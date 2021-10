Samsung Galaxy S22 Note Ultra De nieuw vormgegeven Samsung Galaxy S22 Ultra met S Pen compartiment gevisualiseerd door Concept Creator, met P-vormig en 11-vormig cameraeiland.

Toon pagina inhoud

In het eerste kwartaal van 2022 zal Samsung haar nieuwe Galaxy S-serie smartphones onthullen. Veel Galaxy-fans kijken nu al reikhalzend uit naar de nieuwe modellenreeks, die hoogstwaarschijnlijk uit drie modellen zal bestaan: de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Met name het topmodel zal op zodanige wijze worden herzien dat deze erg veel gelijkenissen krijgt met de Galaxy Note line-up.

In plaats van ronde vormen krijgt de Galaxy S22 Note Ultra een rechthoekig ontwerp om zodoende plaats te kunnen bieden voor een S Pen compartiment. Ook de camera op de achterzijde zal worden herzien, hoewel het exacte design nog onbekend is.

Er gaan twee gedachten de ronde: Samsung kiest voor een P-vormig of een 11-vormig cameraeiland. Van beide opties heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een serie renders gemaakt voor LetsGoDigital, waarbij de verschillen tussen beide modellen uitstekend zijn gevisualiseerd.

Samsung S22 Ultra met S Pen compartiment

Om te beginnen met hetgeen inmiddels al wel bekend is. De Samsung S22 Ultra wordt voorzien van een 6,8-inch AMOLED display met prachtig afgeronde schermranden. De telefoon krijgt smalle schermranden en er wordt een punch-hole selfiecamera geïntegreerd – vergelijkbaar met de Galaxy S21 Ultra. Hoogstwaarschijnlijk zal ook de 40 megapixel resolutie worden gehandhaafd.

Het nieuwe topmodel binnen de S-serie zal voor het eerst worden voorzien van een S Pen compartiment. Via de linker onderzijde kan de styluspen worden ingestoken, net zoals het geval is bij de Galaxy Note 20 Ultra. Hoewel de huidige S21 Ultra ook compatibel is met de S Pen beschikt deze smartphone niet over een compartiment, in plaats daarvan dien je een hoesje met S Pen vakje te kopen om de stylus op te kunnen bergen.

Om plaats te kunnen maken voor een stylus compartiment heeft Samsung de ronde hoeken, die zo kenmerkend zijn voor de S-serie, moeten herzien. Zodoende dat het nieuwe model veel meer gelijkenissen zal bevatten met de recht-vormige Note-serie.

Bekijk ook onderstaande YouTube video, waarin Jermaine zijn visie geeft over het vernieuwde ontwerp voor de Samsung Galaxy S22 Ultra.



Door het nieuwe vlaggenschip uit te rusten met een stylus compartiment kan Samsung haar Note-gebruikers tevreden houden. Ten slotte is er dit jaar geen Galaxy Note 21 verschenen – zoals voorgaande jaren wel het geval was. Het lijkt er dan ook sterk op dat Samsung definitief heeft besloten om de Galaxy S- en Note modellenreeks samen te voegen.

Door de high-end series samen te voegen en aan het begin van het jaar te introduceren, blijft er in de tweede helft van het jaar voldoende ruimte over voor de opvouwbare modellen. Net zoals de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 dit jaar beide in augustus werden gepresenteerd, tijdens het Galaxy Unpacked event – waar normaliter de Note had moeten verschijnen.

Het lijkt erop dat Samsung de benamingen van de S-serie zal handhaven, wat zal resulteren in een basismodel, een plus en een ultra model. Er zijn echter ook signalen geweest dat Samsung overweegt om de S22 Ultra te hernoemen tot Galaxy Note 22 Ultra. De S22 Plus zou dan als S22 Pro kunnen verschijnen. De kans lijkt echter klein dat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

108 megapixel quad-camera

De camera configuratie is inmiddels bekend. Naast een 108 megapixel hoofdcamera, wordt er een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 12MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom geïntegreerd.

De ultragroothoekcamera wordt voor het eerst voorzien van OIS. Dat betekent dat alle vier de camera’s over een optisch beeldstabilisatiesysteem zullen beschikken, om bewegingsonscherpte tegen te gaan. Daarnaast zal de resolutie van de tweetal zoomcamera’s worden verhoogd – van 10MP naar 12MP. Ook de laser autofocus sensor zal weer van de partij zijn, net als een LED flitser.

De plaatsing van de cameralenzen is ook geen geheim meer. Aan de linkerzijde worden drie camera’s geplaatst, rechts daarvan wordt de laser autofocus, flitser en 3x zoom lens geïntegreerd. Er is echter nog enige onduidelijkheid over de exacte vormgeving – zal Samsung kiezen voor één groot P-vormig cameraeiland of wordt het linker- en rechterdeel uit elkaar gehaald, waardoor een soort tweedelig cameraeiland ontstaat.

Er zijn inmiddels verschillende hoesjes online verschenen waarin het P-vormige design te zien is. Hoesjesfabrikanten worden echter niet vooraf op de hoogte gesteld van de indeling van het camerasysteem. Zij hoeven alleen de contouren te weten om een bijpassend hoesje te kunnen ontwerpen.

Vermoedelijk zullen we geduld moeten hebben totdat de eerste officiële persbeelden van Samsung online verschijnen alvorens we het definitieve antwoord op deze vraag te weten komen. In de tussentijd heeft Ice Universe via Twitter een poll gehouden waaraan ruim 18.000 personen hebben deelgenomen. Uit de opiniepeiling blijkt dat 3 op de 4 respondenten een tweedelig camera eiland prefereert boven het P-vormige design.

Uit de doos zal de S22 serie draaien op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface van Samsung. Bij de Europese modellen zal onder de motorkap een Samsung Exynos 2200 SoC worden geplaatst met AMD GPU. In veel andere werelddelen zal waarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 895 worden ingezet. Ongeacht de variant, vermoedelijk wordt er standaard 12GB RAM / 128GB ROM ingebouwd. Hoogstwaarschijnlijk zal een microSD geheugenkaartslot ontbreken, waardoor velen liever voor de 256GB of 512GB variant zullen kiezen.

Verder wordt verwacht dat de Samsung S22 Note Ultra wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 45W snelladen. Net als dit jaar zal er geen oplader worden meegeleverd.

Samsung Galaxy S22 Ultra prijs & release

Over de release datum is nog enige onduidelijkheid. Dit jaar koos Samsung ervoor om de introductie en release van de Galaxy S21 serie in januari plaats te laten vinden. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2022 dezelfde strategie zal volgen. Op deze wijze kan er namelijk een optimale spreiding plaatsvinden met de high-end devices die in augustus worden geïntroduceerd.

Echter, door de aanhoudende chiptekorten is de Galaxy S21 FE nog altijd niet geïntroduceerd. Volgens sommige zal Samsung dit smartphone model pas uitbrengen in januari, zodoende zou de S22 release een maand opschuiven. De devices zijn dan alsnog op tijd om tentoongesteld te worden tijdens de jaarlijkse telecombeurs MWC 2022, dat op 28 februari 2022 van start gaat in Barcelona.

Aangaande de verkoopprijs, afgelopen jaar werd de Galaxy S21 Ultra voor een vanaf prijs van €1.250 in de markt gezet (12GB / 128GB). De kans is groot dat de Galaxy S22 Ultra minimaal hetzelfde zal gaan kosten. Tenslotte is het aannemelijk dat het nieuwe model standaard met S Pen wordt geleverd, daar het toestel ditmaal ook voorzien wordt van een stylus compartiment.

Note to publishers : The Samsung Galaxy S22 Note Ultra product renders presented in this article are created by Jermaine Smit, aka Concept Creator in collaboration with LetsGoDigital. The 3D renders are based on rumors and meant for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.