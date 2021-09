Vivo smartphone met uitneembare camera met touch display Vivo ontwerpt een full screen smartphone met een afneembare module, met aan één kant een scherm, en aan de andere kant een dubbele camera met flitser.

Smartphone fabrikanten zijn naarstig op zoek naar nieuwe methodes om een full screen ervaring te kunnen creëren. Zodoende worden steeds meer telefoon modellen uitgerust met een under-display camera. Denk aan de Samsung Galaxy Z Fold 3, de Xiaomi Mi Mix 4 en de ZTE Axon 30. Hoewel deze technologie nog verder doorontwikkeld moet worden, is deze nieuwe type selfiecamera in theorie de ultieme oplossing om een ononderbroken schermoppervlak te kunnen realiseren. De Chinese smartphone fabrikant Vivo lijkt zich op de achtergrond echter actief bezig te houden met een ander soortig camerasysteem; een afneembare camera.

Het idee van een uitneembare camera is niet nieuw voor Vivo. In oktober 2020 werd de Vivo IFEA concept smartphone getoond. Een uniek apparaat dat voorzien werd van een afneembare camera module, waardoor het ook mogelijk is om foto’s op afstand te kunnen maken. Deze innovatie werd kort na de introductie bekroond met een Red Dot Design Award 2020. Uit een onlangs gepubliceerd patent blijkt dat Vivo deze technologie op de achtergrond verder doorontwikkeld.

Smartphone met afneembare camera module

In februari 2021 heeft Vivo Mobile Communication een utility patent ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De 20-pagina tellende documentatie, getiteld ‘Electronic device’ werd op 2 september 2021 vrijgegeven.

Het betreft een Vivo smartphone met een uitneembare module. Deze module bevat een dubbele camera met flitser en aan de andere zijde is een display met touch functionaliteit geplaatst. De uitneembare module kan aan de bovenzijde van het toestel, in het midden, worden ingeven en wordt magnetisch op z’n plaats gehouden.

Er zijn drie mogelijkheden voorhanden. Bij de eerste modus wordt de afneembare module zodanig geplaatst dat het secundaire display naar de voorzijde staat gericht. Dit scherm heeft dezelfde specificaties als het hoofdscherm – denk aan de resolutie, aantal pixels en refresh-rate. Zodoende ervaart de gebruiker een full screen ervaring. In de eerste modus staat de dubbele camera naar de achterzijde gericht om foto- en video opnames te kunnen vastleggen.

In de tweede modus is de uitneembare module 180 graden gedraaid. Zodoende staat de dubbele camera naar de voorzijde gericht en kan deze dienst doen voor het maken van hoge resolutie selfies. Doordat het een dubbele camera met verschillende lenzen betreft (vermoedelijk een groothoek en ultragroothoek lens) kan deze set-up ook goed worden ingezet bij het maken van groep-selfies.

Aan de onderzijde van de module zijn connectoren geplaatst, waarmee contact wordt gemaakt met de behuizing om de module van stroom te voorzien. De behuizing beschikt over 10 connectoren, die zijn verdeeld over twee rijen met ieder 5 contactpunten. Afhankelijk van hoe de module wordt ingegeven in de behuizing (camera naar de voor- of achterzijde gericht) maakt deze automatisch contact met één rij connectoren, waardoor de smartphone kan herkennen hoe de module is ingegeven.

Ten slotte is er ook nog een derde modus. De module kan namelijk ook los van de smartphone gebruikt worden. In dat geval kan de kleine afneembare camera module worden ingezet om foto’s op afstand te maken. Het kleine schermpje aan de achterzijde van de module kan gebruikt worden voor de bediening. Als alternatief kun je ook het smartphonescherm gebruiken om remote foto’s te maken, in te zoomen etc. Ook krijg je op het smartphone display een preview te zien van de opnames.

Vivo smartphone camera om foto’s op afstand te maken

Een duidelijk verschil met de IFEA concept smartphone (zoals hierboven afgebeeld), is dat er ditmaal een touch display is inbegrepen in de module. Allereerst zorgt dit ervoor dat je de module ook op afstand kunt bedienen vanuit de module zelf. Daarnaast heeft Vivo de plaatsing van de module gewijzigd. Deze bevindt zich ditmaal niet bovenop de telefoon, maar wordt geïntegreerd in het design.

Vivo heeft veel ervaring met zowel full screen display ontwerpen als pop-up camera’s. De Vivo NEX uit 2018 was ’s werelds eerste mobiele telefoon met een pop-up camera, waardoor een ononderbroken displayoppervlak gecreëerd kon worden. Deze smartphone was gebaseerd op de Vivo Apex concept smartphone. Door de positieve reacties op dit concept model heeft het bedrijf besloten om de NEX te ontwerpen en uit te brengen.

Het is zeker niet ondenkbaar dat de positieve reacties op de IFEA -inclusief de Red Dot Design Award- ervoor zullen zorgen dat het bedrijf op den duur ook daadwerkelijk een Vivo smartphone met afneembare camera zal presenteren.

In juli dit jaar wist LetsGoDigital ook al een patent op te sporen van een Vivo smartphone met camera drone. Deze mini drone maakte het eveneens mogelijk om foto’s op afstand te maken.

Afgelopen maand kreeg Vivo ook al een patent toegewezen gekregen voor een smartphone met een uitneembare camera, zo meldde MySmartPrice. Bij dat ontwerp werd de camera echter aan de rechterzijde van het apparaat geplaatst. Ook beschikte de module niet over een secundair display. Desondanks blijkt hieruit dat het bedrijf meerdere type designs overweegt.

Download documentation: Vivo smartphone with detachable camera and display module.