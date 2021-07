Vivo ontwikkelt smartphone met vliegende camera Vivo patenteert een smartphone met een uitneembare camera die dankzij vier propellers de lucht in kan vliegen, voor prachtige opnames op afstand.

Velen van ons gaan de deur niet meer uit zonder een smartphone op zak. We nemen onze mobieltjes overal mee naartoe en ze belanden dan ook geregeld naast ons op tafel. Als het aan de Chinese fabrikant Vivo ligt zal onze smartphone in de toekomst een nog prominentere plaats innemen. Het bedrijf ziet ze het liefst vliegen, letterlijk in dit geval.

De Chinese fabrikant heeft een zeer opmerkelijk patent ingediend voor een Vivo smartphone met een vliegende camera. De camera kan losgekoppeld worden van de smartphone, waarna deze de lucht in kan vliegen om de meest creatieve foto’s vanuit uiteenlopende hoeken te kunnen maken.

Vivo smartphone met vliegende camera

Het octrooi genaamd ‘Electronic device’ werd in december 2020 ingediend voor Vivo Mobile Communication bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De 20-pagina tellende documentatie werd eerder vandaag, 1 juli 2021, vrijgegeven.

Op het eerste gezicht lijkt het om een normale smartphone te gaan. Aan de onderzijde is echter een extra compartiment aangebracht, hier zit een camerasysteem in verborgen met een dubbele camera, drie infrarood nabijheidssensoren, vier propellers en een extra batterij. Het camerasysteem kan uit de behuizing geschoven worden en is samen met de montagebeugel geheel uitneembaar.

De montagebeugel, met geïntegreerde vingerafdruksensor, is los te koppelen van het compacte camerasysteem. Het camerasysteem kan vervolgens de lucht in vliegen, dankzij de geïntegreerde propellers – om zo van een grotere afstand foto’s te kunnen maken. Met de infraroodsensoren kan de afstand tot andere objecten berekend worden, om botsingen tijdens de vlucht te voorkomen.

In de lucht is de ‘flight camera’ in staat om van positie te veranderen om zo meer flexibiliteit te behouden tijdens het maken van opnames. Vermoedelijk zal de bediening via de smartphone plaatsvinden, mogelijk zullen ook Air Gestures ondersteunt worden – hier gaat de documentatie echter niet dieper op in.

Wel wordt er vermeld dat één camera aan de bovenzijde wordt gesitueerd, de andere camera zal aan de voorzijde geplaatst worden – door de camera’s op verschillende plekken te positioneren behoudt de gebruiker de mogelijkheid om vanuit verschillende hoeken te fotograferen. Optioneel kan er een derde en vierde camera aan worden toegevoegd.

Airselfie camera voor luchtfotografie

Het idee is overigens niet helemaal nieuw. Er zijn reeds zogenaamde Airselfie camera’s verkrijgbaar, kijk bijvoorbeeld naar deze aanbieding van Air Pix op Amazon – die ook getoond wordt in bovenstaande afbeelding. In 2018 publiceerde LetsGoDigital ook al eens over een Samsung displayapparaat dat eveneens voorzien werd van vier propellers om te kunnen vliegen.

Vivo is echter de eerste fabrikant die deze bijzondere camera drone wil opbergen in de smartphone zelf. Zodoende zal het een relatief compacte camera moeten zijn – de Air Pix variant is ruim 10cm groot en zal dus nooit in de behuizing van een smartphone passen.

Hier zit overigens ook een duidelijk nadeel aan, want wanneer het camerasysteem te klein/te licht wordt uitgevoerd, zal deze eerder last hebben van windturbulentie – wat de scherpte van de afbeeldingen niet ten goede zal komen. Mogelijk dat Vivo’s Gimbal stabilisatiesysteem hier van pas kan komen.

Vivo heeft door de jaren heen verschillende verrassende smartphones in de markt gezet. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve Nex serie, waar onder andere de Vivo NEX 3 en de Nex Dual Display smartphone toe behoren. Inmiddels probeert het bedrijf ook voet aan wal te krijgen in Europa – net zoals zusterbedrijven OnePlus en Oppo eerder al de oversteek naar het oude continent maakten. Er worden inmiddels verschillende Vivo telefoonmodellen aangeboden in Europa.

Om de naamsbekendheid verder te vergroten is het bedrijf ook officieel sponsor van EURO2020. De Vivo X60 advertentie die tijdens elke EK wedstrijd getoond wordt, op de vele LED borden rondom het wedstrijdveld, zal velen niet zijn ontgaan. De X60 is overigens ook de eerste Vivo smartphone waarbij het camerasysteem is vormgegeven in samenwerking met de Duitse lensfabrikant Carl Zeiss.

Of de Chinese fabrikant op den duur ook kans ziet om een smartphone met vliegende camera in de markt te zetten zal de tijd moeten uitwijzen. Het zou in ieder geval wel voor de nodige publiciteit kunnen zorgen.

Bekijk hier de documentatie van de Vivo smartphone with flying camera.