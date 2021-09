Samsung Galaxy Note smartphone met S Pen camera Samsung patenteert full screen Galaxy Note smartphone met afneembare camera. Inzetbaar als pop-up camera of remote camera met gesture control.

Toon pagina inhoud

Het Zuid-Koreaanse Samsung brengt jaarlijks een groot aantal smartphones op de markt. Recentelijk werden nog de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones uitgebracht. Eén smartphone zal dit jaar echter ontbreken; de Galaxy Note 21. Sommige geloven zelfs dat er helemaal geen nieuwe Note meer zal verschijnen, hoewel Samsung dit vooralsnog stellig ontkent.

In ieder geval zal de S Pen blijven voortbestaan, nu ook de S21 Ultra en Z Fold 3 compatibel zijn gemaakt met Samsung’s befaamde styluspen. Daarnaast lijkt het er sterk op dat Samsung nog altijd nieuwe mogelijkheden onderzoekt voor een uitneembare stylus. Dit blijkt uit een nieuw patent dat Samsung heeft aangevraagd voor een staafvormige uitneembare camera dat ook over een penpunt beschikt, om ermee te kunnen schrijven – net zoals met de S Pen.

Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over een Vivo smartphone met een uitneembare camera. Het ontwerp van Samsung is minstens net zo innovatief en bovenal een stuk veelzijdiger.

Samsung Note smartphone met afneembare camera

Het gaat om een kersvers patent dat Samsung Electronics op 5 maart 2021 heeft ingediend bij de World Intellectual Property Organisation. De documentatie, getiteld ‘Portable terminal including separable camera’, werd op 10 september 2021 vrijgegeven.

Op het eerste gezicht lijkt het een normale high-end Samsung smartphone te zijn, met een prachtig full screen design en afgeronde schermranden. Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst, met een vergelijkbaar cameradesign als de Galaxy Z Fold 3. Er is geen selfiecamera zichtbaar, hiervoor heeft Samsung iets ingenieus bedacht.

Deze Samsung smartphone beschikt namelijk over een afneembaar camerasysteem, dat zo groot is als de S Pen. Het uitneembare camerasysteem kan aan de linker bovenzijde van het toestel ingegeven en uitgenomen worden. Middels magneten wordt voorkomen dat deze zomaar uit de behuizing kan vallen.

Het afneembare systeem is voorzien van een camera, een microfoon en een ontspanknop. Optioneel kan er ook nog een tweede of meerdere camera’s worden toegevoegd – met verschillende lenzen, met ieder een andere kijkhoek en diafragma – zoals een ultragroothoeklens en/of een telefoto lens.

Zoals genoemd kan het langwerpige apparaat optioneel ook voorzien worden van een penpunt – zodoende zou het de S Pen kunnen vervangen. Samsung heeft duidelijk aan alles gedacht bij dit veelzijdige device.

Dankzij het staafvormige ontwerp kun je het apparaatje eenvoudig in de hand houden, als selfiestick, om foto en video opnames te maken vanuit uiteenlopende hoeken. Ook is er een klein clipje ingebouwd, die het mogelijk maakt om het apparaat zelfstandig neer te zetten. Zodoende wordt het ook mogelijk om foto’s op afstand te maken.

Doordat het een uitneembare camera betreft, is de gebruiker vrij om elke gewenste compositie te kiezen – waardoor nieuwe creatieve mogelijkheden ontstaan om vanuit verschillende hoeken te fotograferen. Dankzij de optie om remote te fotograferen is het ook makkelijker om iedereen op de foto te zetten – dus ook de fotograaf. Leuk op feestjes of bij een ontmoeting met vrienden of familie, waarbij dikwijls één iemand op de foto ontbreekt. Daarnaast is het natuurlijk een ideale opnametool voor vloggers.

Het unieke aan Samsung’s ontwerp is dat de uitneembare camera ook werkt als deze in de behuizing is opgeborgen. In dat geval fungeert deze namelijk als pop-up camera, voor het maken van selfies.

Er zijn dus drie mogelijkheden. 1. Het systeem bevindt zich volledig in de behuizing. 2. De front-camera wordt geactiveerd, waarna de pop-up camera uit de behuizing omhoog komt. 3. De gebruiker neemt het hele camerasysteem uit de behuizing om foto’s op afstand en vanuit verschillende hoeken te maken.

Het uitneembare camerasysteem blijft middels WiFi, Bluetooth of NFC verbonden met de smartphone. De bediening loopt via de camera-interface dat wordt weergegeven op het smartphone scherm – zoals op bovenstaande patentafbeelding getoond wordt.

Wanneer het camerasysteem uit de behuizing is genomen wordt op het scherm een preview getoond van de gemaakte foto’s. Het is zelfs mogelijk om te switchen tussen de beschikbare camera’s – op de achterzijde van het toestel en op het uitneembare apparaat. Zo kun je de camera aan de achterzijde van het toestel bedienen via de S Pen camera. Optioneel kun je tegelijkertijd een tweede perspectief vastleggen, met de uitneembare camera, waardoor je een picture-in-picture kunt vastleggen.

Ten slotte wordt de verwijderbare camera ook nog voorzien van een motion sensor, om bewegingen te kunnen detecteren. Zodoende ontstaan er extra bedieningsmogelijkheden. Er worden verschillende Air Gestures genoemd. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om een video opname te stoppen door het apparaat van links naar rechts heen en weer te bewegen. Ook wordt herkent wanneer je het apparaat naar boven en beneden op en neer beweegt, of van voren naar achteren.

Het is een ingenieuze uitvinding van Samsung. Meerdere fabrikanten lijken zich momenteel bezig te houden met het creëren van oplossingen om remote fotografie met een smartphone mogelijk te maken. Samsung weet de uitneembare camera zodanig vorm te geven dat deze ook als pop-up camera kan functioneren. Zodoende kan er een full screen design gecreëerd worden, zonder dat er een under display camera wordt toegepast.

Daarnaast lijkt Samsung mogelijkheden te zien om ook een penpunt toe te voegen, waardoor het een bijzonder veelzijdig apparaat wordt. Zeker gecombineerd met de nieuwe bedieningsfuncties, waardoor tal van creatieve mogelijkheden ontstaan.

Samsung blijft zich op de achtergrond inzetten om nieuwe innovatieve features te ontwikkelen. Ongeacht of het bedrijf komend jaar wel of geen nieuwe Galaxy Note 22 zal uitbrengen, de kennis die het reeds in huis heeft zal het blijven inzetten om nieuwe producten te ontwikkelen.

Over de recente trademark kwestie zou ik me niet in ieder geval niet al te druk maken. De trademark registraties voor ‘Galaxy Note’ en ‘Samsung Galaxy Note’ zijn namelijk nog tot en met 3 april 2023 geldig. Wat dat betreft is er nog geen directe reden tot vernieuwing.

Download hier de documentatie van de Samsung Galaxy Note met S Pen camera.

Note to editors : The Galaxy Note 21 product renders shown in this publication are created by in-house designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The presented 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, YouTube and/or social media channel, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.