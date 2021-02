Samsung Galaxy S21 smartphones officieel verkrijgbaar De nieuwe Galaxy S-serie smartphones zijn officieel uitgebracht door Samsung. De drietal high-end smartphone modellen zijn goedkoper dan vorig jaar.

Twee weken geleden introduceerde Samsung vol trots de nieuwe Galaxy S-serie smartphones voor 2021. De drietal nieuwe modellen zijn inmiddels officieel verkrijgbaar, het gaat om de Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en ten slotte het topmodel, de Galaxy S21 Ultra. Samsung kijkt terug op een succesvolle pre-order periode. In Nederland is de Galaxy S21 maar liefst 150% vaker vooruitbesteld dan de S20-serie, zo stelt het bedrijf in haar persbericht. Gelijktijdig met de nieuwe telefoons zijn er ook een nieuwe generatie draadloze oordopjes aangekondigd, de Galaxy Buds Pro zijn tevens per direct verkrijgbaar.

Samsung heeft er dit jaar voor gekozen om het basismodel een stukje eenvoudiger uit te voeren. Zo is de displayresolutie verlaagd naar Full HD+, ook is er ditmaal gekozen voor een plat scherm en een kunststof achterzijde. Deze downgrades hebben ervoor gezorgd dat de S21 ook een stuk goedkoper is dan de S20 vorig jaar. Zelfs het Ultra model, dat op de meeste punten is verbeterd, is maar liefst €100 goedkoper dan vorig jaar. Lees hier onze Samsung Galaxy S21 preview.

Samsung S21 serie: De snelste Galaxy smartphones ooit

De nieuwe S-serie beschikt over de meest geavanceerde chipset in een Samsung smartphone ooit. Dat zorgt voor een extreem hoge snelheid, grote energie-efficiëntie en eersteklas ondersteuning van 5G en AI. Vanzelfsprekend verbinden de toestellen naadloos met het Galaxy-ecosysteem.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile Samsung Nederland: Met de S21-serie bouwen we voort op de legacy van de Galaxy S-serie, die nu al meer dan een decennium omspant. Ieder nieuw model is weer het summum van innovatie. Met de Galaxy S21 5G, S21+ 5G en S21 Ultra 5G bereikt de serie een nieuw hoogtepunt, waarbij de baanbrekende technologie helemaal in dienst staat van optimaal gebruiksgemak.

De Galaxy S21 5G en S21+ 5G voldoen aan de eisen van het multimediale leven. Met speels gemak schiet, deel, maak en geniet je van je favoriete content. Het innovatieve camerasysteem beschikt over drie lenzen. Zo maak je altijd de beste shot en de mooiste video, ongeacht je niveau. Je hoeft alleen maar te richten en de camera doet het werk.

De Galaxy S21 Ultra 5G heeft Samsungs meest geavanceerde professionele camerasysteem, zodat je nog mooiere foto’s en video’s kunt vastleggen met een toolbox aan nieuwe AI-aangedreven functies. Het Ultra model beschikt over een viervoudige camera aan de achterkant (ultragroothoek, groothoek en dubbele telelenzen). De hoofdcamera is voorzien van een verbeterde 108 megapixel beeldsensor.

Met een 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X scherm is de Galaxy S21 Ultra het grootste toestel van de S21-serie. Met een adaptieve 120Hz refresh-rate is dit tevens het slimste scherm van Samsung tot nu toe. Het Ultra model beschikt over een licht afgerond display met een QHD+ resolutie.

Samsung Galaxy Buds Pro Bluetooth wireless oordopjes

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn in de meest uiteenlopende omstandigheden te gebruiken. Ongeacht of je een stuk gaat hardlopen of podcasts wilt luisteren in de auto, de nieuwe Buds leveren een eersteklas audiokwaliteit. De woofer van 11 millimeter zorgt voor diepere bassen en de 6,5 millimeter tweeter voor rijkere, hoge tonen. Zo ontstaat een dynamische en uitgebalanceerde sound.

Oordopjes zijn niet langer alleen voor entertainment belangrijk, maar ook essentieel geworden op de (virtuele) werkvloer. Dat stelt hoge eisen aan de gesprekskwaliteit van de Galaxy Buds Pro. Met drie microfoons is die uitmuntend. Om alleen te horen wat je wilt horen en de rest weg te filteren, biedt de Galaxy Buds Pro vernieuwde ANC (Active Noice Cancellation) mogelijkheden.

Prijs, geheugenvarianten & beschikbare kleuren

De Galaxy S21 5G heeft een 6,2 inch scherm en verschijnt in de kleuren Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink en Phantom White. Het instapmodel kun je kopen voor €850 (met 128 GB geheugen) of € 900 (met 256 GB geheugen).

De Galaxy S21 Plus 5G heeft een 6,7 inch scherm en een extra grote batterij (voor zorgeloos gamen en bingewatchen). Dit model verschijnt in de kleuren Phantom Violet, Phantom Silver en Phantom Black. Daarnaast komt de Galaxy S21+ 5G in de kleuren Phantom Red en Phantom Gold exclusief beschikbaar via de Samsung e-store. De verkoopadviesprijzen zijn respectievelijk € 1.050 (met 128GB geheugen) en € 1.100 (met 256GB geheugen).

De Galaxy S21 Ultra 5G is beschikbaar in de kleuren Phantom Silver en Phantom Black. Exclusief via de Samsung e-store zijn ook de kleurvarianten Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown beschikbaar. Dit smartphone model kun je kopen voor een vanaf prijs van € 1.250 (met 12GB RAM / 128GB geheugen) € 1.300 (met 12GB RAM / 256GB geheugen en € 1.430 (met 16GB RAM / 512GB geheugen).

De Galaxy Buds Pro zijn verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet voor € 230. Deze kleuren matchen met de Galaxy S21-serie.

Mocht je overwegen om één van de nieuwe S21 smartphones te kopen, realiseer je dan dat geen van de drietal modellen de mogelijkheid biedt om het geheugen uit te breiden. Zodoende is het verstandig om vooraf te bepalen welke geheugenvariant jouw voorkeur heeft. Maak je regelmatig foto’s en video’s, dan is 256GB zeker aan te bevelen.

Ten slotte heeft Samsung er dit jaar voor gekozen om uit milieuoverwegingen geen oplader en ook geen oordopjes mee te leveren bij de nieuwe modellen. Deze dien je als optionele accessoire aan te schaffen. Mocht je voor het Ultra model gaan? Dit is de enige en eerste S-serie smartphone dat ondersteuning biedt voor de veelzijdige S Pen.