Samsung Galaxy S22 in blauw De Galaxy S22 serie zal in meerdere kleuren worden uitgebracht. Aanschouw hier een reeks stijlvolle product beelden van de Samsung S22 in het blauw.

De Galaxy S22 serie komt eraan. Samsung zal in februari 2022 drie nieuwe modellen aankondigen, naast een basismodel wordt er een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra verwacht. Over het design en de specs van het nieuwe drietal is inmiddels al veel bekend. Ook over de kleuren is inmiddels het nodige geschreven. Toch lijkt deze informatie nog niet helemaal compleet te zijn. Zo is inmiddels al geruime tijd bekend dat de Galaxy S22 en S22+ in de kleuren zwart, wit, groen en pink gold zal verschijnen.

Van de Samsung S22 Pink Gold variant maakte LetsGoDigital afgelopen week nog een reeks realistische product afbeeldingen. Er zit echter nóg een kleur in de pijplijn: Blauw. Hoewel dit vermoedelijk geen kleurvariant wordt die wereldwijd beschikbaar zal zijn.

Om alvast een idee te krijgen hoe de blauwe Galaxy S22 / S22+ eruit komt te zien heeft de getalenteerde grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie 3D renders gemaakt om deze nieuwe kleurstelling te visualiseren.

Het is niet voor het eerst dat Samsung kiest voor een blauwe S-serie smartphone. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy S20 in Cloud Blue. Ook van de Galaxy S10 verscheen er een stijlvolle Prism Blue uitvoering. Van de Galaxy S21 is eveneens een blauw model verscheen, hoewel de Phantom Blue uitvoering een Limited Edition model is die ten tijde van de Olympische Spelen is uitgebracht. Ook van de Galaxy S20 FE is een Cloud Navy kleurvariant uitgebracht.

Helaas is de exacte kleurschakering van de blauwe Galaxy S22 nog onbekend. Het zou dus best kunnen dat dit model in werkelijkheid iets lichter of donkerder wordt. Om de kleurstelling te bepalen hebben wij de Blue varianten uit het verleden bestudeerd en gekeken naar het kleurengamma waarin de S22 verwacht wordt.

Deze helderblauwe variant zou wat ons betreft uitstekend passen bij de nieuwe S-serie line-up. De kleur is donkerder dan de Cloud Blue variant van de S20 en tegelijkertijd lichter dan de Cloud Navy Galaxy S20 FE. Het zou ook een perfect alternatief kunnen zijn voor diegene die ten tijde van de S21 serie de Violet paarse variant als favoriet hadden.

Het is zeker niet ondenkbaar dat er de komende weken nog één of meerdere kleurvarianten opduiken voor de nieuwe Samsung S22 line-up. Desondanks lijken zwart / wit / groen / pink gold de standaard kleuren te worden.

Ten tijde van de S21 serie besloot Samsung om voor het Plus en Ultra model een aantal exclusieve kleuren via de website aan te bieden. Of Samsung besluit om hetzelfde te doen bij de S22 serie is vooralsnog onbekend, maar zeker niet ondenkbaar. Ten slotte schenkt Samsung doorgaans veel aandacht aan de beschikbare kleuren evenals bijpassende accessoires.

Door een breed kleurengamma te presenteren zit er voor iedereen wel een kleur bij die hem of haar aanspreekt. Zodoende kiest Samsung er ook vaak voor om halverwege het jaar nog een extra kleur uit te brengen, om de verkoopresultaten een boost te kunnen geven.

Naarmate de release datum dichterbij komt zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de kleuren, de prijs en de verkrijgbaarheid. Vermoedelijk zal de adviesprijs van de Galaxy S22 en S22 Plus om en nabij gelijk zijn aan de S21 / S21+. Laatstgenoemde gingen voor een vanaf prijs van respectievelijk € 850 (8GB / 128GB) en € 1.050 (12GB / 128GB ) in de verkoop.

Het Ultra model wordt mogelijk wel iets duurder, mede doordat dit toestel voor het eerst wordt uitgerust met een S Pen compartiment. Zodoende zal de styluspen ditmaal ook standaard worden meegeleverd.

