end devices. Helaas lijkt daar bij de S22 geen verandering in te komen. Je kunt een oude oplader gebruiken die je nog in huis hebt liggen, de kans is echter groot dat deze langzamer zal zijn. In dat geval kun je overwegen om een 45W snellader te kopen. Deze biedt Samsung aan voor een adviesverkoopprijs van €35.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Galaxy S21 serie werd in januari aangekondigd, dat was een maand eerder dan voorheen – zodoende kan er een betere spreiding plaatsvinden met de high-end modellen die rond augustus geïntroduceerd worden. Het blijft echter nog even de vraag of de Samsung Galaxy S22 serie ook in januari zal verschijnen.

Mogelijkerwijs zal Samsung de S22 release een maand uitstellen, om voor die tijd nog de Galaxy S21 FE te introduceren. De S21 Fan Edition staat al langer op de planning. Door aanhoudende chiptekorten is de introductie van dit toestel echter meermaals uitgesteld. Toch lijkt Samsung alsnog voornemens te zijn om deze goedkope variant uit te brengen, mogelijk in januari 2022.

Ongeacht of de S22 serie in januari of februari zal worden aangekondigd, de kans is groot dat de nieuwe modellen tijdens MWC 2022 tentoongesteld zullen worden. De jaarlijkse telecom beurs gaat op 28 februari 2022 van start in Barcelona, Spanje.

Inmiddels hebben meerdere bronnen te kennen gegeven dat de Samsung S22 Ultra in drie kleuren zal arriveren: zwart, wit en donkerrood. Laatstgenoemde wordt een nieuwe kleur. Of er daarnaast ook custom kleuren worden uitgebracht blijft vooralsnog onbekend. De S21 Ultra is standaard verkrijgbaar in twee kleuren, daarnaast worden er drie custom kleuren aangeboden, die uitsluitend via de website van Samsung te bestellen zijn.

Over de prijs is vooralsnog geen concrete informatie bekend. De S21 Ultra kreeg een adviesprijs van €1.250 (128GB), daarmee werd het topmodel €100 goedkoper in de markt gezet dan de S20 Ultra. Als Samsung ditmaal standaard een S Pen meelevert is de kans groot dat de prijs toch weer licht zal stijgen.

Aan de andere kant, Samsung heeft met de Galaxy Z Flip 3 ervaren dat een gunstige prijs kan zorgen voor aanzienlijk hogere verkoopaantallen. De verkoopresultaten van de S21 serie waren beduidend minder indrukwekkend – dat is nog zacht uitgedrukt. Ten opzichte van de S10 serie zijn er maar liefst 47% minder smartphones verkocht. Dat is extra pijnlijk als je je beseft dat de 2019 line-up uit twee modellen bestond en de huidige line-up uit drie modellen. De vraag is nu waar Samsung de focus op zal leggen bij de nieuwe modellen.

De komende periode zal er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe S-serie modellenreeks van Samsung. We houden de ontwikkelingen voor je in de gaten.

