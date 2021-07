Mini drone met camera geïntegreerd in Vivo smartphone Industrieel designer Sarang Sheth visualiseert de fascinerende Vivo smartphone met uitneembare camera die kan vliegen, om foto’s van afstand te maken.

Smartphone fabrikant Vivo patenteerde afgelopen week een bijzondere mobiele telefoon. Het ging om een smartphone met uitneembare camera drone – het verhaal over de kleine vliegende camera ging viral op internet. De camera kan losgekoppeld worden van de mobiele telefoon, waarna deze dankzij vier geïntegreerde propellers in de lucht kan vliegen. Het is een interessant concept, in theorie zou je hiermee foto’s vanuit de meest moeilijke en uiteenlopende hoeken kunnen maken – wat voor geheel nieuwe perspectieven en creatieve opnames kan zorgen. Los van het fun aspect uiteraard.

Deze fascinerende gedachte heeft industrieel ontwerper Sarang Sheth, hoofdredacteur bij Yanko Design, ertoe bewogen om deze unieke Vivo smartphone tot leven te brengen in een 3D visualisatie.

Vivo smartphone met geïntegreerde mini drone

De door Vivo gepatenteerde smartphone camera drone beschikt over ten minste twee camera’s – één aan de voorzijde en één aan de bovenzijde. Optioneel kan er een derde en vierde camera aan worden toegevoegd. Zo lijkt een naar beneden gerichte camera in veel gevallen handiger dan een die naar boven gericht staat.

Naast de camera’s worden er ook vier propellers ingebouwd en drie infrarood nabijheidssensoren. Deze sensoren moeten ervoor zorgen dat de camera drone nergens tegen aan vliegt. Ten slotte zal de vliegende camera ook voorzien worden van een eigen batterij. Vermoedelijk zal deze gelijktijdig met de smartphone opgeladen worden. De bediening van de drone zal direct via het smartphone scherm plaatsvinden.

In de door Sarang vormgegeven 3D renders wordt duidelijk zichtbaar dat de camera drone niet groter kan zijn dan 5x5cm – anders zou deze niet meer via de bovenzijde van de smartphone opgeborgen kunnen worden. Daar komt bij dat het een bijzonder platte drone moet zijn – tenslotte is een smartphone minder dan 1cm dik. Het gaat dus echt om een mini drone.

Doordat de vliegende camera zowel licht als klein uitgevoerd moet worden zal de vliegafstand waarschijnlijk beperkt zijn. Details hieromtrent ontbreken echter in de documentatie. Een mini drone kan wel verschillende voordelen hebben, zo is deze veel makkelijker om met je mee te nemen, tijdens vakantie of een dagje uit. Genoeg gevlogen, dan berg je het systeem weer eenvoudig op in je smartphone.

De huidige drones zijn allemaal minstens dubbel zo groot en zwaar. Het lichte en dunne ontwerp kan een serieus probleem vormen, aangezien de wind al snel de overhand zal krijgen. Uiteraard heeft Vivo haar unieke gimbal beeldstabilisatiesysteem ontworpen -die onder andere in de high-end Vivo X60 wordt toegepast- desalniettemin is de kans groot dat zo’n mini drone moeite zal hebben met het maken van scherpe opnames. Zeker zodra er een briesje staat. Bovendien is zo’n klein apparaatje behoorlijk kwetsbaar, wat het risico op schade en kwijtraken vergroot.

Je hoef je in ieder geval geen zorgen te maken dat de camera’s gewisseld worden, mocht je vriend dezelfde smartphone kopen. Op de uitneembare montagebeugel wordt namelijk een vingerafdruksensor geplaatst waarmee het camerasysteem geïdentificeerd kan worden.

Vivo mini drone met camera in ontwikkelfase

Uiteraard is de kans groter dat Vivo dit product niet op de markt brengt, dan wel – zeker op korte termijn. Tenslotte worstelen smartphone fabrikanten nu al met het herbergen van de vele componenten in de compacte behuizing. Zo’n camera drone zou veel kostbare ruimte opeisen in de toch al kleine behuizing.

Daar komt bij dat je je kunt afvragen hoe groot de doelgroep zal zijn voor zo’n smartphone. Een leuke gadget is het zeker, maar of je er vervolgens ook daadwerkelijk veel gebruik van zal maken is een tweede. De regelgeving rondom drones wordt ook steeds strenger. Nog maar niet te spreken over de technische uitdagingen die bij zo’n kleine, lichte camera drone komen kijken.

Aan de andere kant, zeg nooit nooit. Ten slotte heeft Vivo afgelopen jaar nog een concept smartphone gedemonstreerd waarbij de cameramodule los kon komen van de behuizing. Vliegen kon die camera overigens niet, wel was het mogelijk om met de losse camera foto’s van afstand te maken. Het drone concept zou een logische volgende stap kunnen zijn.

Sprekende over Vivo smartphones, verwacht wordt dat de Chinese fabrikant later dit jaar haar eerste opvouwbare smartphone zal uitbrengen. Het blijft vooralsnog onbekend om wat voor een type model het zal gaan. Eind 2020 legde het bedrijf nog een Vivo opvouwbare telefoon met styluspen vast.

