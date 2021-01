Galaxy A32 budget smartphone van Samsung met 5G Samsung lanceert met de Galaxy A32 een goedkope 5G telefoon, verkrijgbaar in vier kleuren. Met quad-camera, 6,5" display en een grote capaciteit batterij.

Er wordt al enige tijd gesproken over de Galaxy A32 5G. Zojuist is deze nieuwe A-serie smartphone officieel geïntroduceerd door Samsung Nederland. Voor een adviesprijs van €299 zal de Samsung A32 5G vanaf begin februari 2021 verkrijgbaar zijn in de kleuren Awesome Black (zwart), Awesome White (wit), Awesome Blue (blauw) en Awesome Violet (lichtpaars). Het is de goedkoopste 5G smartphone van Samsung. De nieuwe budget smartphone is voorzien van een vernieuwd design, met een nieuw vormgegeven quad-camera.

De Samsung Galaxy A32 is uitgerust met een 6,5-inch LCD TFT display met een HD+ resolutie (1600 x 720 pixels). Het betreft een zogenaamd Infinity-V display, oftewel er is een v-vormige inkeping aangebracht voor de selfie-camera. Deze herbergt een 13 megapixel beeldsensor en een f/2.2 lens. Het toestel weegt 205 gram en heeft de volgende afmetingen: 164,2 x 76,1 x 91mm.

Samsung Galaxy A32 5G met viervoudige camera

De 5G smartphone wordt aangedreven door een 2.0Ghz octa-core Mediatek Dimensity 720 chipset met keuze uit 4GB, 6GB en 8GB RAM geheugen. Ongeacht hoeveel werkgeheugen je kiest, er wordt 128GB aan opslaggeheugen ingebouwd. Daarnaast biedt de Samsung A32 de mogelijkheid om een microSD geheugenkaart te gebruiken, om het opslaggeheugen met nog eens tot 1TB uit te breiden.

De viervoudige camera aan de achterzijde heeft een nieuw ontwerp. De cameralenzen zijn direct op de kunststof achterzijde geplaatst, zonder uitstekende camera-module. Het camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera (f/1.8), een 8 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2), een 5 megapixel macro camera (f/2.4) en ten slotte een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4).

Verder biedt de mobiele telefoon Surround Sound met Dolby Atmos technologie. Aan de onderzijde is er tevens plaats om een 3.5mm koptelefoon aan te sluiten. De vingerafdruksensor is bij dit model aan de zijkant te vinden, deze is geïntegreerd in de aan-/uitknop. Ten slotte is er een 5.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 15W Fast Charging.

In Duitsland zal dit smartphone model ook worden uitgebracht met 64GB aan geheugen voor €280. In Nederland wordt alleen het 4GB / 128GB model uitgebracht voor €300. Begin februari gaat de Galaxy A32 5G in de verkoop. Een exacte verkoopdatum is nog niet genoemd, in buurland Duitsland ligt het toestel vanaf 12 februari 2021 in de winkels. Mogelijkerwijs dat deze datum ook voor de Nederlandse release zal gelden.

Binnenkort wordt ook de Galaxy A52 en de Galaxy A72 verwacht. Daarnaast zal Samsung morgen haar nieuwe Galaxy S-serie modellen voor 2021 aankondigen. Het gaat om drie high-end modellen genaamd de Samsung Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra.